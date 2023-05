Wiesbaden: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht nach vorausgegangenem Straßenrennen auf der A 66

Wiesbaden (ots) – Durch voneinander unabhängigen Zeugen wurde zunächst ein

Kraftfahrzeugrennen mit einem grauen Porsche und einem roten Audi auf der A 66,

zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Wallau Fahrtrichtung Frankfurt,

gegen 17:20 Uhr gemeldet. In der Rechtskurve der Abfahrt Wallau verlor die

Fahrerin / der Fahrer des grauen Porsche die Kontrolle, schleuderte in den

linken unbefestigten Grünstreifen und streifte einen dort stehenden Baum. Die

Fahrerin / der Fahrer hatte sich bereits bei Eintreffen der Streife und den

Rettungskräften unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich vornehmlich bei der

Polizeiautobahnstation Wiesbaden Medenbach oder alternativ einer sonstigen

Polizeidienststelle zu melden.

Bekleidungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Markstraße, Nacht zum 13.05.2023,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde ein Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße

von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Boutique,

entwendeten Bargeld und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Festgestellt: 15.05.2023, 01.20 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag wurde gegen 01.20 Uhr in der Otto-Wels-Straße ein

aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich an

dem Automaten zu schaffen gemacht und diesen gewaltsam geöffnet. Der Tatzeitraum

und auch das Diebesgut sind noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Auseinandersetzung bei Fußballspiel,

Wiesbaden-Nordenstadt, Oppelner Straße, 14.05.2023, 16.35 Uhr

(pl)Auf dem Sportplatz in der Oppelner Straße in Nordenstadt ist es am

Sonntagnachmittag im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz

gekommen. Nach einer Tätlichkeit während des Fußballspiels kam es zu einem

Tumult, wobei Zuschauer beider Mannschaften das Spielfeld betraten und ein

Spieler durch einen Schlag ins Gesicht verletzt wurde. Bei dem Angreifer,

welcher beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte bereits die Flucht

ergriffen hatte, soll es sich um keinen aktiven Spieler gehandelt haben.

Aufgrund der Tätlichkeit während des Fußballspiels und des späteren Angriffs

wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das

Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Lebensechte Babypuppe sorgt für Polizeieinsatz, Wiesbaden, Klopstockstraße,

14.05.2023, 16.35 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag hat eine lebensechte Babypuppe in der Klopstockstraße

für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Passant hatte der Polizei gegen 16.35 Uhr

ein in eine Decke eingewickeltes und auf einer Parkbank liegendes totes Baby

gemeldet. Aufgrund der Mitteilung wurde ein Einsatz ausgelöst und entsprechende

Maßnahmen eingeleitet. Hierbei stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei

dem vermeintlich toten Kind um eine sehr lebensecht wirkende Puppe handelte.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Person, welche die Puppe dort abgelegt

hat.

Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Bierstadt, Brühlstraße,

14.05.2023,17.30 Uhr,

(pl)Ein 7-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag in der Brühlstraße in

Bierstadt beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein

44-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota vom Imkerweg kommend die Brühlstraße

entlang, als der 7-Jährige zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn

lief, um zum gegenüberliegenden Kinderspielplatz zu gelangen. Das Kind wurde von

dem Auto erfasst und musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem

Krankenhaus aufgenommen werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung auf offener Straße, Niedernhausen,

Lenzhahner Weg, Sonntag, 14.05.2023, 00:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es im Lenzhahner Weg in Niedernhausen zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der auch ein Messer zum Einsatz

gekommen sein soll. Den Angaben eines 25 Jahre alten Mannes aus Niedernhausen

zufolge, sei dieser in Höhe der Bushaltestelle „Lenzhahner Weg“ auf ein ihm

unbekanntes Paar getroffen, mit deren männlichen Part er in Streit geraten sei.

Hierbei sei er von dem Mann beleidigt und mit einem Trinkglas gegen den Kopf

geschlagen worden. In der Folge habe der Unbekannte ein Messer hervorgeholt und

in Richtung des Geschädigten gestochen. Dem 25-jährigen sei es gelungen den

Stichen auszuweichen und davonzulaufen. Er wurde lediglich leicht verletzt. Der

Mann soll etwa 25 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein. Er habe einen

Vollbart gehabt und graue Jeans getragen. Seine Erscheinung wurde als

„südländisch“ beschrieben. Die gleichaltrige Begleiterin, welche sich die

komplette Zeit über im Hintergrund aufgehalten haben soll, habe blonde Haare und

helle Haut gehabt. Sie habe hellblaue Jeans und ein weißes oder beiges Oberteil

getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchter gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0.

Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht, Oestrich-Winkel,

Schillerstraße / Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, festgestellt: Sonntag,

14.05.2023

(fh)Sowohl in Oestrich-Winkel, als auch in Rüdesheim haben Unbekannte in den

vergangenen Tagen versucht in Einfamilienhäuser einzubrechen. Am Sonntag

stellten die Bewohner der Häuser in der Schillerstraße und der Oberstraße die

Einbrüche fest und informierten die Polizei. Während die Einbrecher in

Oestrich-Winkel an einer durch den Besitzer installierten Einbruchssicherung an

der Terrassentür scheiterten, waren sie in Rüdesheim erfolgreicher. Dort

schlugen sie die Terrassentür ein und betraten das Anwesen. Entwendet wurde

offenbar nichts, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht

antraten. Der Sachschaden an beiden Gebäuden summiert sich auf knapp 700 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern nehmen in beiden Fällen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Polizisten gedroht,

Walluf, Am Klingenweg, Freitag, 12.05.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag führten mehrere ausgesprochene Beleidigungen und

Drohungen gegenüber Polizisten in Walluf zu einer Festnahme und einer

Übernachtung im Polizeigewahrsam. Gegen 17:00 Uhr wurde eine Streife der

Polizeistation Eltville zum Parkplatz eines Wallufer Getränkemarktes in die

Straße „Am Klingenweg“ gerufen, da sich dort zwei Männer streiten würden. Vor

Ort trafen die Beamten auf einen der beschriebenen Beteiligten, einen

34-Jährigen aus Stromberg. Der sichtlich angetrunkene Mann reagierte auf die

anschließende Kontrolle der Polizei sehr erbost und begann damit die Polizisten

aufs Übelste zu beleidigen und zu bedrohen. Als er dann auch noch versuchte

davonzurennen, brachten ihn die Beamten zu Boden und nahmen ihn fest. Er wurde

zur Polizeistation gebracht, welche er auf Anordnung einer Richterin erst am

nächsten Morgen wieder verlassen durfte.

Hochwertiges Pedelec aus Keller gestohlen, Taunusstein-Hahn, Lessingstraße,

festgestellt: Sonntag, 14.05.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der zurückliegenden Woche haben Einbrecher ein hochwertiges Pedelec aus

dem Keller eines Taunussteiner Mehrfamilienhauses gestohlen. Als der Besitzer

eines schwarzen Elektrofahrrads der Marke „Specialized“ am Sonntagmorgen seinen

Keller aufsuchte, musste er feststellen, dass jemand das Kellerabteil

aufgebrochen und sein schwarzes Fahrrad inklusive Ladegerät im Wert von knapp

12.500 Euro entwendet hatte. Derzeit liegen keine Hinweise zu dem Täter oder der

Täterin vor.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0.

Sportrad entwendet,

Idstein, Maximilianstraße, Dienstag, 09.05.2023, 18:00 Uhr bis Samstag,

13.05.2023, 17:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Samstagnachmittag brachen Unbekannte in den

Keller eines Idsteiner Mehrparteienhauses ein, ihr Ziel war ein hochwertiges

Zweirad. Nach Angaben des Geschädigten drangen bislang Unbekannte im besagten

Zeitraum in ihr Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Maximilianstraße

ein und entwendet, nachdem sie zuvor das Schloss geknackt hatten, ein

anthrazitfarbenes Sportrad der Marke „Scott“ im Wert von knapp 6.500 Euro. So

unbemerkt wie sie in das Haus eingedrungen waren, so unbemerkt verließen die

Einbrecher mit ihrer Beute auch wieder das Haus.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Hoher Sachschaden bei Unfallflucht,

Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Samstag, 13.05.2023, 10:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstags wurde ein Fahrzeug auf einem Parkplatz der

„Silberbachhalle“ in Taunusstein-Wehen angefahren und beschädigt. Zwischen 10:30

Uhr und 17:45 Uhr parkte ein Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis seinen

Mitsubishi Outlander während eines Messebesuchs auf dem besagten Parkplatz. Bei

seiner Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden am linksseitigen Heck

fest. Von dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlte jede Spur.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.