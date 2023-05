Bergstrasse

Zwingenberg: Überfall auf Kiosk scheitert/Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Zwei maskierte Unbekannte betraten am Freitagabend (12.05.),

gegen 18.00 Uhr, ein Kiosk in der Darmstädter Straße und bedrohten den

Kioskbetreiber anschließend mit vorgehaltenem Messer. Einer der Kriminellen

schlug zudem auf die Registrierkasse. Das Duo flüchtete aber ohne Beute vom

Tatort.

Einer der Täter ist ist circa 1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, muskulös und

trug schwarze Kleidung sowie eine weiße Maske. Sein Begleiter ist etwas größer,

circa 25 Jahre alt, sehr schlank und war ähnlich gekleidet und maskiert. Er trug

außerdem eine schwarze Basecap.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Wald-Michelbach: Diebstähle aus Autos

Wald-Michelbach (ots) – Drei vermutlich nicht verschlossen Fahrzeuge gerieten in

der Nacht zum Samstag (13.05.) in das Visier von Kriminellen.

Unbekannte drangen in die Innenräume der Autos, die in der Heidelberger Straße

in Ober-Schönmattenwag abgestellt waren, ein und ließen unter anderem Münzgeld,

Bankkarten, persönliche Dokumente sowie eine Bohrmaschine und einen

Bohrschrauber mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Wald-Michelbach (Kommissariat 41)

unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Viernheim: Einbruch in Cannabis-Shop

Viernheim (ots) – Ein Cannabis-Shop in der Franconvillestraße geriet am

Sonntagmorgen (14.05.), gegen 5.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter

schlugen mit einem Kanaldeckel ein Schaufenster ein und verschafften sich so

Zugang in das Geschäft. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Es

entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Viernheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Viernheim (ots) – Die Polizei in Viernheim lädt am Freitag, den 16. Juni, für

die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem

dortigen Gelände in der Kettelerstraße 6A ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl

zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die

06204/9377-0.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen

Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku. Bitte

bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres

Rades in Erfahrung. Damit k

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montag, 08.05., in der Zeit von 16:00 Uhr bis 14:14 Uhr,

kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in Heppenheim in der

Tiergartenstraße 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer

beschädigte einen in einer Parkbucht geparkten grauen Pkw Skoda Fabia und

entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden geben, sich

mit der Polizei Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Zwischen Montagabend (08.05) und Dienstagmittag (09.05),

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunfarbenen

Daimler-Benz 260 SE, der in der Arminstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa

1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der

linken vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher

nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Im dem Zeitraum 11.05.2023, 23:00 Uhr, bis 13.05.2023, 11:20

Uhr, ereignete sich in der Karl-Marx-Straße in Viernheim ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden an dem weißen Kleinwagen der Marke Citroen beläuft sich auf circa

200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich

bei der Polizeistation Lampertheim zu melden. Tel.: 06206 / 94400

Darmstadt

Darmstadt-Wixhausen: Auf frischer Tat ertappt / 14 und 16 -Jähriger machen sich an Autos zu schaffen / Festnahme und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen (13.5.) haben zwei Jugendliche ihr

Unwesen in der Trinkbornstraße getrieben, mehrere Autos beschädigt und

Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Dank aufmerksamer Zeugen, die das

kriminelle Duo gegen 6 Uhr beobachten konnten und sofort die Polizei

verständigten, erfolgte ihre Festnahme noch am Tatort. Bei ihrer Kontrolle und

Durchsuchung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher, darunter

Diebesgut, das den ins Visier geratenen Fahrzeugen zugeordnet werden konnte. Die

Jugendlichen kamen mit zur Wache und die Polizei leitete mehrere Verfahren ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie in Einrichtungen zweier

Jugendämter übergeben. Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in

gleich mehreren Fällen werden sich beide nun zukünftig strafrechtlich

verantworten müssen.

