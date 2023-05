Rülzheim – Kneipenbesuch endet mit mehreren Strafanzeigen

Gestern Abend besuchte ein 45-Jähriger eine Gaststätte in Rülzheim. Dort wurde er aufgrund seines unrühmlichen Verhaltens der Gaststätte verwiesen. Dabei bedrohte er die dortigen Mitarbeiter Im Anschluss setzte er sich alkoholisiert an das Steuer seines Fahrzeugs. Die verständigte Polizei konnte ihn kurz später mit 1,49 Promille kontrollieren, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem er danach nochmal zur Gaststätte kam und weiter durch unsägliches Verhalten auffiel, wurde er in Gewahrsam genommen.

Rheinzabern – Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 14.05.2023 gegen 09:00 Uhr wurde in Rheinzabern ein 30-jähriger PKW Fahrer aufgrund eines fehlenden Kennzeichens durch Beamte der Polizei Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer versuchte zunächst fußläufig zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten eingeholt und festgehalten werden. Bei dem Fahrer konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert, weshalb der 30-jährige zur Dienstelle gebracht, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.