übermäßiger Alkoholkonsum bescherte der Bundespolizei Arbeit

Karlsruhe (ots) – In den frühen Morgenstunden (14. Mai) lag ein 22-Jähriger

regungslos in einem Zug. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt er sich

aggressiv.

Der junge Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde gegen 01:00 Uhr von der

Zugbegleiterin im Zug auf dem Boden liegend angetroffen. Eine Streife der

Bundespolizei wurde zur Unterstützung angefordert. Die Beamten des Karlsruher

Hauptbahnhofs konnten den Mann wecken und auf den Bahnsteig bringen. Parallel

wurde ein Rettungswagen angefordert, da der Mann doch erheblich dem Alkohol

zugesprochen hatte. Der 22-Jährige wollte sich auch nach mehrfacher Aufforderung

nicht ausweisen. Er musste daher gegen seinen Willen zur Dienststelle verbracht

werden. Dies wollte er nicht über sich ergehen lassen und schlug einem Kollegen

mit dem Arm in Richtung Oberkörper. Daraufhin wurde er geschlossen. Dabei zog

sich der Beschuldigte eine Schürfwunde am Ellenbogen zu. Die eingesetzten

Beamten blieben unverletzt. Auch während der Durchsuchung in den Diensträumen

sparte er nicht mit Kraftausdrücken gegenüber den Bundespolizisten.

Der Mann sieht nun verschiedenen Ermittlungsverfahren entgegen.

Bad Schönborn – Mutmaßliche Bedrohung mit Schusswaffe sorgt für Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Eine mutmaßliche Bedrohung mit einer Schusswaffe war am

Sonntagmittag ursächlich für ein größeres Polizeiaufgebot in Bad

Schönborn-Langenbrücken.

Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 12:00 Uhr mit, dass er sich Sorgen um eine

Bekannte mache und befürchte, dass diese von ihrem ehemaligen Lebensgefährten

gegen ihren Willen in ihrer Wohnung festgehalten und mit einer Waffe bedroht

werde.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 37-Jährige die

Wohnung zwischenzeitlich wohlbehalten verlassen hatte. Jedoch zeigte sie den

Polizeibeamten ein Foto einer Schusswaffe, in deren Besitz sich ihr 27-jähriger

Ex-Freund befinden solle. Da zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen war, dass

es sich bei der abgebildeten Pistole um eine scharfe Schusswaffe handelt,

umstellten mehrere Streifen das Wohnhaus in der Murgstraße. Gegen 17:00 Uhr

gelang es hinzugezogenen Spezialkräften der Polizei schließlich den 27-jähirge

Tatverdächtigen nahe des Wohnanwesens widerstandslos festzunehmen. Bei der

anschließenden Durchsuchung des Mannes und der Wohnung fanden die Polizeibeamten

einen Schreckschusswaffe sowie ein Magazin für eine Pistole.

Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige u.a. wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz rechnen.

Linkenheim – Polizeieinsatz nach vermeintlicher Bedrohungslage

Karlsruhe (ots) – Einen größeren Polizeieinsatz löste am Sonntagnachmittag ein

Jugendlicher aus, der in Anwesenheit von zwei 13- und 14-jährigen Mädchen

offenbar mit einer Softairwaffe in einer Wohnung geschossen hatte.

Gegen 15:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass

seine Lebensgefährtin einen Anruf ihrer 13-jährigen Tochter erhalten habe. Diese

habe verängstigt mitgeteilt, dass ein jugendlicher Bekannter in der Wohnung

ihrer Freundin in Linkenheim mit einer Pistole geschossen habe. Da zunächst

nicht bekannt war um was für eine Art von Waffe es sich handelte und die Polizei

deshalb von einer Bedrohungslage ausging, fuhren mehrere Streifenbesatzungen zum

vermeintlichen Tatort. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte,

hatte der junge Mann mit einer Softairpistole einen Schuss mit einer

Plastikkugel auf das Bett abgefeuert. Damit wollte er wohl die Ungefährlichkeit

der Waffe demonstrieren.

