Betrunken und ohne Führerschein an Laterne gefahren und geflüchtet

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Der flüchtige Verursacher eines

Verkehrsunfalls am späten Samstagabend konnte ermittelt werden. Ein 28-Jähriger

aus dem Donnersbergkreis stieß in der Hauptstraße beim Rückwärtsfahren gegen

eine Straßenlaterne sowie einen Absperrpfosten. Danach entfernte er sich

fußläufig vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern,

während seine Beifahrerin mit dem Auto davonfuhr. Der Unfallfahrer sowie das

Verursacherfahrzeug konnten durch eine Polizeistreife im Nahbereich festgestellt

werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Test

ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe

entnommen wurde. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn

läuft nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da bei der Beifahrerin

ein Alkoholwert von rund 0,4 Promille vorlag, wurde auch ihr die Weiterfahrt

untersagt. |pirok

Verstärkung für die Polizei in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz hat Verstärkung erhalten.

Im Mai wurden 35 Beamtinnen und Beamte zu der Behörde im Südwesten von

Rheinland-Pfalz versetzt, darunter „altgediente“ Polizistinnen und Polizisten,

die von anderen Präsidien in die Westpfalz wechselten, und „frischgebackene“

Kommissare, die ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

erfolgreich abgeschlossen haben. Sie werden künftig in den Polizeidirektionen

Kaiserslautern und Pirmasens sowie in der Kriminaldirektion Kaiserslautern

eingesetzt. Christof Gastauer, der stellvertretende Behördenleiter, hieß seine

Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen.

Der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz umfasst neben den

kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, die Landkreise

Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz sowie die Verbandsgemeinden Nordpfälzer

Land und Winnweiler (Donnersbergkreis), ebenso wie den südlichen Teil der

Verbandsgemeinde Nahe-Glan (Landkreis Bad Kreuznach).

Etwa 600 000 Menschen, einschließlich der stationierten NATO-Streitkräfte, leben

auf etwa 2.870 Quadratkilometer in dieser Region, die im Süden von den

französischen Departements Elsass und Lothringen, im Westen vom Saarland, im

Norden vom Nahe-Gebiet und im Osten von der Vorder- und Südpfalz begrenzt wird.

Die größte Stadt im Zuständigkeitsbereich und damit Sitz des Polizeipräsidiums

Westpfalz ist Kaiserslautern.

Für Sicherheit in der Region sorgen die rund 1.200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Polizeipräsidium Westpfalz. Die meisten Beschäftigen sind

unmittelbar mit Sicherheitsaufgaben befasst.

Weitere Informationen über das Polizeipräsidium Westpfalz finden Sie unter https

😕/www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-westpfalz/

im Internet. |erf

Unfall am Opelkreisel: Vier Personen verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Opelkreisel hat es am Sonntagabend gekracht. Zwei

Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es kurz

nach 20 Uhr. Ein 20- jähriger Autofahrer verlor in der langgezogenen Rechtskurve

vom Opelkreisel kommend in Fahrtrichtung des dortigen Schnellrestaurants die

Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ursächlich war wohl eine zu hohe Geschwindigkeit. Ein entgegenkommender

19-jähriger Fahrer konnte dem Audi TT nicht mehr ausweichen und es kam zur

Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige mit seinem

Fahrzeug nach hinten in die Leitplanke gedrückt. Die drei Pkw-Insassen des Skoda

Enyaq sowie der Unfallverursacher wurden lediglich leicht verletzt. Die Polizei

geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden an beiden Fahrzeugen aus. |kfa

Schmierfinken verunstalten Hauseingangstür (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken waren am Wochenende in der Bismarckstraße

aktiv. Am Sonntag meldete ein Hausbesitzer, dass an seinem Wohnhaus die

Eingangstür verunstaltet wurde. Unbekannte Täter hinterließen in blauer Farbe

einen Schriftzug, vermutlich ein sogenanntes Tag (Signatur).

