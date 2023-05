Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Chaoten wüten im Eleonorenring

Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum von Mittwochnachmittag (10.05.), 16 Uhr bis Donnerstagmorgen (11.05.), 6 Uhr entlang des Bad Nauheimer Eleonorenrings. So waren sechs Straßenschilder mit brachialer Gewalt umgeknickt oder aus dem Fundament gehebelt worden. In der Trinkkuranlage wurden außerdem drei Lampen und ein Fenster demoliert. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. .

Bad Vilbel: Opel geklaut

Einen blauer Opel Karl, an dem zumindest bis zu dessen Entwendung die Kennzeichen „FB-RG 1999“ angebracht gewesen waren, stahlen Autodiebe in der Nacht auf Montag am Bad Vilbeler Bahnhofsplatz. Gegen 23 Uhr hatte die Besitzerin ihr Auto am Sonntagabend in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt und gegen 6 Uhr am Montagmorgen dann festgestellt, dass dieses offenbar entwendet worden war. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Altenstadt: Motorräder entwendet

Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagabend (18 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum eines Motorradhändlers in der Altenstädter Straße. Aus diesem entwendeten sie vier Motorräder des Herstellers „KTM“ im Gesamtwert von etwa 45.000 Euro. Den im Gebäude durch aufgebrochene bzw. aufgehebelte Türen hinterlassene Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 3.000 Euro. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Rosbach: Einbruch bei Pfarrgemeinde

In das Gebäude der Pfarrgemeinde in der Ober-Rosbacher Preulgasse stiegen Straftäter zwischen Freitagnachmittag (17.30 Uhr) und Samstagmorgen (9.45 Uhr). Um in die Räumlichkeiten zu gelangen hatten sie zuvor ein dortigen Kellerfenster aufgehebelt und auch im Inneren weitere Türen gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht mit Sicherheit fest. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Diebe haben es auf zurückgelassene Wertsachen abgesehen

In der Nacht auf Samstag (13.05.) hatten es Diebe in Büdingen auf in abgestellten Fahrzeugen zurückgelassene Wertsachen abgesehen. In der Salzbachaue stahlen Diebe zwischen Freitagnacht (23 Uhr) und Samstagmorgen (7 Uhr) im Innenraum aufbewahrtes Bargeld (30 Euro) sowie ein paar Handschuhe aus einem schwarzen Mercedes Vito. Wie es den Kriminellen gelungen war, das Fahrzeug zu öffnen, ist nicht bekannt. Das Fehlen von Bargeld, EC-Karte, Parfüm, Sonnenbrille einer Armbanduhr sowie Bekleidung musste der Halter eines grauen Seat Leon am Samstagvormittag feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Straftäter die Beifahrertür des Wagens zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (10 Uhr9 gewaltsam geöffnet und dann die im Innenraum liegenden Gegenstände im Wert von annähernd 4000 Euro entwendet. Der am Auto verursachte Schaden wird mit etwa 250 Euro beziffert. Kriminelle machten sich in der Nacht auf Samstag nur ein paar Meter weiter ebenfalls an einem grauen VW Touran zu schaffen. Sie öffneten den offenbar unverschlossenen PKW und durchsuchten dessen Innenraum nach Brauchbarem, ohne jedoch etwas mitzunehmen. Am Rosenfeld traf es einen schwarzen Audi Q4 und einen weißen Opel Combo. Aus den beiden Autos stahlen Kriminelle zwei EC- sowie eine Kreditkarte. Offenbar waren die beiden Fahrzeuge nicht abgeschlossen worden. Aus einem nicht verschlossenen, grauen Nissan X-Trail, der im Seeweg stand, stahlen Langfinger 2 Euro Münzgeld. Zwei Schachteln Zigaretten nahmen Kriminelle aus einem silberfarbenen C-Klasse-Mercedes, der Am Rosenhof geparkt worden war. Wie es den Straftätern hier gelungen war, in das Fahrzeug zu gelangen, ist momentan nicht bekannt. Zigaretten und Münzgeld nahmen Diebe aus einem unverschlossenen, schwarzen BMW X4, der in der Nacht auf Samstag Am Rosenhof parkte. Nach bisherigen Erkenntnissen war auch dieses Fahrzeug nicht abgeschlossen.

Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Nidda: Motorroller gestohlen

Zwischen Freitagabend (19.30 Uhr) und dem frühen Samstagmorgen (8 Uhr) entwendeten Unbekannte in der Ludwigstraße einen braunen Motorroller von Peugeot. An dem Kleinkraftrad mit einem Zeitwert von etwa 600 Euro war, zumindest bis zu dessen Diebstahl, das Versicherungskennzeichen „722-PNZ“ angebracht gewesen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.