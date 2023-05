Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub in der Moselstraße

Frankfurt (ots) – (fue) Der 29-jährige Geschädigte befand sich am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 07.25 Uhr, in Damenbegleitung in einem Lokal in der

Moselstraße. Bereits hier sei es zu einem Streit mit anderen Gästen gekommen.

Als der 29-Jährige dann das Lokal verließ, sei er von etwa 10 Personen

angegriffen worden, die auf ihn einschlugen und traten, bis er zu Boden ging.

Dabei sei er von einem der Täter mit einer „Nagelfeile“ oder ähnlichen

angegriffen worden, was einen langen Riss in der Oberbekleidung und eine

oberflächliche Wunde zur Folge hatte.

Außerdem erlitt der 29-Jährige noch Prellungen im Gesicht. Die Täter entwendeten

noch zwei Smartphones und flüchteten.

Drei der Tatverdächtigen konnten auf Grund der guten Beschreibung durch Zeugen

noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um Männer im

Alter von 26, 30 und 54 Jahren.

Das Raubgut konnte nicht bei ihnen aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern

an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 05.50 Uhr, kam es in

der Moselstraße, in Höhe der Hausnummer 47, zum Streit zwischen vier Männern.

Der Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde, mündete darin, dass ein

40-Jähriger seinem 39-jährigen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben

soll. Der 39-Jährige trug eine Verletzung am Oberarm davon.

Anschließend sollen der 40-Jährige und sein 37-jähriger Begleiter noch auf den

41-jährigen Begleiter des Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben.

Danach flüchteten sich die beiden Tatverdächtigen in einen Hinterhof, in dem sie

von der verständigten Polizei festgenommen wurden.

Ein Messer konnte nicht aufgefunden werden. Der 39-Jährige wurde in ein

Krankenhaus verbracht, wo er ärztlich behandelt wurde. Bislang ist unklar, was

diesen Streit auslöste. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Auf Baustelle festgenommen

Frankfurt (ots) – (fue) Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens verständigten

am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 07.40 Uhr, die Polizei darüber, dass sich

auf einem umzäunten Baustellengelände in der Gartenstraße eine unberechtigte

Person aufhalte.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die betreffende Person innerhalb

des befriedeten Bereiches angetroffen werden. Bei der Person handelt es sich um

einen 39-jährigen Mann, der der Polizei bereits wegen verschiedener

Eigentumsdelikte bekannt ist. Er hatte sich Arbeitsbekleidung angezogen und

einen Bauhelm aufgesetzt. Er gab zunächst an, hier Arbeiten durchgeführt zu

haben und sich hier berechtigt aufzuhalten.

Wie dann jedoch ermittelt werden konnte, stammte die Bekleidung aus einem

aufgebrochenen Baustellencontainer, in dem auch alle Spinde durchsucht worden

waren. Diverses Werkzeug und auch Funkgeräte und Hygieneartikel waren zum

Abtransport bereitgestellt. Zudem steht der 39-Jährige in Verdacht, bereits

mehrere Kameras bis zum Erscheinen der Polizei abmontiert zu haben.

Der Beschuldigte wurde daher festgenommen und zum Revier verbracht. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 27-jährige Frau stand am Sonntag, den 14. Mai 2023,

gegen 11.05 Uhr, mit ihrem Kinderwagen und dem darin befindlichen Säugling an

der Straßenbahnhaltestelle Am Hauptbahnhof.

Kurz vor Eintreffen ihrer Straßenbahn hatte sie noch ihr Smartphone in die

Jackentasche gesteckt. Nun bemerkte sie einen jungen Mann, der dicht hinter ihr

stand. Als dieser sich in Richtung der Karlstraße entfernte, bemerkte sie den

Verlust ihres Samsung Galaxy S21.

Auf Grund der guten Personenbeschreibung gelang es einer Streife des 4.

Polizeirevieres den Tatverdächtigen in der Taunusstraße festzunehmen. Das

entwendete Smartphone trug er noch bei sich.

Wie sich später herausstellte, steht der 16-jährige Beschuldigte im Verdacht,

bereits am 13. Mai 2023, gegen 22.40 Uhr, an der Haltestelle Konstablerwache ein

Mobiltelefon auf gleiche Weise entwendet zu habe. Dies war durch die

Sicherheitskameras dokumentiert und bei der Bundespolizei angezeigt worden.

Bundesautobahn 5: Nach Unfall – Pkw brennt aus

Frankfurt (ots) – (fue) Der 21-jährige Fahrer eines Seat Ibiza befuhr am

Sonntag, den 14.Mai 2023, gegen 03.50 Uhr, die A5 auf dem mittleren Fahrstreifen

in Richtung Darmstadt. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 58-Jähriger mit seinem

Hyundai i30 auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge kurz vor dem

Nordwestkreuz und kamen auf der Verbindungsspur zur A66 zum Stehen. Im Motorraum

des Seat entwickelte sich ein Brand, durch den das gesamte Auto zerstört wurde.