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die

wissen, wer hinter der Signatur steckt, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

|cri

Beschädigungen mehrerer Lichtzeichenanlagen

Kusel (ots) – Durch Unachtsamkeit mehrere Lichtzeichenanlagen durch LKW-Fahrer

beschädigt. Am Montag, den 15.05.2023, wurden gegen 06:00 Uhr durch einen

43-jährigen LKW-Fahrer, auf der Strecke zwischen Rammelsbach und Kusel, mehrere

Lichtzeichenanlagen beschädigt. Nach Angaben des Fahrzeugführers handelte es

sich um einen technischen Defekt, bei dem der Auflieger nicht vollständig

eingefahren worden wäre, so dass auf der Fahrstrecke die über der Fahrbahn

angebrachten Lichtzeichenanlagen beschädigt wurden. Nach ersten Schätzungen

beläuft sich der Sachschaden auf ca. 10 000 EUR. |pikus

Spritztour mit Folgen

Waldmohr (ots) – Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein 16-jähriger Jugendlicher

den PKW seiner Mutter, ohne deren Wissen, ausgeliehen. Auf der Fahrstrecke von

Schönenberg-Kübelberg nach Waldmohr kam der Jugendliche, aus bislang ungeklärter

Ursache, von der Fahrbahn ab und verursachte einen Verkehrsunfall. Hierbei wurde

dieser leicht verletzt. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten

festgestellt, dass der jugendliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis war und es im Fahrzeug nach Alkohol roch. Ein freiwilliger

Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Im Anschluss wurden die

Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Es erwarten den

Jugendlichen mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. |pikus

Unbekannter beschädigt Autospiegel

Kaiserslautern (ots) – Wer kann Hinweise geben? Am Sonntagnachmittag meldet eine

27-jährige Frau der Polizei, dass jemand den Außenspiegel ihres VW Multivan

beschädigt hat. Der Wagen war von Montag, 08.05., um 16 Uhr, bis zum Sonntag um

16:30 Uhr vor der Glockenstraße 63 am Straßenrand abgestellt. Der Schaden wurde

an der zum Gehweg zugewandten Fahrzeugseite verursacht. Daher geht die Polizei

davon aus, dass dies nicht durch einen Verkehrsunfall passiert sein kann und

ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung. Wer im genannten Tatzeitraum

etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei in Kaiserslautern

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 anzurufen. |kfa

Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots) – Weil er die Befürchtung hatte, dass zwei Männer betrunken

am Straßenverkehr teilnehmen, hat ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend die

Polizei verständigt. Er hatte gegen 20.45 Uhr beobachtet, wie die beiden

offensichtlich stark alkoholisierten Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes

in ein Auto stiegen.

Eine Streife rückte aus und konnte die beiden Personen – wie beschrieben – vor

Ort ausfindig machen. Sie saßen in einem Opel Signum und standen deutlich unter

Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemtest bei dem Mann, der auf dem Fahrersitz

saß, zeigte einen Alkoholpegel von 2,24 Promille an.

Die Männer gaben zwar an, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit wäre, dennoch wurde

vorsorglich der Zündschlüssel sichergestellt. Der 40-Jährige kann ihn sich auf

der Polizeidienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Leider nicht mehr rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte eine

Trunkenheitsfahrt am frühen Sonntagmorgen in der Eisenbahnstraße. Gegen 5.45 Uhr

waren die Polizisten auf einen Pkw aufmerksam geworden, der in Richtung

Barbarossastraße fuhr. Sie folgten ihm und stoppten den Wagen schließlich in der

Alleestraße. Der 27-jährige Mann am Steuer hatte eine Alkoholfahne, und ein

Schnelltest bescheinigte ihm einen Pegel von 0,65 Promille. Er musste sein Auto

stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf den

27-Jährigen kommt eine Anzeige zu. |cri

Unfälle mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht hat eine Frau aus der Straße „Auf dem

Sess“ angezeigt. Demnach wurde der BMW der Frau am Samstag zwischen 16 und 20

Uhr von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher meldete

sich jedoch nicht.

Wie die 23-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie ihren Pkw gegen

16 Uhr gegenüber des Hauses Nummer 2 am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie vier

Stunden später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen frischen

Unfallschaden an der Fahrertür fest. Den Spuren nach dürfte ein anderes Fahrzeug

beim Rangieren gegen den BMW gestoßen sein.