Darmstadt: Holzhütte im Hinterhof gerät in Brand / Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen (13.5.) geriet aus noch nicht

geklärter Ursache ein Nebengebäude in der Klappacher Straße/Ecke Wittmannstraße,

das als Geschäftsraum genutzt wurde, in Brand. Gegen 6.45 Uhr waren die

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr alarmiert worden und rückten

gemeinsam aus. Das rasche Löschen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der

Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Der verursachte Schaden beläuft sich

ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Die Ursache

des Brandes ist bislang noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Diese hat das Kommissariat 10 übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: 34-Jähriger bei Diebstahl ertappt und festgenommen

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, Ware aus einem Lebensmittelgeschäft in der

Frankfurter Landstraße zu entwenden, ist ein 34 Jahre alter Mann am

Sonntagmorgen (14.5.) auf frischer Tat ertappt und von der Polizei festgenommen

worden. Gegen 3 Uhr hatten Zeugen das verdächtige Treiben des Mannes bemerkt und

die Ordnungshüter alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich zuvor

gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und Lebensmittel zum Abtransport

bereitgestellt. Sein kriminelles Vorhaben missglückte und noch vor Ort klickten

die Handschellen. Er wurde mit zur Wache genommen und nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Ob er möglicherweise mit ähnlich

gelagerten Straftaten aus der jüngsten Vergangenheit in Verbindung steht, werden

die andauernden Ermittlungen des Kommissariats 21/22 (Rufnummer 06151/9690)

zeigen.

Darmstadt: Garage aufgebrochen und Fahrrad entwendet

Darmstadt (ots) – Eine Garage auf einem Hinterhof in der Bismarckstraße geriet

am Samstagabend (13.5.) in das Visier eines noch unbekannten Täters. Der

Kriminelle betrat gegen 20 Uhr das Grundstück, brach die Tür des Gebäudes auf

und entwendete ein pinkes Fahrrad. Zeugen konnten den Unbekannten auf dem

Fahrrad flüchten sehen und vage beschreiben. Demnach soll er eine grüne Jacke,

ähnlich einem Parka, getragen haben. Das Kommissariat 43 ermittelt in dem Fall

des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtenden oder dem Verbleib des Rades entgegen.

Darmstadt: Nach Kneipenbesuch geschubst und getreten / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang eines Ermittlungsverfahrens, das im

Zusammenhang mit dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung steht, suchen

die Ermittler des Kommissariats 43 mögliche Augenzeugen.

Wie der Polizei im Nachgang bekannt wurde ereignete sich die Tat, die ihren

Anfang in einer Kneipe in der Bismackstraße genommen haben soll, bereits am

Donnerstag (27.4.). Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 3.30 Uhr mehrere

Männer in der Lokalität in Streit geraten sein. Als ein 29 Jahre alter Mann der

Auseinandersetzung entfliehen wollte und den Heimweg antrat, sollen ihm mehrere

Männer zu der gegenüberliegenden Haltstelle gefolgt sein und ihn attackiert

haben. Infolge der Attacke, bei der er geschubst und getreten worden sein soll,

erlitt der Pfungstädter leichte Verletzungen, die anschließend ärztlich

behandelt werden mussten. Das Kommissariat 43 hat ein Verfahren eingeleitet und

sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Mehrere Brände rufen Polizei auf den Plan / 40-Jähriger nach Festnahme in Fachklinik eingewiesen

Roßdorf/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Am vergangenen Wochenende

(13.-14.5.) riefen vereinzelte Brände die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Am

Samstagnachmittag (13.5.) brannte gegen 16.15 Uhr ein Holzstapel in der Nähe zum

Viehweg in Gundernhausen. Ein Fahrzeug, das in der Ringstraße in Roßdorf

abgestellt war, brannte in der Nacht zum Sonntag (14.5.) gegen 0.30 Uhr. Ein

daneben parkendes Fahrzeug wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die

Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Mit den Ermittlungen zu den

Brandursachen ist das Kommissariat 10 in Darmstadt betraut.

