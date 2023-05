Häusliche Gewalt; Körperverletzung

Die Beamten der Polizei in Eschwege sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Meinhard ausgerückt, nachdem ein 42-Jähriger gegen 00.45 Uhr mit Gewalt gegen seine Lebenspartnerin vorgegangen ist. Der 42-Jährige Aggressor, der zum Zeitpunkt des Vorfalls erheblich (1,8 Promille) alkoholisiert war, ist später zudem auch gegenüber einem 27-jährigen und einem 52-jährigen Anwohner gewalttätig geworden. Der 42-Jährige, der sich nun Ermittlungen wegen Körperverletzung in gleich drei Fällen gegenübersieht, musste sich im Rahmen der Ermittlungen einer Blutentnahme unterziehen, bevor er aufgrund seines Zustandes der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden musste.

Polizeibeamtin und Rettungssanitäterin angegriffen

Am Samstagmittag musste ein stark alkoholisierter (ca. 2,2 Promille) 69-jähriger Mann der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden, nachdem er zunächst aufgrund seines alkoholisierten Zustands in einem Getränkemarkt im Zuständigkeitsbereich der Polizei Eschwege auffällig und gegenüber dem Personal verbal aggressiv geworden war und später noch eine Polizeibeamtin und eine Rettungssanitäterin angriff. Nachdem die Polizei zu der renitenten Person hinzugerufen worden war, ist der Mann zunächst an seine Wohnanschrift verbracht worden. Im Wohnbereich seines Hauses hat er dann eine Polizeibeamtin unvermittelt hinterrücks angegriffen und am Arm verletzt, so dass der 69-Jährige dort vorläufig festgenommen werden musste, wobei der Mann sich ebenfalls leicht verletzte. Auf der Fahrt ins Krankenhaus zwecks ärztlicher Versorgung und Blutentnahme schlug der Mann trotz Fixierung zudem noch in Richtung einer Rettungssanitäterin, traf diese jedoch nicht. Wegen seines aggressiven Allgemeinzustands ist der Mann dann letztlich der Psychiatrie in Eschwege zugeführt worden. Der 69-Jährige muss sich in der Folge nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen des versuchten Angriffs auf die Sanitäterin strafrechtlich verantworten.

Polizei sucht nach vermeintlichen körperlichen Übergriff den Geschädigten und bittet um Hinweise

Am heutigen Sonntagnachmittag ist der Polizei in Eschwege ein Sachverhalt bekannt geworden, der nun weitere polizeiliche Ermittlungen nach sich zieht. Hintergrund ist hier eine körperliche Auseinandersetzung vom Vorabend, wonach jetzt ein vermeintliches Opfer unbekannten Aufenthaltes ist, eventuell aber auf ärztliche Hilfe angewiesen sein könnte.

Körperlicher Auseinandersetzung am Samstagabend

Die Polizei in Eschwege geht aktuell davon aus, dass sich am gestrigen Samstagabend (13.05.2023) in der Parzelle eines Kleingartengeländes in Eschwege (Bereich Höhenweg; Richtung Langenhainer Weg) eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zugetragen hat.

Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll es auch zum körperlichen Übergriff auf eine männliche Person gekommen sein, die aber derzeit unbekannten Aufenthaltes ist und von der die Beamten ausgehen, dass sie orientierungslos sein und gegebenenfalls auch ärztliche Hilfe benötigen könnte.

Seit Samstagabend verliert sich die Spur dieser Person. Die ermittelnden Beamten erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung um den Sachverhalt und die Umstände der Auseinandersetzung weiter aufhellen zu können.

Hilfreich sind daher insbesondere Wahrnehmungen, die zum Auffinden des vermeintlich Geschädigten führen könnten.

Die betreffende Person, die sich des Öfteren im Bereich der besagten Kleingartenanlage aufgehalten haben soll, kann wie folgt beschrieben werden

männlich

westeuropäisches Erscheinungsbild

scheinbares Alter ca. 55-60 Jahre alt

ca. 170-175 cm groß

graue Haare

grauer Vollbart

zuletzt bekleidet vmtl. mit einem auffälligen, knielangen

hellbeigem Fellmantel

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Garage; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend 20.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr in der Pontanistraße in Eschwege eine Garage aufgebrochen. Die Täter hebelten dazu auf dem betreffenden Privatgrundstück die Holztüreingangstür zur Garage auf und drangen auf diesem Wege in die Garage ein. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts, die Täter richteten aber Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Körperverletzung im Festzelt

Im Festzelt in Wehretal-Hoheneiche kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen aus Eschwege und einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 39-Jährigen. Gegen 03.00 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung, bei der die 39-Jährige mittels Bierglaswurf am Kopf verletzt wurde und später mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht wurde. Für den Glaswurf soll der 28-Jährige verantwortlich sein, gegen den nun die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Polizei Sontra

Autofahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Beamten der Polizei in Sontra haben am Sonntagabend einen Autofahrer angehalten, der betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen 21.20 hielten die Beamten das Auto in der Ortslage von Sontra an, das von einem 37-Jährigen aus Frankfurt am Main gefahren wurde. Wie sich im Rahmen der Kontrolle mittels Atemalkoholtest herausstellte (Ergebnis über 2,7 Promille), war der Fahrer stark alkoholisiert. Zudem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer werden nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Polizei Witzenhausen

Wohnungstür beschädigt

Die Beamten in Witzenhausen haben Ermittlungen aufgenommen, nachdem unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür beschädigt haben. Der Vorfall ereignete sich in Witzenhausen in der Straße „Hinter dem Deich“ zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Montagmorgen 03.40 Uhr. Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhaus