Frankfurt-Bahnhofsviertel: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (15. Mai 2023) büßte ein 22-Jähriger im

Bahnhofsviertel sein Mobiltelefon ein. Er wurde Opfer dreister „Antänzer“. Die

Täter konnten unerkannt entkommen.

Der Geschädigte war zunächst gegen 01:30 Uhr zu Fuß auf der Niddastraße

unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Die beiden Männer tanzten den

Geschädigten plötzlich an, wogegen sich er sich zunächst zu wehren versuchte.

Als er dann von hinten durch einen dritten Täter abgelenkt wurde, gelang es

einem der Männer, das Handy des Geschädigten an sich zu nehmen. Die drei Täter

flüchteten daraufhin unerkannt in verschiedene Richtungen.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

Frankfurt-Höchst: Mann verletzt sich mit Glasflasche

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte überwältigten am gestrigen

Sonntagnachmittag (14. Mai 2023) in der Dalbergstraße einen 49-jährigen Mann,

der sich selbst mit einer Glasflasche verletzte.

Eine alarmierte Polizeistreife traf gegen 15:15 Uhr am Vorplatz des Bahnhof

Frankfurt-Höchst ein, nachdem Passanten eine verletzte Person gemeldet hatten.

Vor Ort entdeckten die Beamten einen 49-jährigen Mann, an dessen T-Shirt Blut

anhaftete.

Dieser hielt sich eine abgebrochene Glasflasche an den Hals und äußerte auf die

Ansprache der Streife Suizidabsichten. Im weiteren Verlauf fügte er sich

Verletzungen mit der kaputten Flasche zu, sodass ihn die Beamten mit dem Einsatz

von Reizstoff überwältigten. Ein verständigter Notarzt und Rettungssanitäter

behandelten ihn aufgrund der erlittenen Verletzungen.

Der 49-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus verbracht. Eine Aufnahme in eine psychiatrische Einrichtung wird

dort nach Behandlung geprüft.

Frankfurt-Innenstadt: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 14.25 Uhr, hielt sich

ein 38-jähriger Mann auf einem Kirchenvorplatz in der Bleichstraße auf. Dieser

sprach eine 19-Jährige an, welche den dortigen Jugendraum betrat. Als die junge

Frau diesen später wieder verließ und sich auf den Vorplatz begab, traf sie

erneut auf den Mann, der sich nun vor ihr entblößte und in schamverletzender

Weise sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Eine verständigte Polizeistreife konnte den Beschuldigten noch vor Ort antreffen

und festnehmen. Sie verbrachten den 38-Jährigen auf ein Revier. Er muss sich nun

wegen der exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Handtaschenraub endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 22.50 Uhr, befuhr

eine Funkstreife des 3. Polizeirevieres die Straße Taunustor in Richtung der

Taunusstraße.

In Höhe der Hausnummer 3 konnten die Beamten beobachten, wie eine männliche

Person versuchte, einer 20-jährigen Frau unter erheblicher Kraftanstrengung die

Tasche zu entreißen.

Die Beamten hielten an und eilten der Geschädigten zu Hilfe. Der 48-jährige

Tatverdächtige suchte sein Heil noch in der Flucht, konnte aber nach kurzer

Verfolgung festgenommen werden.

Frankfurt-Bornheim: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (14. Mai 2023) versuchte ein

unbekannter Täter eine 28-Jährige in den Günthersburgpark zu locken und sie dort

zu belästigen. Die Geschädigte konnte sich jedoch wehren und dem Täter

entkommen. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der

sexuellen Belästigung.

Unter dem Vorwand soeben beraubt worden zu sein und Hilfe zu benötigen, sprach

ein Unbekannter gestern gegen 15:25 Uhr die 28-Jährige Geschädigte in der

Comeniusstraße an. Um den vermeintlichen Tatort in Augenschein zu nehmen, führte

der Täter die 28-Jährige zu einem Seiteneingang des Günthersburgparks an der

Comeniusstraße. Dort wollte der Unbekannte die Geschädigte umarmen. Daraufhin

hob er sie hoch, ließ sich mit ihr umfallen und versuchte sie dabei zu küssen.

Nur durch körperliche Gegenwehr gelang es der Geschädigten sich von dem Täter

loszureißen, diesen von weiteren Taten abzuhalten und sich zu entfernen. Der

Täter nutzte seinerseits die Gelegenheit zur Flucht und entkam unerkannt.

