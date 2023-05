VW Käfer 1200 L aus dem Jahr 1982

Besonderer Polizeioldie als Neuzugang – zum Int. Museumstag am 21. Mai öffnet das Marburger Museum mit einem weiteren Oldie

Zum Int. Museumstag am 21. Mai öffnet das Marburger Museum mit einem weiteren Oldie

Inzwischen waren die Marburger Oldies schon bei der einen oder anderen Veranstaltung im Einsatz, wie z. B. beim Rotary-Action-Day in Marburg und dem 4. Bike & Barbecue in Dillenburg. Für den Internationalen Museumstag können die Museumsverantwortlichen nun einen weiteren Neuzugang präsentieren, obwohl der Platz in den Hallen dies kaum noch zulässt.

Der zweite Museumstag nach der Winterpause findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Dann stehen die inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeuge in der Zeit von 11 bis 17 Uhr wieder kostenlos zur Besichtigung bereit. Vielerlei Leckereien gegen den Hunger und Durst werden im schmucken Vereinsheim geboten.

Wer diese zum Teil einzigartigen historischen Fahrzeuge einmal live erleben will, hat am Sonntag die Gelegenheit dazu. Zigtausende von Besuchern haben sich seit der Museumsöffnung im Jahr 2003 diese außergewöhnliche mobile Kulturgeschichte angesehen und waren begeistert von deren Vielfalt. Die mit viel Liebe zum Detail restaurierten Polizeifahrzeuge, wie z. B. ein VW Kübelwagen oder ein aufsehenerregendes Amphibienfahrzeug, stehen in drei Hallen und einer Freifläche für die Besucher zur Besichtigung bereit. Natürlich ist jedes der Fahrzeuge ausführlich mit einer Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert informieren kann.

Außergewöhnlicher Neuzugang

Mit einem VW Käfer 1200 L aus dem Jahr 1982 können die Museumsmacher zum Internalen Museumstag einen weiteren Neuzugang präsentieren. Bis in die 1970er Jahre war der VW Käfer trotz seiner bekannten Mängel wie geringer Größe und nur zwei Türen, der am meisten verbreitete Streifenwagen in Deutschland. Im Jahr 2010 entschied sich die Polizei in Nordrhein-Westfalen daher die Popularität des Käfers zu nutzen und kaufte diesen gebrauchten VW an. In einer Polizeiwerkstatt wurde er mit Funk und Sondersignalanlagen versehen und in den aktuellen Polizeifarben silber-blau lackiert. Bis Mitte 2022 war er als Dienstfahrzeug für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen im Kreis Wesel eingesetzt. Danach kam der wohl letzte deutsche Polizei-Käfer ins Polizeioldtimer Museum nach Marburg und bleibt somit für die Nachwelt erhalten.

Historische Feuerwehrfahrzeuge

Weitere Attraktionen sind einige historische Marburger Feuerwehrfahrzeuge, die zur Besichtigung bereitstehen.

Wir bieten eine Teilebörse an

Das Museumslager braucht etwas Platz, daher bieten die Museumsmacher zudem eine kleine Teilebörse mit Sachen an, die nicht mehr gebraucht werden.

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein

Das großflächig verglaste Vereinsheim mit seiner Freiterrasse lädt die Besucher auch zum Verweilen ein. Dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Die weiteren geplanten Öffnungstermine in diesem Jahr sind der 18. Juni, 16. Juli, 3. Sept. (mit Sommerfest u. 20 Jahre Museum) und der 15. Oktober. Ein Besuch lohnt sich immer wieder. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar.

Weitere Infos zum Öffnungstermin und ein digitaler Rundgang durchs Museum unter www.polizeioldtimer.de

Daten zum VW Käfer 1200 L

Ein Polizei-Dienstwagen und wohl der letzte Polizeikäfer Deutschlands Baujahr: 1982 Antriebsart: 1.2 L Ottomotor/ 4 Zylinder, 33 PS Höchstgeschwindigkeit: 115 km/h Sonderausstattung: Blaulicht, Martinshorn, Funk

Preis bei Einführung: 7.865 DM (ca. 4.021 EUR)

Gladenbach: Noch freie Termine für Fahrradcodierung am 22. Mai

Für die Fahrradcodierung am Montag, 22. Mai, 9 bis 16 Uhr, sind noch freie Termine verfügbar. Die Codierung findet beim Polizeiposten Gladenbach, Marktplatz 5, statt. Anmeldungen zu diesem Termin bitte werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Polizei Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Marburg: Etliche Schmierereien

Vermutlich im Verlauf des Samstags, 13. Mai, sprühten Unbekannte mit schwarzer, blauer und violetter Farbe Hakenkreuze, Zahlenkombinationen und Worte mit und ohne erkennbar politischen Bezug auf etliche Gegenstände. Betroffen sind nach bisherigen Ermittlungen 20 Bäume, eine Parkbank, Treppenstufen, ein Briefkasten, eine Garage, drei Mülltonnen, ein Fahrzeug, eine Holzterrasse und eine Hausfassade. Offenbar bewegten sich die Unbekannten dabei von der Straße Am Richtsberg in die Erfurter Straße in die Sackgasse hinein und über den Fußweg entlang der Treppen runter bis zur Sonnenblickallee, von dort aus über einen Waldpfad über eine kleine Treppe in den Wittenberger Weg. Eingesetzte Polizeibeamte stellten im Zuge der Anzeigenaufnahme Handschuhe und FFP3 Masken mit Farbanhaftungen sowie einen blauen Pullover sicher. Der entstandene Schaden dürften ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich liegen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise: Wem sind Personen in den genannten Straßen aufgefallen, die Farbe dabeihatten oder diese an Gegenständen hinterließen? Wer kann die Personen beschreiben oder den Tatzeitraum näher eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Wehrda: Quad entwendet

Ein schwarzes Quad mit dem Kennzeichen „MR-YB 89“ entwendeten Unbekannte von einem Parkplatz in der Ernst-Lemmer-Straße. Zwischen Dienstag, 2. Mai, 14 Uhr, und Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, nahmen die Diebe das Quad samt Abdeckplane im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro an sich. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Marburg: Mäppchen geklaut und weggeworfen

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen Mercedes entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, ein Mäppchen mit dem Fahrzeugschein und einer Versichertenkarte. Ein Passant fand das Mäppchen samt Inhalt in der Nähe vom Tatort, der in der Eichendorffstraße lag. Ein Schaden entstand somit nicht.

Fronhausen- Sichertshausen: Pedelec entwendet

Von einem Hinterhof in der Hauptstraße entwendeten Unbekannte ein abgestelltes, offenbar nicht angeschlossenes blau-rotes Pedelec der Marke „Cube“ im Wert von etwa 2.700 Euro. Der Diebstahl passierte zwischen 20.30 Uhr am Freitag, 12. Mai, und 8.30 Uhr am Samstag. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheibe eingeschlagen

Bei einem in der Verlängerung des Kaffweg geparkten schwarzen BMW schlugen Unbekannte die Scheibe ein und verursachten damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Bislang steht nicht fest, ob aus dem PKW etwas fehlt. Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist zwischen Freitag, 12. Mai, 9 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang im Kaffweg aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Kleidung aus PKW entwendet

Mit einer Jacke, komplett neuer Kinderkleidung und einer Sonnenbrille im Etui machten Diebe sich aus dem Staub, nachdem sie die Gegenstände aus einem vermutlich nicht verschlossenen schwarzen BMW in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße genommen hatten. Das Diebesgut im Wert von knapp 400 Euro kam zwischen Freitag, 12. Mai, 21 Uhr, und Samstag, 12.15 Uhr, abhanden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Gartenutensilien entwendet

Pflanzen, Blumenkübel und Gartenwerkzeug im Gesamtwert von etwa 250 Euro fehlten am Samstag, 13. Mai, aus einem Garten in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Utensilien befanden sich seit Sonntag, 30. April, abgelegt im Garten, den Diebstahl stellten Zeugen am Samstag gegen 12.20 Uhr fest. Zudem bemerkten sie einen Schaden am Schloss der Gartenhütte, die Unbekannte offenbar aufgebrochen hatten. Ob sie auch etwas daraus an sich nahmen, ist noch nicht bekannt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lohra- Reimershausen: Tisch in Graben geworfen

Von einer Bushaltestelle in der Verstalstraße rissen unbekannte einen verschraubten Picknicktisch aus dem Boden, trugen ihn einige Meter aus der Ortschaft heraus und warfen ihn in einen Straßengraben. Insgesamt entstand ein etwa 350 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist diesbezüglich etwas zwischen 18 Uhr am Freitag, 12. Mai, und 13 Uhr am Samstag aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Falsche Personalien angeben und gegen Durchsuchung gesperrt

Wegen einer Auseinandersetzung war eine Polizeistreife am Sonntag, 14. Mai, in der Straße Am Richtsberg im Einsatz und stellte gegen 1.55 Uhr bei den beteiligten Personen die Personalien fest. Einer von ihnen gab dabei zunächst falsche Personalien an hielt sich bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen nach einem Ausweis nicht an die Anweisungen. Die Polizeibeamten brachten den 30-jährigen Marburger daraufhin zu Boden, wo er sich weiter gegen die Maßnahmen sperrte. Eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte war die Folge.

Rauschenberg- Josbach: Fahrrad von Wohnmobil entwendet

Vom Heckgepäckträger eines Fiat-Wohnmobils entwendeten Unbekannte am Sonntag, 14. Mai, zwischen 0.30 Uhr und 8.15 Uhr ein darauf montiertes und angeschlossenes Pedelec Mountainbike im Wert von etwa 3.400 Euro. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Lischeider Straße. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: BMW eingeschlagen

Die Scheibe eines weißen 3er BMW schlugen Unbekannte zwischen Samstag, 13. Mai, 23 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, in der Sudentenstraße ein und verursachten dabei einen etwa 400 Euro hohen Schaden. Ob sie anschließend etwas aus dem Auto nahmen, steht bislang nicht fest. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fahrradfahrer stürzt

In der Straße Bei St. Jost stürzte am Donnerstag, 11. Mai, ein Fahrradfahrer gegen 14.05 Uhr und verletzte sich leicht. Offenbar hatte der 31-jährige Marburger an der Kreuzung zur Wilhelm-Röpke-Straße ein von rechts kommendes Fahrzeug wahrgenommen und stark gebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der unbekannte männliche Autofahrer kam aus Richtung der Tankstelle und setzte seine Fahrt fort. Er war mit einem roten Kleinwagen unterwegs und hatte eine Beifahrerin dabei. Am Fahrrad entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Wehrda: Opel touchiert

Schäden in Höhe von etwa 350 Euro entstanden am Dienstag, 9. Mai, zwischen 16 und 18 Uhr an einem in der Zur Kaute geparkten silberfarbenen Opel Meriva. Möglicherweise kam es beim Rangieren eines Traktors samt Holz geladenen Anhänger zu dem Unfall. Der Traktorfahrer hatte sich wohl in der Straße „festgefahren“. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: VW touchiert

Einen blauen VW Golf touchierte ein unbekannter Autofahrer im Steinweg und verursachte damit am Freitag, 12. Mai, zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).