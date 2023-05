Kirchenfenster beschädigt

Wöllstein (ots)

Am Mittwoch, 26.04.2023, wurden von unbekannten Tätern mehrere Fensterscheiben der katholischen Kirche in Wöllstein, Kirchstraße, mit Steinen eingeworfen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 5000EUR. Die Tatzeit konnte auf die Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise unter 06732/9110.

Trickdieb in Wöllstein

Wöllstein (ots)

Ein 91-jähriger Wöllsteiner wurde am 12.05.2023, gegen 10.00 Uhr, in Wöllstein, Ernst-Ludwig-Straße, von einem unbekannten Mann angesprochen und um den Wechsel einer 2-Euro-Münze gebeten. Der hilfsbereite Wöllsteiner holte seinen Geldbeutel hervor und suchte im Münzfach nach passenden Münzen. Ohne vorheriger Aufforderung griff der unbekannte Mann ebenfalls in das Münzfach und wühlte nach Münzen. Hiernach hatte der unbekannte Mann kein Interesse mehr daran Geld gewechselt zu bekommen und ging weg. Der Wöllsteiner stellte fest, dass aus seinem Geldbeutel mehrere Banknoten fehlten und ging dem unbekannten Mann nach. Dieser saß aber schon in einem roten Kleinwagen und fuhr zügig davon. Der unbekannte Mann wird als 50-Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit dunkler Kurzhaarfrisur und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Außenspiegel abgetreten

Worms (ots) – Von einem bislang unbekannten Täter wurden in der Zeit von

Samstagabend bis Sonntagmittag zwei Außenspiegel eines Autos mutwillig

abgetreten. Das Fahrzeug war etwa von 18:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Herrngasse

geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren

dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.