Gesucht wird auch nach dem Verantwortlichen, der am Sonntag zwischen 15 und 20

Uhr in der Augustastraße einen Audi A6 beschädigt hat. Der Pkw war in Höhe des

Hauses Nummer 79 längs der Fahrbahn geparkt. Vermutlich im Vorbeifahren hielt

ein anderer Verkehrsteilnehmer nicht den nötigen Seitenabstand ein und

„rasierte“ den Außenspiegel des Audi ab.

Auch im Bezinoring kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Hier war ein Opel

Meriva betroffen, der in Höhe des Hauses Nummer 59 am Fahrbahnrand abgestellt

war. Er wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Vermutlich war ein anderer

Wagen, der die Parklücke vor dem Opel nutzen wollte, beim Ein- oder Ausparken

dagegen gestoßen.

Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Diebstahl: Autotürschloss geknackt

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Wochenende im Stadtteil Morlautern an

einem Auto zu schaffen gemacht. Die Täter knackten ein Türschloss des Wagens.

Sie stahlen eine Sonnenbrille, Werkzeuge und Bargeld. Den Gesamtschaden schätzt

die Polizei aktuell auf etwa 2.500 Euro. Die Beamten ermitteln und fragen: Wem

ist zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag rund um die Straße Am

Schlachtenturm Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2620 entgegen. |erf

Ungenügender Sicherheitsabstand – Motorradfahrer verletzt

Schwedelbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Am Sonntagmittag kam es auf der

L369 bei Schwedelbach zu einem Unfall zwischen zwei Motorrädern. Nach den

derzeitigen Kenntnissen befuhren die beiden Krafträder nebeneinander die L369

von Kollweiler kommend in Fahrtrichtung Schwedelbach. Hier nahm das Unglück

seinen Lauf. Nach der Einmündung zur L372 unterschritt der 59-jährige Fahrer mit

seiner Suzuki GSF 1250 SA den Mindestabstand zu der neben ihm fahrenden KTM 1290

Super Duke GT. Es kam wie es kommen musste und beide Vehikel berührten sich. Der

59-Jährige konnte sich nicht mehr auf der Fahrbahn halten und stürzte in den

Graben, wobei sich sein Gefährt mehrfach überschlug. Der 35-jährige

Unfallbeteiligte kam ebenfalls zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Beide

Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der

Unfallverursacher verletzte sich schwer, weswegen er per Rettungshubschrauber

ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Fahrer der KTM transportierte ein

Rettungswagen vorsorglich ebenfalls in ein Klinikum. Wie sich dort

herausstellte, trug er nur leichte Verletzungen davon. Die Polizei schätzt den

Gesamtschaden auf 20.000 Euro. |kfa

Trickbetrüger und Diebe am Werk

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Trickbetrüger und einem Dieb haben es im

Stadtgebiet zwei Kassiererinnen zu tun bekommen.

In einer Tankstelle in der Pariser Straße ließ sich am Freitagabend ein

Unbekannter einen 50-Euro-Schein wechseln. Weil dem Mann die Stückelung nicht

passte, bat er die Kassiererin, das Geld in „kleinere“ Scheine umzutauschen. Das

war der Frau allerdings nicht möglich, weshalb der Mann auf den Wechsel

verzichtete und ging. Bei der Abrechnung fiel später auf, dass 50 Euro fehlten.

Vermutlich hatte sich der Unbekannte das Geld unbemerkt ergaunert.

Bereits am Mittwoch fiel ein Trick in einem Lebensmittelmarkt im Uni-Wohngebiet

auf. Der Mann legte Ware zum Bezahlen auf das Kassenband. Weil das Kassensystem

jedoch die Bankkarte des Unbekannten nicht akzeptierte, gab der Kunde vor,

schnell zum Auto zu gehen, um dort eine andere Karte zu holen. Allerdings kam

der Mann nicht mehr zurück. Wie sich herausstelle, hatte er zehn Packungen

Zigaretten im Wert von 240 Euro gestohlen.

Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf. |erf

Ungebetener nächtlicher Besucher

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In flagranti hat ein Mann in der

Nacht zu Sonntag in Niederkirchen einen ungebetenen Besucher erwischt – und

diesen in die Flucht geschlagen. Der Zeuge hatte gegen Mitternacht in der Straße

„Am Elschberg“ eine dunkle Gestalt beobachtet, die sich Zutritt zu einem

Privatgrundstück verschaffte, indem sie über den Zaun in den Innenhof des

Anwesens sprang. Als der Unbekannte sich dann auch noch verdächtig für das dort

abgestellte Auto interessierte, sprach der Zeuge die Person an. – Damit hatte

der Unbekannte offenbar nicht gerechnet. Er ergriff sofort die Flucht auf

demselben Weg wie er gekommen war. Allerdings beschädigte er beim erneuten

Sprung über den Zaun zwei Elemente. Die Polizei ermittelt deshalb wegen

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Von dem nächtlichen Besucher ist leider bislang nur bekannt, dass vollständig

schwarz gekleidet war und eine Wollmütze trug.

Ob der Eindringling möglicherweise auch etwas mit der Beschädigung einer

Gartenfigur am gleichen Anwesen in der vergangenen Woche zu tun hat, ist unklar.

Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Geldautomat hält Aufbruchsversuch stand

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte versuchten am Wochenende in der Weilerbacher

Straße einen Geldautomaten zu knacken. Der Aufbruchsversuch fiel am

Samstagmorgen auf. Die Täter gingen den frei stehenden Automaten offensichtlich

mit brachialer Gewalt an. Das Gerät wurde dabei beschädigt, hielt der Einwirkung

der Unbekannten letztlich jedoch stand. Der Schaden, den die Täter verursachten,

geht vermutlich in die Tausende. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und

bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind in

Kaiserslautern-Einsiedlerhof am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620

entgegen. |erf

Holzzaun beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der Polizei in

Kaiserslautern eine Sachbeschädigung an einem Holzzaun gemeldet. Laut den

Angaben der Augenzeugen trat um 03:35 Uhr eine Gruppe von zirka 20 Personen in

der Richard-Wagner-Straße gegen einen zwei Meter hohen Holzzaun und eine

Mülltonne. Der Zaun wurde hierbei beschädigt. Bei der Gruppe soll es sich der

Kleidung nach wohl um FCK-Fans gehandelt haben. Offenbar kam es kurz zuvor zu

Streitigkeiten zwischen den besagten Personen und den Bewohnern des Hauses. Die

genauen Tatumstände sind derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Wer

Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, kann sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei melden. |kfa

Familiäre Streitigkeiten arten aus

Kaiserslautern (ots) – Familiäre Streitigkeiten haben am Samstagabend im

Stadtgebiet die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Beteiligte wurden

verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen stattete ein 31-jähriger Mann seiner Schwester

einen Besuch ab, um bereits bestehende Streitigkeiten mit ihr zu klären. In der

Wohnung der Frau eskalierte die Auseinandersetzung dann allerdings. Es kam zu

einer lautstarken Diskussion zwischen den Geschwistern.

Freunde der Frau, die sich ebenfalls gerade in der Wohnung aufhielten, wollten

helfend eingreifen, wurden aber daraufhin von dem 31-Jährigen und seinen

Begleiterinnen angegriffen und teilweise geschlagen. Auch ein Tierabwehrspray

wurde eingesetzt. Dadurch erlitten zwei Frauen und ein Kind leichte

Verletzungen. Der 37-jährige Bekannte, der sich eingemischt hatte, musste zur

weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Dem Bruder der Bewohnerin und seinen Begleiterinnen wurde ein Platzverweis

ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Erst geflüchtet und dann Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagabend wurde eine Polizeistreife in der

Lothringer Straße auf einen 25-jährigen Mann aufmerksam und kontrollierte ihn.

Während die Beamten in seinen Sachen nach einem Ausweis suchten, lief er

plötzlich davon. Die Flucht war jedoch nicht von langer Dauer. Die Polizisten

holten ihn direkt wieder ein und hielten ihn fest. Durch Sperren und Winden des

Oberkörpers versuchte der 25-Jährige weiterhin, sich aus dem Griff zu lösen.

Dabei gelang es ihm, in seine Jackentasche zu greifen und einen Beutel mit

grüner Kräutersubstanz neben sich fallen zu lassen. Nach Einschätzung der

Polizei dürfte es sich bei dem Inhalt um Betäubungsmittel handeln. Den Mann

erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen die Polizeibeamten,

sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |kfa