Die Fahndungskräfte trafen den jungen Mann schließlich im Garten seines

Elternhauses an. Die Pistole hatte er mittlerweile in seinem Zimmer abgelegt und

gab sie freiwillig heraus. Ihm droht nun eine Anzeige bei der Bußgeldbehörde.

Bad-Schönborn – Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 31-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler ist am Freitagabend in Bad-Schönborn

vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn waren während der Streife auf zwei

Männer in einem Auto aufmerksam geworden, die offenbar mit Betäubungsmitteln

handelten. Der Verdacht bestätigte sich bei einer anschließenden Kontrolle. Die

Polizisten stießen in dem Fahrzeug auf etwa 80 Gramm Marihuana. Bei einer

anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 31-Jährigen fanden die Beamten eine

Indoorplantage auf und stellten weitere Betäubungsmittel sowie mehrere

Schreckschusswaffen sicher.

Gegen den 56-jährigen Begleiter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen

eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Nördl. Lkrs. Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, zwischen 8:50

Uhr und 13:45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung im Buchenring in Stutensee-Büchig.

Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen sowie Regale und nahmen Bargeld

in Höhe von mehreren tausend Euro an sich. Anschließend flüchteten die

Einbrecher bislang unerkannt.

In der Nacht zum Montag brachen bisher ebenfalls Unbekannte in eine

Recycling-Firma in der Bruchsaler Lußhardtstraße ein. Über ein aufgehebeltes

Fernster an der Rückseite des Hauptgebäudes gelangten die Einbrecher in die

Büroräumlichkeiten. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand

der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den beiden Einbrüchen

gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei Einbrüche im Stadtgebiet von Karlsruhe – Polizei auf der Suche nach Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einen Einbruch in eine Bar sowie in ein Einfamilienhaus musste

die Polizei am vergangenen Wochenende verzeichnen.

Unbekannte verschafften sich am Freitag, zwischen 01:00 Uhr und 09:20 Uhr

gewaltsam Zutritt in eine Bar in der Karlsruher Bürgerstraße. Durch Aufhebeln

eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Innere der Bar in der

Innenstadt-West. Ob die Langfinger auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig

wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

In der Nacht zum Samstag wurden Einbrecher in Karlsruhe-Rüppurr bei ihrem

Vorhaben durch die Hauseigentümer überrascht und flüchteten.

Die Einbrecher gelangten am frühen Samstagsmorgen gegen 00:40 Uhr durch das

Aufhebeln einer Kellertür in das Einfamilienhaus in der Schöllbronner Straße. Im

Inneren des Hauses brachen die Eindringlinge eine Tür zum Erdgeschoss ebenfalls

gewaltsam auf. Aufgrund der lauten Geräusche wurden die Bewohner geweckt und

machten durch Rufen auf sich aufmerksam. Laut der Zeugenaussagen flüchteten die

beiden Täter zu Fuß in Richtung Burbacher Straße.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Weingarten – Führerscheine nach illegalem Autorennen auf der A5 beschlagnahmt

Karlsruhe (ots) – Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmorgen ein

illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Bundesautobahn 5 bei Weingarten.

Derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge bremsten die

hochmotorisierten Sportwagen gegen 09:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen

Karlsruhe-Nord und Bruchsal zunächst mehrfach den Fahrzeugverkehr aus.

Anschließend beschleunigten die Autofahrer und lieferten sich offenbar mit hoher

Geschwindigkeit ein Straßenrennen.

Mehreren Polizeistreifen gelang es schließlich die Teilnehmer des

Fahrzeugrennens am Autobahnkreuz Walldorf einer Kontrolle zu unterziehen.

Bei zwei Fahrzeugführern mit britischer Staatsangehörigkeit erhoben die

Polizeibeamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von je 3.000 Euro und

beschlagnahmten deren Führerschein. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer

müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Zeugen des Autorennens oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der

beiden Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721

944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.