Main-Taunus: Die Polizei-News

Raub auf Spielothek,

Bad Soden, Am Quellenpark, 14.05.2023, 23:00 Uhr

(da)Unbekannte überfielen am Sonntag eine Spielothek in der Bad Sodener Innenstadt und erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag. Gegen 23:00 Uhr betraten zwei Männer die Lokalität und zwangen den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Im Anschluss flohen sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter beschrieb die Täter als männlich und ca. 185cm groß. Der Mann mit dem Messer war ca. 25 bis 30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzer Jogginghose. Bei der Tat hatte er einen beigen Damenstrumpf über das Gesicht gezogen. Sein Begleiter war ca. 30 Jahre alt und trug eine rote Jacke sowie eine FFP2-Maske. Zeugen fiel in örtlicher Nähe zur Tat ein weißer Transporter (möglicherweise Ford Transit) auf, der ebenfalls im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Frau schlägt Hund gegen Baustellenbake, Hattersheim, Hessendamm, 14.05.2023, 22:00 Uhr

(da)Aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntagabend eine Frau in Hattersheim, wie diese ihren Hund mehrfach gegen eine Baustellenbake schlug, und riefen die Polizei. Diese traf die Hundebesitzerin gegen 22:00 Uhr im Bereich des Hessendamms an. In der Kontrolle zeigte sich die Frau weiterhin hochgradig aggressiv. Sie beleidigte die Polizeibeamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Außerdem verweigerte sie die Herausgabe ihrer Personalien. Somit musste sie auf die Polizeistation Hofheim gebracht werden. Auch dies geschah nur unter heftigem Widerstand. Der Abend endete nun für die Frau mit einer Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie einer Strafanzeige hinsichtlich eines Widerstands und Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten. Glücklicherweise wurden die Einsatzkräfte durch die Widerstandshandlungen nicht verletzt und der Hund noch in derselben Nacht an das Veterinäramt übergeben.

PKW zerkratzt

Hofheim, Leipziger Straße, 13.05.2023, 11:20 Uhr bis 12:40 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten am Samstag einen blauen Passat in Hofheim. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von 11:20 Uhr bis 12:40 Uhr in der Leipziger Straße. Als die Verantwortlichen wieder zu ihrem PKW kamen, mussten sie feststellen, dass die Beifahrerseite zerkratzt worden war. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR. Die Polizeistation Hofheim nimmt unter 06192 / 2079 – 0 Hinweise entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Bad Soden,

Bad Soden, Königsteiner Straße, 13.05.2023, 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr

(da)Am Samstag wurde in Bad Soden an der Königsteiner Straße eine Verkehrsunfallflucht begangen. Hier touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen grauen Dacia Sandero auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts. Es entstanden am hinteren, rechten Ende des Dacia diverse Kratzer und somit ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR. Die für den Unfall verantwortliche Person entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Entsprechend nimmt der Regionale Verkehrsdienst die Ermittlungen auf und nimmt Hinweise zum Unfall sowie den Beteiligten unter 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Polizeiautobahnstation

Betrunken gegen Ampel gefahren, B 40, in Höhe Hochheim am Main, 13.05.2023, 21:10 Uhr

(da)Ein 35-Jähriger aus Wiesbaden fuhr am Samstag mit seinem 1er BMW gegen die Ampelanlage des Kreuzungsbereichs B 40 / A 671. Gegen 21:10 Uhr fuhr der BMW-Fahrer aus Mainz-Mombach kommend in Richtung Hochheim-Innenstadt. An genannter Kreuzung kollidierte er mit der dortigen Ampelanlage. Sein Fahrzeug war aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden an der Ampel und dem PKW in Höhe von schätzungsweise 16.000EUR. Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort jedoch ab. Im Zuge der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten zeitnah auf, dass der Fahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.