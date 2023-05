Mannheim: Versuchter Raub mit Schlagring am See – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – Eine 5-6 köpfige Personengruppe hat in der Nacht von Freitag

auf Samstag gegen 01:40 Uhr zwei Personen, die sich mit weiteren Freunden im

Bereich des unteren Vogelstangsee aufhielten, überfallen.

Die Personengruppe fing an, die zwei Freunde zu provozieren, als plötzlich einer

aus der Personengruppe mit einem Schlagring zuschlug. Hierdurch erlitt dieser

eine Schnittwunde am Auge und eine Gehirnerschütterung.

Während die Freunde des Geschädigten die Polizei und weitere Rettungskräfte um

Hilfe ersuchten, wurde ein weiterer von der 5-6-köpfigen Personengruppe mit

mehreren Tritten und Faustschlägen attackiert, mit dem Ziel, in Besitz der

Umhängetasche und Bargeld zu kommen.

Durch die heftige Abwehr des Geschädigten, ließen die Täter von ihm ab und

flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte mit der Gehirnerschütterung wurde anschließend in ein

Krankenhaus verbracht.

Beide Geschädigte konnten aufgrund ihres Verletzungsbildes keine Angaben zu den

Beschuldigten machen.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: „Poser“-Kontrollen im Stadtgebiet

Mannheim (ots) – Von Freitag auf Samstag, als auch von Samstag auf Sonntag,

führten Beamtinnen und Beamte der Ermittlungsgruppe „Poser“ des Mannheimer

Verkehrsdienstes bereits ab den Nachmittagsstunden bis in die Nacht hinein

schwerpunktmäßige Kontrollen hinsichtlich des sogenannten „Autoposings“ in

Mannheim durch.

Ziel der Maßnahme ist es, auffällige Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu

ziehen, um frühzeitig Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen zu unterbinden und

konsequent zu ahnden.

Die Beamten stellten 10 Fahrzeuge fest, bei denen aufgrund technischer

Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei allen Fahrzeugen war eine

Sicherstellung des Fahrzeugs erforderlich.

Drei weitere Verkehrsteilnehmer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige

wegen unnötiger Lärmverursachung rechnen, andere wegen Geschwindigkeitsverstößen

sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die gezielten Kontrollen der Poserszene werden auch zukünftig, insbesondere in

den Sommermonaten, intensiv fortgesetzt.

Mannheim: Geschädigter einer Unfallflucht gesucht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Ein 32-jährige Opelfahrer beschädigt beim Ausparken am Sonntag

gegen 14 Uhr in der Gärtnerstraße ein in der zweiten Reihe geparktes Fahrzeug.

Verärgert über die Parksituation verließ der Beschuldigte zunächst die

Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursachender nachzukommen.

Da ihn im Laufe des Tages das schlechte Gewissen packte, zeigte er sich

schließlich bei der Polizei selbst an.

Zu dem geschädigten Fahrzeug sind jedoch weder Modell noch Kennzeichen bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem/der geschädigten Fahrzeugführer/-in

machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, unter Tel.:

0621 3301-0 zu melden.

Mannheim: Jugendlicher mit Spielzeugpistole verursacht Polizeieinsatz!

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr verursachte ein 14-Jähriger auf

einem Spielplatz am Aubuckel einen Polizeieinsatz, da er hier von Zeugen mit

einer womöglich echten Schusswaffe gesehen wurde. Umgehend fuhren mehrere

Streifenteams mit Sondersignal zu dem Spielplatz, wo sie den Jungen ausfindig

machen konnten. Dieser hatte tatsächlich eine Pistole im Hosenbund stecken,

welche ihm die Polizeibeamten schließlich vorübergehend abnahmen. Erst hier ließ

sich bei genauerer Begutachtung feststellen, dass es sich um eine Spielzeugwaffe

handelte. Der 14-Jährige wurde nach einem aufklärenden Gespräch an seine

Erziehungsberechtigten übergeben. Da auch Spielzeugpistolen den Anschein einer

echten Waffe erwecken können und oft erst bei der genaueren Überprüfung von

scharfen Schusswaffen zu unterscheiden sind, rät die Polizei, grundsätzlich

keine waffenähnlichen Gegenstände in der Öffentlichkeit mit sich zu führen, da

dies erhebliche Gefahrensituationen hervorrufen kann.

Mannheim: Motorrad aus Tiefgarage entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, den 07.05.2023, bis Sonntag, den

14.05.2023, entwendeten eine derzeit noch unbekannte Täterschaft ein Motorrad

der Marke KTM aus einer Tiefgarage an der Neckarpromenade. Hinweise auf den oder

die Dieb/in liegen derzeit noch keine vor. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

annheim: Pkw auf Supermarktparkplatz beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagvormittag,

10 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft einen im Ulmenweg auf

einem Supermarktparkplatz geparkten BMW. Nach bisherigen Ermittlungen zerkratzte

der oder die Täter/in mit einem unbekannten Werkzeug die linke Seite des Pkw und

beschädigte den linken Vorderreifen, sodass dieser vollständig die Luft verlor.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel: 0621/ 3301-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand aus

Mannheim (ots) – Fünf Insassen, die am Sonntag gegen 20:10 Uhr mit einem VW Golf

unterwegs waren, kamen noch einmal mit dem Schrecken davon, als das Fahrzeug

plötzlich in Brand geriet. Als die Einsatzkräfte am Saarburger Ring eintrafen,

stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

begannen sofort mit den Löscharbeiten und beendeten diese gegen 20.30 Uhr. Die

Insassen verletzten sich nicht und kamen mit dem Schrecken davon. Aktuell wird

hinter dem Brand ein technischer Defekt vermutet. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist noch unklar. Die Fahrbahndecke wurde durch den Brand leicht

beschädigt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Ermittlungen hat ein

Brandermittler des Polizeireviers Ladenburg übernommen.