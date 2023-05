Motorradfahrer und Sozia bei Unfall auf B 7 verletzt: Ermittler suchen Zeugen, der anhielt

Kaufungen/ B 7: Zur Aufklärung des Hergangs eines Unfalls zwischen einem Sattelzug und einem Motorrad, der sich am vergangenen Montagnachmittag auf der B 7 in Kaufungen in Höhe Papierfabrik ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nach Zeugen. Weiterhelfen könnte die Fahrerin oder der Fahrer eines Autos, möglicherweise ein Seat Leon, die oder der den Unfall beobachtet haben dürfte und an der Unfallstelle angehalten hatte.

Der Unfall auf der Bundesstraße hatte sich am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr ereignet. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 29-jähriger Motorradfahrer mit einer 27 Jahre alten Sozia, beide aus Großalmerode, auf der B 7 in Richtung Anschlussstelle Kassel Ost auf der Rechtsabbiegespur unterwegs. Wie sie der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost schilderten, fuhr ein Sattelzug in gleiche Richtung links neben ihnen und zog plötzlich nach rechts auf ihren Fahrstreifen, sodass das Krad vom Lkw gegen die rechte Leitplanke gedrückt wurde und beide anschließend vom Motorrad stürzten. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr nach dem Unfall weiter, konnte aber dank eines aufmerksamen Autofahrers, der zwar den Unfallhergang nicht gesehen, sich aber das Kennzeichen des flüchtenden Lkws notiert hatte, nachträglich ermittelt werden. Der 29-Jährige und seine Begleiterin wurden von Rettungskräften mit Verletzungen und Brüchen an Füßen und Beinen in ein Krankenhaus gebracht.

Der oder die Zeugin, die nach der Kollision an der Unfallstelle angehalten hatte oder weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbrüche in Imbiss und Fahrschule: Polizei verhaftet in beiden Fällen Täter auf frischer Tat

Kassel-Mitte: Zweimal gelang der Polizei nach Einbrüchen, die sich unabhängig voneinander in einen Imbiss und eine Fahrschule in Kassel ereigneten, die Festnahme der Täter auf frischer Tat.

Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 08:40 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass im Königstor ein Fenster eines Imbisses eingeschlagen wurde und der Einbrecher noch vor Ort sei. Mehrere Streifen begaben sich daraufhin zu der genannten Örtlichkeit. Vor Ort angekommen konnte der Sicherheitsangestellte und Mitteiler am Gehweg vor der Innenhofzufahrt angetroffen werden. Noch während der Kontaktaufnahme mit dem Zeugen flüchtete der Tatverdächtige, wurde jedoch nach kurzer Flucht von Beamten des Reviers Mitte festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 19-jährigen, in Fuldatal lebenden Mann. Zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Festgenommene in das Polizeigewahrsam gebracht.

Einen weiteren Erfolg hatte die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02:00 Uhr in der Straße „An der Fuldabrücke“ in Kassel. Ein Zeuge rief bei der Polizei an und teilte mit, dass er durch sein gekipptes Fenster verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof hören konnte. Da dort in der Vergangenheit bereits eingebrochen wurde, schaute er nach dem Rechten. Er konnte zwei Männer sehen und ahnte, dass etwas nicht stimmte. Er blieb wachsam, verlor die Verdächtigen jedoch aus dem Blick. Als er dann Glas „scheppern“ hörte, rief er die Polizei und konnte die Männer beschreiben. Die Zivilstreife des Kriminaldauerdienstes konnten bei der Anfahrt an einem Treppenaufgang eine männliche Person in der Dunkelheit feststellten. Als die Beamten ausstiegen und sich als Polizei zu erkennen gaben, konnte ein zweiter Mann festgestellt werden, welche mit dem Oberkörper in einem Oberlicht der dortigen Fahrschule hing und gerade herauskletterte. Für die mutmaßlichen Einbrecher klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Die Tatverdächtigen im Alter von 47 und 53 Jahren aus Kassel wurden in das Polizeigewahrsam verbracht. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen in den beiden Fällen dauern an.

Reisende entlarven Handydieb im ICE

Kassel/Fulda (ots) – Ein Handydieb, der kurz nach der Abfahrt in Kassel im ICE

in Richtung Fulda ein iPhone gestohlen hatte, wurde am vergangenen Samstagmorgen

(13.5.) kurz nach der Tat von Mitreisenden gestoppt.

Das Opfer war eine 36-jährige Frau die offensichtlich kurz eingenickt war, als

der Langfinger ihr Handy stahl.

Drei Zeugen und die Bestohlene hatten den Diebstahl bemerkt und stellten den

mutmaßlichen Dieb zur Rede. Mit Unterstützung der Zeugen bekam die Frau

schließlich ihr Mobiltelefon zurück.