Die Feuerwehr konnte später die Flammen löschen.

Der 21-jährige Fahrer hatte den Wagen noch rechtzeitig verlassen können und

blieb, wie der 58-Jährige auch, bei dem Unfall unverletzt.

Frankfurt-Rödelheim: Raub einer Kette

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 21-jährige Frau bestieg am Sonntag, den 14. Mai

2023, gegen 04.30 Uhr, am Hauptbahnhof die S5, wo sie auf einer Bank Platz nahm.

Ihr gegenüber saßen zwei Männer. An der Haltestelle Rödelheim standen die beiden

Männer auf und einer der beiden riss der Geschädigten ihre beiden goldenen

Ketten vom Hals.

Eine der beiden Halsketten fiel zu Boden, mit der anderen Kette gelang den

Tätern die Flucht in unbekannte Richtung. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall

nicht verletzt, die Halskette hat einen Wert von etwa 300 EUR.

Der Täter, der die Ketten von Hals riss, wird beschrieben wie folgt:

Etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Normale Statur, orientalisches

Erscheinungsbild. Schwarze, gegelte Haare, trug eine blaue Daunenjacke.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551499 zu

melden.

Frankfurt-Griesheim: Graffitisprayerin festgenommen

Frankfurt (ots) – (fue) im Rahmen einer Streifenfahrt nahmen Beamte des 16.

Polizeirevieres am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 00.25 Uhr, unter der Brücke

der Gabelung der Mainzer Landstraße zur B40a eine Person wahr, die sich bei der

Annäherung des Streifenwagens zunächst in einem Gebüsch versteckte und

anschließend versuchte, zu Fuß in Richtung Nied zu flüchten.

Die Person, eine 24-jährige Frau, konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen

werden. An einem Betonpfeiler der Brücke war ein frischer, meterhoher, silberner

Schriftzug erkennbar. Die Kleidung der 24-Jährigen war entsprechend verschmutzt,

die Spraydosen führte sie noch mit sich.

Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Spraydosen und

Skizzen aufgefunden werden. Die Frau wurde nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen.

Bundesautobahn 648: Mit Pkw in die Leitplanke

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen teilten der Polizei am Sonntag, den 14. Mai 2023,

gegen 00.40 Uhr, mit, dass sich auf der A648 ein Unfall ereignet habe.

Tatsächlich fanden die Beamten auf der Verbindung zur A5, Fahrtrichtung

Darmstadt, einen Mercedes vor, der rundherum beschädigt war und nach einem

Alleinunfall mit dem Heck in der Leitplanke steckte. Der 51-jährige Fahrer stand

neben seinem Fahrzeug. Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch wahr und führten

einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,9 Promille. Bei

dem 51-Jährigen sollte daraufhin eine Blutentnahme erfolgen, gegen die er sich

jedoch vehement zur Wehr setzte. Durch die Widerstandshandlungen wurde einer der

Beamten verletzt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und auch der Blutentnahme wurde

der 51-Jährige gegen 03.30 Uhr wieder entlassen. Er wird sich wegen Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im

Straßenverkehr zu verantworten haben.

Frankfurt-Innenstadt: Gefährliche Situation durch Anscheinswaffe

Frankfurt (ots) – (fue) Durch Zeugen wurde die Polizei am Samstag, den 13. Mai

2023, gegen 16.20 Uhr, über eine verdächtige Person verständigt, welche Kinder

auf dem Kinderspielplatz Im Trierischen Hof anspreche.

Die Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeirevieres konnte dort die beschriebene

Person, welche eine Mund- Nasenbedeckung trug, ausfindig machen.

Als diese Person die Polizisten wahrnahm, stand sie auf, griff in die

Innentasche der Jacke und zog eine Schusswaffe hervor. Daraufhin zogen nun die

beiden Beamten ebenfalls ihre Waffen und drohten deren Gebrauch an.

Dies veranlasste den jungen Mann dazu, seine Waffe wieder wegzustecken. Er wurde

zu Boden gebracht und gefesselt. Bei ihm handelte es sich um einen 15-Jährigen.

Er trug eine täuschend echt aussehende Softairwaffe mit sich. In seinem

Elternhaus fanden sich noch die Verpackung, CO2-Patronen sowie Plastikkugeln.

Bleibt noch zu erwähnen, dass die Beamten, trotzdem der Jugendliche auch noch

seine echt aussehende Waffe demonstrativ „durchlud“, mit großem Bedacht

handelten.

Frankfurt-Praunheim: 24-Jähriger wird mit Messer attackiert

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 24-jähriger Mann und sein Begleiter befanden sich am

Samstag, den 13. Mai 2023, gegen 13.00 Uhr, zu Fuß unterwegs auf der

Verlängerung der Ludwig-Landmann-Straße (Feldweg) in Richtung der BAB5. Sie

kamen aus Richtung der Heerstraße und wollten zu einem Rave, der unter der

Autobahnbrücke stattfand.