Unabhängig von den beschriebenen Bränden, nahm eine Streife der Polizeistation

Ober-Ramstadt am Sonntagabend (14.5.), gegen 21 Uhr, einen 40 Jahre alten Mann

in der Darmstädter Straße in Roßdorf fest. Der Festnahme vorausgegangen war ein

Zeugenhinweis, dass ein Mann brennendes Papier in der Hand hielt. Wie sich im

Zuge der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, befand sich der 40-Jährige in

einem scheinbar psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im Anschluss in eine

Fachklinik eingewiesen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden und dem Verhalten des 40-jährigen

Mannes besteht, bedarf weiterer Ermittlungen und wird geprüft. Vor diesem

Hintergrund suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können. Diese werden gebeten,

Kontakt mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 10) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Mit Bargeld aus Vereinsheim geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ober-Ramstadt (ots) – Einbrecher hebelten in der Nacht zum Samstag (13.5.) die

Tür eines Vereinsheimes in der Straße „Außerhalb“ auf und durchsuchten daraufhin

die Räume. Die Eindringlinge fanden Bargeld und flüchteten anschließend

unbemerkt mit ihrer Beute.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 41) in Dieburg unter der Rufnummer

06071 / 9656-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein: Werkzeuge aus Lagerhalle entwendet / Wer hat etwas gesehen?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Mit einer Bohrmaschine und einem Laubbläser flüchteten

Diebe aus einer Lagerhalle in der Straße „Außerhalb“ zwischen Freitagmittag

(12.5.) und Samstagvormittag (13.5.). Die Täter verschafften sich zuvor

gewaltsam Zutritt zu der Halle und durchsuchten sie. Anschließend flüchteten die

Kriminellen unbemerkt mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Groß-Bieberau: Einbruch in Kleingartenanlage / Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Bieberau (ots) – Nachdem Eindringlinge zwischen Freitagabend (12.5.) und

Samstagvormittag (13.5.) das Vorhängeschloss einer Gartenanlage in der

Lichtenberger Straße beschädigten, entwendeten die Täter eine Fotovoltaikanlage,

einen Akku sowie einen Batterieprüfer aus einem Gartenhaus. Anschließend

flüchteten die Diebe unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen

verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu den Einbrechern sowie zum Verbleib des Diebesgutes nimmt, das

Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 63300 entgegen.

Bickenbach: Kellerräume im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots) – An mehreren Kellerräumen haben sich Diebe in der Nacht zum

Samstag (13.5.) vergriffen. Dabei gelangten die Täter nach bisherigen

Erkenntnissen in drei Kellerabteile von zwei Mehrfamilienhäusern in der Straße

„Im Pflanzgewann“. Die Kriminellen beschädigten dabei mehrere Vorhängeschlösser

und durchsuchten anschließend die Räume.

Nach momentanem Ermittlungsstand fanden die Diebe unter anderem Werkzeuge sowie

Flaschen mit Alkohol. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt mit ihrer

Beute. Die Einbrecher verursachten nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden

von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise auf die Eindringlinge geben können, melden Sie sich bitte bei der

Kriminalpolizei (Kommissariat 42) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 –

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Batterien einer Baustellenampel entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots) – An einer Baustellenampel machten sich Diebe am späten

Freitagabend (12.5.) gegen 23 Uhr zu schaffen. Dabei beschädigten die Täter ein

Vorhängeschloss und entwendeten anschließend zwei Lastkraftwagen Batterien, die

zum Betrieb der Ampel notwendig waren. Mit ihrer Beute flüchteten die

Kriminellen unerkannt.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom zuständigen Kommissariat 41 in Dieburg

unter der Telefonnummer 06071 / 9656 – 0 entgegengenommen.

Groß-Umstadt/Heubach: Meterholzwagen von Wiese entwendet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Zwischen Samstagabend (13.5.) und Sonntagmorgen (14.5.)

entwendeten Diebe einen Anhänger in der Forsthausstraße. Bei dem Anhänger

handelte es sich um einen Meterholzwagen der auf einer dortigen Wiese abgestellt

war.

Wenn Sie Hinweise auf den Verbleib des Anhängers oder auf die Täter haben,

melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22)

unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht zum Montag (15.5.) entwendeten Kriminelle

ein Auto aus einer Hauseinfahrt in der Straße „Am Hinkelstein“. Auf bislang

unbekannte Weise gelangten die Täter in den Toyota und flüchteten anschließend

unbemerkt mit dem Auto. Zur Tatzeit war das Kennzeichen „DA-AP 1860“ an dem

Toyota Rav4 angebracht.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise

zum Verbleib des Autos sowie zu den Dieben unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0

entgegen.

Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Einbruch in Tank-und Rastanlage gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nach einem Einbruch in das Gebäude der Tank- und

Rastanlage Alsbach-West, an der A 5 in Richtung Basel, in der Nacht zum Samstag

(13.05.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen

zum Tatzeitpunkt die Täter aufgefallen sind.

Die Kriminellen drangen über ein Toilettenfenster in das Gebäude ein und machten

sich an mehreren Tresoren zu schaffen. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei

Bargeld in die Hände.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen hoffen

auf Mithilfe von Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann

sachdienliche Hinweise geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Weiterstadt-Schneppenhausen: Einbrecher nutzen Abwesenheit von Wohnungsinhabern aus / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (13.5.) und Montag (15.5.)

haben ungebetene Besucher die Abwesenheit von Bewohnern in der Lessingstraße

ausgenutzt. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zugang

zu einer Wohnung im 8. OG und betraten die Räume. Nach derzeitigem Stand machten

sie keine Beute. Die Tatzeit wird zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr und Montag

gegen 0.15 Uhr eingrenzt. Der Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf

mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei

ermittelt und sucht Zeugen. Möglicherweise haben andere Hausbewohner verdächtige

Beobachtungen gemacht? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen

und Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Fahrradcodierung vor dem Rathaus – Vorherige Anmeldung notwendig

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf bieten am 1. Juni 2023 eine Fahrradcodierung vor dem Rathaus in Walldorf an. Zwischen 13 Uhr und 18.15 Uhr können interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer ihr Velo mit einer individuellen Identifikationsnummer versehen lassen. Die Codierungsaktion findet parallel zum Walldorfer Wochenmarkt vor dem Rathaus in der Flughafenstraße statt. Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, werden Anmeldungen ab sofort unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen. Für die Codierung sind der Eigentumsnachweis und der Personalausweis erforderlich. Kinderräder oder Fahrräder mit einem Carbonrahmen sind für eine Codierung nicht geeignet. Fahrradanhänger hingegen ebenfalls codiert werden. Zudem wird darum gebeten, die Rahmennummer des Rades bereits im Vorfeld zu notieren und bei E-Bikes oder Pedelecs den Akku-Schlüssel nicht zu vergessen.

Odenwaldkreis

Verletzter Radfahrer durch Hochzeitskorso – Zeugen und Hinweise gesucht

Höchst i. Odw. (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023 – in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße in Höchst ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Lützelbach verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Rahmen eines Hochzeitskorsos mit mehreren Fahrzeugen, die von der Stadtmitte Höchst in Richtung L3106 unterwegs waren. Der Unfallverursacher hielt an und leistete dem Fahrradfahrer Hilfe, entfernte sich jedoch anschließend. Der Radfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Höchst i. Odw. um Hinweise zu einer weißen und einer schwarzen Mercedes Limousine, welche Teilnehmer des Hochzeitskorsos waren. Polizeistation Höchst i. Odw. Tel.: 06163 9410.

Michelstadt: Polizei codiert Fahrräder im Rahmen des Michelstädter Bienenmarkts

Die Polizei im Odenwald lädt interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer zu einer Fahrradcodierung im Rahmen des Michelstädter Bienenmarkts, in der Löwenhofreite am Marktplatz ein.

Um sich einen Termin für Samstag, 27.05.2023, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr zu sichern, ist eine Voranmeldung nötig. Erfahrungsgemäß sind diese Termine sehr begeht und daher schnell ausgebucht.

Polizeioberkommissar Andreas Krieg, Schutzmann vor Ort, nimmt die Anmeldungen am Donnerstag, den 25. Juni, zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr, unter der Rufnummer 06062 / 953-660 entgegen.

Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine individuell, dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades gestanzt. Um das Fahrrad codieren zu lassen wird der Personalausweis benötigt, zudem ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades erforderlich. Fahrradanhänger können ebenfalls codiert werden, Carbon- und Kinderfahrräder sind dagegen für die Codierung nicht geeignet. Bei E-Bikes oder Pedelecs wird gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen!