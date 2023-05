Raubüberfall auf 10-Jährigen

Am Freitagabend (12.05.2023, 18 Uhr) wurde ein 10-Jähriger in der Budapester Straße von zwei Jugendlichen angesprochen und mit einem Cuttermesser bedroht. Die Täter schlugen auf den 10-Jährigen mehrmals ein und entrissen dessen mitgeführte Tasche. Als der 10-Jährige um Hilfe rief, ließen die Jugendlichen die Tasche fallen und flüchteten. Der 10-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen waren zwischen 13 und 14 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag (15.05.2023), gegen 00:40 Uhr, brach ein Unbekannter in der Straße In den Neugärten einen Zigarettenautomaten auf. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad vom Tatort. Aus dem Automaten wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Eine genaue Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

Haben Sie in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am Sonntagabend (14.05.2023), gegen 19:30 Uhr, kam ein 45-jähriger Autofahrer in der Erzberger Straße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Ein 50-jähriger Insasse wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf ein anderes Auto geschleudert. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.500 Euro. Der 45-jährige Unfallverursacher war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Tretroller auf Straßenbahngleisen – Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag (14.05.2023), in der Zeit von 14:49 Uhr und 15:09 Uhr, stellten Unbekannte einen Kinder City Tretroller auf den Straßenbahngleisen in der Rheinuferstraße (Höhe Haltestelle Gartenstraße) ab. Um 15:09 Uhr erfasste eine Straßenbahn den abgestellten Roller. Der Roller blieb unter der Bahn stecken und konnte erst sichergestellt werden, als die Straßenbahn zurücksetzte. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn ist derzeit noch unbekannt.

Der Bahnverkehr musste aufgrund des Ereignisses für rund 40 Minuten gesperrt werden. Bei dem Tretroller handelt es sich um einen schwarzen Kindertretroller mit der bunten Aufschrift Mikado Sport an der Lenkstange.

Die Polizei Ludwigshafen ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Haben Sie gesehen wer den Kinder Tretroller auf die Gleise gestellt hat?

Können Sie Hinweise zu dem Besitzer des Tretrollers geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag (14.04.2023), gegen 15 Uhr, verletzte sich ein 46-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Brunckstraße schwer. Der 46-Jährige fuhr zuvor auf einen vor ihm fahrenden 34-jährigen Radfahrer auf, als dieser seitlich ausschwenkte. Beide Radfahrer stürzten durch den Zusammenstoß. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Radfahrer waren stark alkoholisiert. Alkoholtests ergaben bei dem 34-Jährigen einen Wert von 1,14 Promille und bei dem 46-Jährigen einen Wert von 2,3 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Radfahrer müssen sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Da sie mit einem defekten Rücklicht fuhren, wurden ein 34-Jähriger Autofahrer und seine 35-jährige Beifahrerin am 15.05.2023, gegen 00:10 Uhr, in der Lagerhausstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC sowie Kokain. Der 34-Jährige erklärte, dass auch seine Beifahrerin Drogen konsumiert habe. Bei einer Durchsuchung ihrer Tasche wurden eine geringe Menge Marihuana gefunden. Die Führerscheine beider Personen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Sie wurden zur Dienststelle mitgenommen, wo dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

Er wird sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. Gegen seine 35-jährige Begleiterin wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

23-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

An der Kreuzung Heinigstraße/Sumgaitallee kam es am Sonntagnachmittag (14.05.2023, 16:30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Autofahrer und einem 23-jährigen Autofahrer. Der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden an den Autos auf 16.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Karl-Legien-Straße wurde am 13.05.2023 zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr eingebrochen. Im Innern des Hauses wurden mehrere Schränke angegangen und Schmuck gestohlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Sie haben die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.