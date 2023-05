Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4147

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen kam es gegen 09.40 Uhr

auf der Kreisstraße 4147 zwischen Plankstadt und Wieblingen zu einem Unfall

zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen

übersah der 81-jährige Radfahrer beim Queren der Kreisstraße bzw. beim Einbiegen

in selbige den von Plankstadt in Richtung Eppelheim fahrenden und mit zwei

Personen besetzten VW Golf eines 41-Jährigen, wurde von ihm erfasst und zu Boden

geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der

Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die K 4147 war während der Unfallaufnahme

bis 13.10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach

Einbindung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde zudem ein Sachverständiger

hinzugezogen.

BAB5 / Walldorf: Verkehrsrowdy auf zwei Rädern – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – Am Samstag, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem

Mercedes die BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg. Nach der Anschlussstelle

Walldorf/Wiesloch wollte er ein anderes Fahrzeug überholen und befuhr hierfür

den linken Fahrstreifen. Ein mit hoher Geschwindigkeit heranfahrendes schwarzes

Motorrad versuchte den 40-Jährigen zunächst rechts zu überholen, was aufgrund

der gegebenen Verkehrslage allerdings nicht möglich war. Daraufhin ordnete sich

der Motorradfahrer hinter den Pkw-Fahrer ein und betätigte mehrfach die

Lichthupe. Im weiteren Verlauf setzte sich der Motorradfahrer auf dem rechten

Fahrstreifen neben den Mercedes und zeigte dem Fahrer den Mittelfinger. Danach

verringerte er den Abstand zu dem Geschädigten und schlug mit der Faust gegen

dessen Außenspiegel. Dieser klappte dadurch ein und das Spiegelglas sprang. Von

dem Motorrad ist ein Teilkennzeichen mit Heidelberger Zulassung bekannt. Der

Fahrer trug einen schwarzen Motorradhelm mit Applikationen, eine olivgrüne

Blouson-Jacke sowie eine schwarze Hose mit Tarnmuster. Er war ca. 170cm groß,

hatte eine sportliche Figur und auffällige Tätowierungen am Hals.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Walldorf, unter der Telefonnummer 06227/35826-0, zu melden.

Sinsheim: Diebstahl auf Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf dem Friedhof in

Sinsheim-Ehrstädt in der Zeit vom 07.05.2023 bis 12.05.2023 zwei goldene

Eheringe, welche in einen Grabstein eingelassen waren. Mit einem unbekannten

Werkzeug wurden die Ringe herausgebrochen und der Grabstein beschädigt. In die

Ringe war das Hochzeitsdatum der Verstorbenen eingraviert. Die Höhe des

Sachschadens konnte bisher nicht genauer beziffert werden. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Sinsheim (Tel. 07261 / 6900) in Verbindung zu setzen.