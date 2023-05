Die Stadt Plankstadt informiert: Evakuierungsmaßnahmen anlässlich eines Bombenfunds

Plankstadt (ots) – Bei Sanierungsarbeiten im Rosental wurde eine Weltkriegsbombe

gefunden. Die Räumungsarbeiten im Umkreis von 400 m um die Fundstelle haben

begonnen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort, informieren und

evakuieren. Sammelstelle für die Bürgerinnen und Bürger ist die Mehrzweckhalle

in der Jahnstraße 25. Sobald die Maßnahmen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes

abgeschlossen sind und die Evakuierung aufgehoben wurde, informiert die Stadt

Plankstadt auf Ihrer Seite: https://www.plankstadt.de/

Weinheim-Rippenweiher/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,3 Promille auf Gaststättenparkplatz Unfall verursacht

Weinheim (ots) – Ein betrunkener Autofahrer unterschätzte am Sonntagabend nach

dem Besuch eines Restaurants in der Odenwaldstraße die Wirkung der zu sich

genommenen Alkoholgetränke und kollidierte beim Ausparken mit einem dort

abgestellten Hyundai. Um kurz nach 19 Uhr alarmierte der Besitzer des Hyundais

die Polizei, nachdem er auf den Unfall vor dem Lokal aufmerksam wurde. Sofort

bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass der 58-jährige Unfallverursacher

massiv unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein Atemalkoholtest letztlich

auch bestätigte. Der Mann hatte 2,3 Promille, weshalb ihm auf dem Polizeirevier

Weinheim eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wie lange er den „Lappen“ nun abgeben muss, wird in einem eingeleiteten

Strafverfahren entschieden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Tausend Euro.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: In einen Grabstein eingemeißelte Eheringe entwendet – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf einem Friedhof im Rosenbergweg

entwendete in der Zeit zwischen Sonntagmittag, den 07.05.2023 und Freitagabend,

den 12.05.2023 eine bisher unbekannte Täterschaft zwei in einem Grabstein

eingemeißelte goldene Eheringe eines verstorbenen Ehepaars. Mit einem bisher

unbekannten Werkzeug brach der oder die Täter/in die Ringe aus dem Grabstein

heraus und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Entfernen der

Ringe wurde außerdem der Grabstein in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des

Diebstahls -sowie Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist

Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen in

Tatortnähe aufgefallen sind bzw. das Tatgeschehen beobachten konnten, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261 / 690-0, in Verbindung

zu setzen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: BMW und Land Rover durch Unbekannte beschädigt – Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Land Rover und ein BMW wurden in der

Zeit zwischen Freitagnacht, 01 Uhr und Samstagmittag, 13 Uhr durch eine bisher

unbekannte Täterschaft beschädigt. Die beiden in der Straße „Alte Dielbacher

Straße“ geparkten Pkw wurden mit einem bisher unbekannten Werkzeug auf der

linken Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht

bekannt. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 06271 / 9210-0,

entgegen.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs – 43-jähriger Autofahrer entzieht sich Kontrolle – Zeugenaufruf!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend entzog sich ein 43-jähriger

Ford-Fahrer in Höhe der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle, indem dieser mit

überhöhter Geschwindigkeit von der Kontrollörtlichkeit flüchtete. Wie sich

später herausstellte, stand der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss und war

außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 19:45 Uhr sollte der

43-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem ihm die

Polizeibeamten zum Anhalten aufforderten, schien es zunächst, als würde der

43-Jährige der Aufforderung nachkommen und verringerte seine Geschwindigkeit.

Kurz vor dem Stillstand seines Pkw, beschleunigte der 43-Jährige plötzlich sein

Fahrzeug und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Örtlichkeit

in Richtung Gaiberg. Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung des

Ford-Fahrers auf. Während der Verfolgungsfahrt geriet der 43-Jährige mit seinem

Ford in den Gegenverkehr, wodurch ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer

gefährdet wurde. Ob weitere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des

43-Jährigen gefährdet wurden, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die

Polizeibeamten konnten den Pkw schließlich verlassen in der Panoramastraße, auf

einem Waldweg geparkt, feststellen. Kurze Zeit später gelang es den Beamten den

43-Jährige in der Lerchenstraße zu stellen und festzunehmen. Dieser musste auf

dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die durch den Ford-Fahrer gefährdet

wurden, sich unter der Telefonnummer: 06223/92540 zu melden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Entenfamilie glücklich vereint

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 18.30 Uhr alarmierte ein

66-jähriger Radfahrer die Polizei und meldete auf dem Radweg, parallel zur L

612, eine Entenfamilie in einer misslichen Lage. Die Entenküken waren in eine

Art Wassergraben, welcher um eine neue Betonplatte verlief, gefallen und konnten

den Graben nicht mehr alleine verlassen. Zwei der Küken waren bereits an einer

Wasserabsaugstelle verendet. Durch die eingesetzten Polizisten konnte vor Ort

keine Rettung vorgenommen werden, weshalb die Feuerwehr Wiesloch verständigt

wurde. Diese kam mit mehreren Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Sieben Küken

konnten durch die beherzt und schnell eingreifenden Feuerwehrleute aus ihrer

misslichen Lage befreit werden. Die Entenfamilie wurde nach der Rettung wieder

zusammengeführt und zog schnatternd von dannen.