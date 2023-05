Getunter PKW- Betriebserlaubnis erloschen

Am Sonntag den 14.05.2023, gegen 23:50 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Speyer ein Auto, an welchem augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen wurden. Am Pkw waren die Fahrtrichtungsanzeiger an der Fahrzeugfront dauerhaft angeschaltet, sodass andere Verkehrsteilnehmer von einem Abbiegevorgang ausgehen könnten, obwohl dieses gar nicht beabsichtigt ist. Der 28-jähirgen Fahrer wurde aufgeklärt, dass diese Veränderung eine Verkehrsgefährdung darstellt und durch den Umbau die Betriebserlaubnis erloschen ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Worauf sollte ich achten, wenn ich mein Auto „tunen“ will? Die richtigen Ansprechpartner sind die Kfz-Prüfstellen. Dort können Sie Änderungen an Fahrzeugen überprüfen und auch abnehmen lassen. Weitere Infos gibt es auch unter www.tune-it-safe.de.

Fahrraddiebstahl/ Geschädigter/Eigentümer gesucht

Nachdem am Montag, den 13.05.2023 ein offensichtlich gestohlenes Fahrrad im Birkenweg aufgefunden wurde, wird nun die Eigentümerin bzw. der Eigentümer gesucht. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke „Rockrider“, Farbe schwarz-weiß.

Der Besitzer/die Besitzerin wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis zur Aushändigung des Fahrrades ist erforderlich.

Tatverdächtige nach Einbruch-Serie in Untersuchungshaft

Nachtrag zu unserer Pressemitteilung vom 09.05.2023.

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach intensiven und umfangreichen Folgeermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Speyer erhärtete sich der Verdacht gegen die beiden 19- und 21-jährigen Beschuldigten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Diese wurden am 10. und 11.05.2023 durch Polizeikräfte vollstreckt. Die beiden Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt. Er setzte die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug. Die beiden Beschuldigten kamen in Justizvollzugsanstalten.

Sachbeschädigung in Domgarten

Durch bislang Unbekannte wurde ein Denkmal im Domgarten in Speyer beschmiert. Dies wurde der Polizei am 14.05.2023, gegen 12 Uhr, bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Ermittlungen zu den Unbekannten sowie deren Motiv wurden aufgenommen.

Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de).