Beim Halt im Bahnhof Fulda stellten Bundespolizisten die Identität des Mannes

fest. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 24-jährigen Asylbewerber

aus Tunesien, der zusätzlich noch ohne Fahrkarte unterwegs war, ein

Strafverfahren wegen Verdachts des Erschleichens von Leistungen und wegen

Diebstahls eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei

Schwarzer BMW 740d in Friedrich-Engels-Straße gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Unbekannte haben am Wochenende einen schwarzen BMW 740d xDrive von einem Parkplatz in Kassel in der Friedrich-Engels-Straße, Ecke „Hinter der Komödie“ gestohlen. Der Diebstahl war am gestrigen Sonntagabend gegen 18 Uhr von dem Autobesitzer aus Kassel entdeckt worden. Letztmalig gesehen wurde den BMW mit dem Kennzeichen KS-SO 90 am Samstagabend gegen 21 Uhr, als er das Auto auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Von dem fünf Jahre alten Pkw im Wert von ca. 30.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die Autodiebe vorgegangen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Frau bei Angriff mit Messer schwer verletzt: 30-jähriger Ehemann festgenommen

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kassel-Oberzwehren einen lauten Familienstreit zwischen einem Ehepaar, in dessen Verlauf der Mann die Frau im Treppenhaus mit einem Messer angegriffen haben soll. Die hinzugeeilten Streifen fanden die 28-jährige Frau mit Stich- und Schnittverletzungen am Hals vor dem Haus auf. Rettungskräfte brachten sie umgehend zur Behandlung der schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr bestand für die 28-Jährige nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht. Der tatverdächtige 30-jährige Ehemann war bei Eintreffen der Polizisten bereits geflüchtet. Er konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen soll der Tatverdächtige seine Frau unvermittelt mit dem Messer in der Wohnung angegriffen haben. Als sie sich aus dem Haus flüchtete, folgte ihr der 30-Jährige, griff sie weiter an und fügte ihr die Verletzungen zu. Das mutmaßliche Tatmittel wurde von den Polizisten aufgefunden und sichergestellt. Der festgenommene Tatverdächtige sitzt derzeit im Polizeigewahrsam und soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Streit an Straßenbahnhaltestelle: Mann stürzt auf Gleisbett und wird von Straßenbahn erfasst

Kassel – Vellmar: Am gestrigen Sonntagabend gegen 19.55 Uhr, wurde die Polizei nach Vellmar zur Straßenbahnhaltestelle Triftstraße gerufen. Hier kam es zum Streit zwischen zwei in Vellmar wohnhaften Männern, die miteinander bekannt sind. Zwischen den zwei Beteiligten im Alter von 36 und 48 Jahren kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Streitenden auf das Gleisbett stürzte. Die Fahrerin der in diesem Moment einfahrenden Straßenbahn leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem 48-Jährigen Mann aber nicht mehr verhindern. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Der Gestürzte wurde mit schweren Verletzungen zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der augenscheinlich unverletzte 36-Jährige wurde vor Ort durch Beamte des Polizeireviers Nord festgenommen und für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 48-Jährige seinen Kontrahenten geschlagen und mit einer Nagelschere bedrohte haben. Der 36-Jährige soll sich daraufhin zur Wehr gesetzt haben, indem er den mutmaßlichen Angreifer geschubst und getreten habe, wodurch dieser vor die Straßenbahn stürzte. Gegen beide Männer wird jetzt ermittelt.

Kontrollen von Rasern und Autoposern: Streife stoppt Fahrer bei Driftmanöver in Kreisverkehr

Niestetal (Landkreis Kassel): Regelmäßig führen Streifen der Kasseler Polizei und der EG Tuner Verkehrskontrollen an Orten durch, an denen in der Vergangenheit Raser und Autoposer auffällig wurden oder zu denen sich die Beschwerden aus der Bevölkerung häufen. Bei einer solchen Kontrolle wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Sonntagabend, gegen 22 Uhr, in der Hermann-Scheer-Straße auf einen 3er BMW aufmerksam, der den dortigen Kreisel offenbar für unerlaubte Fahrmanöver nutzte. Vor den Augen der Beamten driftete der Autofahrer anschließend mit eingeschaltetem Warnblinklicht zweieinhalb Runden durch den Kreisverkehr. Erst als die Streife das Blaulicht einschaltete, entdeckte der Mann das Polizeiauto und beendete sein Fahrmanöver. Die Polizisten stoppten den Fahrer unmittelbar danach und stellten seine Identität fest. Im weiteren Verlauf leiteten sie ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen aus Kaufungen wegen des Tatbestands des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Ihm droht nun eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren sowie weiteres Ungemach mit Blick auf den Führerschein.