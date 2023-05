Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Hochwertige Räder von Auto gestohlen

In der Nacht von Donnerstag (11. Mai) auf Freitag (12. Mai) entwendeten Unbekannte die Räder von einem Mercedes in Frankenberg.

Das Auto stand auf einem Parkdeck in der Frankenberger Bahnhofstraße. Die unbekannten Täter bockten den parkenden Mercedes mit Pflastersteinen auf und schraubten alle vier Räder ab. Die hochwertigen Räder mit Felgen der Marke AMG wurden komplett gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach – Kabel an zwei Lastwagen durchtrennt, hoher Sachschaden

In der Zeit von Freitagnachmittag (12. Mai) bis Sonntagabend (14. Mai) kam es zu Sachbeschädigungen an zwei Lastwagen auf dem Gelände einer Spedition in der Medebacher Landstraße in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Sachbeschädigungen wurden am späten Sonntagabend durch einen Mitarbeiter festgestellt. Ein Unbekannter hatte an zwei auf dem Gelände parkenden Sattelaufliegern größere Kabelstränge unter den Fahrzeugen durchtrennt . Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.