Der Unbekannte war etwa 24 Jahre alt, 175 – 180 cm groß und von kräftiger

Statur. Gemäß den Angaben der Geschädigten hatte der Täter ein afrikanisches

Erscheinungsbild, schwarze lockige Haare mit einem Undercut-Schnitt und er

sprach klares Englisch. Er war mit einem schwarzen Oberteil, einer dunklen Hose

und einem schwarzen Rucksack bekleidet.

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das 6. Polizeirevier telefonisch unter der

Rufnummer 069 / 755 – 10600 entgegen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Smartphone entwendet – Festnahme

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 13.00 Uhr, befand

sich ein 21-Jähriger auf dem Weg zu Fuß durch die Taunusstraße.

In Höhe der Hausnummer 37 wurde er von einem zunächst Unbekannten um Kleingeld

angebettelt. Dieser schlug ihm dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht,

woraufhin der 21-Jährige taumelte. Dabei fiel auch das Smartphone aus der

rechten Tasche des Geschädigten.

Der Täter nahm das Smartphone auf und flüchtete damit. Zunächst gelang es dem

Täter, zu entkommen. Gegen 15.00 Uhr jedoch fiel er dem Geschädigten in der

Moselstraße auf. Dieser fragte Passanten um ein Handy, um damit die Polizei

verständigen zu können. Bei einem der Passanten handelte es sich um einen

Polizeibeamten, der den Tatverdächtigen, einen 27-jährigen Mann, festnehmen

konnte.

Frankfurt-Gallus: Mit Reizstoff gedroht – Festnahme

Frankfurt (ots) – (fue) Ein zunächst unbekannter Täter sprach am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 14.20 Uhr, in der Düsseldorfer Straße zwei dort befindliche

Männer im Alter von 39 und 41 Jahren an. Er bat sie um Geld, was diese

verneinten. Daraufhin zog er ein Reizstoffsprühgerät hervor und drohte, dies

auch einzusetzen.

Die beiden Männer ließen sich jedoch nicht einschüchtern, sondern verständigten

über Telefon die Polizei. Dies veranlasste den Täter zur Flucht, die jedoch

bereits im Kreuzungsbereich zur Niddastraße mit seiner Festnahme durch Kräfte

des 4. Polizeirevieres endete. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen

26-jährigen Mann.

Fahnder der Bundespolizei fassen mutmaßlichen Supermarkt-Räuber und verurteilten Betrüger

Am vergangenen Wochenende griffen Fahnder der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt gleich zweimal zu.

Als er das Flugzeug aus Beirut verlassen wollte, klickten bei einem 18-jährigen Polen am 13. Mai die Handschellen. Bundespolizisten erwarteten den Mann bereits. Er soll im Juni 2022 einen Supermarkt in Frankenthal (Pfalz) ausgeraubt haben. Mit vorgehaltener Waffe zwang er eine Kassiererin demnach zur Herausgabe von rund 1.300 Euro. Seit Dezember suchte die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit Haftbefehl nach dem Polen. Bundespolizisten führten ihn dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Bereits am 12. Mai verhafteten die Fahnder einen 28-Jährigen, als er aus New York kommend in Frankfurt landete. Wegen Betruges bestanden Haftbefehle der Staatsanwaltschaften in Würzburg und Frankfurt am Main gegen den rumänischen Staatsangehörigen. 2022 war er zu jeweils 3.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden, zahlte in der Folge aber beide Beträge nicht, weshalb ihm bei seiner Verhaftung nun 240 Tage Ersatzfreiheitsstrafe drohten. Mit den Haftbefehlen konfrontiert, beglich der Gesuchte nicht nur die Geldstrafen von insgesamt 6.400 Euro, sondern zahlte auch die noch offenen Verfahrenskosten in Höhe von 163,50 Euro. Er durfte seine Reise anschließend fortsetzen.

Am Wochenende vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt insgesamt neun Haftbefehle.

Verhaftung am Flughafen Frankfurt: Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach Deutschland ausgeliefert

Die Bundespolizei verhaftete am 12. Mai einen mutmaßlichen Sexualstraftäter am Flughafen Frankfurt. Der 24-jährige Deutsche wurde von den kosovarischen Justizbehörden nach Deutschland ausgeliefert. 2022 soll er seine minderjährige Halbschwester sexuell missbraucht haben, weshalb die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Heidelberg mit europäischem Haftbefehl nach ihm suchte. Nach seiner Verhaftung führten Bundespolizisten den Mann einem Haftrichter vor. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.

Am Wochenende vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt insgesamt neun Haftbefehle.