Hier kamen ihnen drei Unbekannte entgegen, die sie ansprachen und darum baten,

einen 50-Euroschein gewechselt zu bekommen. Als der Geschädigte dem Wunsch

nachkommen wollte, wurde er mit Pfefferspray besprüht und aufgefordert, sein

Geld herauszugeben.

Der 24-Jährige und sein Begleiter rannten daraufhin in Richtung der Heerstraße

davon, verfolgt von den drei Tätern.

Während der Begleiter von zwei Tätern festgehalten wurde, kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem dritten Täter, in dessen

Verlauf der Geschädigte mehrere Messerstiche in den Rücken erhielt. Mit ihrer

Beute, den 50 EUR, entfernten sich die Täter in Richtung der Heerstraße.

Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er

intensivmedizinisch behandelt wurde.

Täterbeschreibung:

Täter: 20-23 Jahre alt und 178-180 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild,

normale Statur, dunkle, kurze Haare, dunkler Vollbart. Bekleidet mit dunklen

Jeans, weißem Oberteil und dunklen Schuhen. Mit Messer bewaffnet.

Täter: 21-24 Jahre alt und 178-180 cm groß. Zierliche Statur, Südeuropäisches

Erscheinungsbild, schwarzer, langer Bart. Sprach mit nicht näher bestimmtem

Akzent. Schwarze, mittellange Haare, trug eine Jacke mit Kapuze, eine dunkle

Hose und dunkle Schuhe. Führte Pfefferspray mit sich.

Täter: 178-181 cm groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Dunkle

Haare, dunkler Bart. Insgesamt dunkel gekleidet.



Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551199

zu melden. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise

entgegen.

Frankfurt-Bornheim: Geschädigter und Zeugen – bitte melden!

Frankfurt (ots) – (fue) Eine Zeugin bestieg am Samstag, den 13. Mai 2023, gegen

01.20 Uhr, zusammen mit ihrer Begleitung an der Station Friedberger Warte den

Bus der Linie M34 in Richtung Bornheim.

Hier fielen ihr fünf bis sechs Jugendliche auf, von denen einer einen vor ihm

sitzenden Fahrgast provozierte, indem er ihm mehrmals durch die Haare fasste.

Hierüber amüsierte sich dann die komplette Gruppe.

Schließlich schlugen und traten alle Personen der Gruppe auf den etwa

18-jährigen Geschädigten ein. Einer hing an der Querstange des Buses und trat

gegen den Körper des Geschädigten. Der Busfahrer hielt daraufhin unplanmäßig in

der Dortelweiler Straße an und öffnete die Türen. Die Täter flohen in Richtung

der Comeniusstraße.

Im Gespräch mit der Zeugin verzichtete der Geschädigte auf die Verständigung von

Rettungskräften.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter: Etwa 14 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Schmächtige Statur,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Hat ein rundes Gesicht und trägt eine

Zahnspange. Bekleidet mit einer Baseballmütze der Marke Gucci, einer

Umhängetasche der Marke Gucci, einer beigen Polyestersportjacke, einer beigen

Hose und weißen Sneaker.

Täter: Etwa 14 Jahre alt und 170-175 cm groß. Normale Figur, schwarze,

wellige Haare, zum Pferdeschwanz gebunden. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

schwarzer Flaumbart. Bekleidet mit einer Bluejeans und einer hellen

Polyestersportjacke.



Die Frankfurter Polizei bittet den Geschädigten, bzw. weitere Zeugen des

Vorfalles, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nordend: U-Bahntunnel betreten

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 13-jähriges Mädchen befand sich am Samstag, den 13.

Mai 2023, gegen 02.00 Uhr, in der U-Bahnstation Miquel-Adickesallee,

Fahrtrichtung Innenstadt.

Vom Bahnsteig aus begab sich die 13-Jährige in den Tunnel, durch den nur kurze

Zeit später eine U-Bahn fuhr. Der Fahrer der Bahn leitete sofort eine

Notbremsung ein und kam zum Stehen. Danach verständigte er umgehend die

Rettungskräfte. Durch diese konnte festgestellt werden, dass sich das Mädchen

zwischen dem Schienenstrang und der Wand des Tunnels befand.

Der Besatzung der Funkstreife gelang es, das Mädchen zu bergen und in den

Innenraum der U-Bahn zu ziehen. Sie wies eine blutende Stirnwunde auf und wurde

durch Rettungskräfte versorgt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus

verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Da ihre Tochter am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, hatten ihre Eltern

bereits vor dem Ereignis eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Bislang ist unklar,

warum die 13-Jährige so handelte.

Bundesautobahn 661: In Schlangenlinien über die Autobahn

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen meldeten am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen

01.00 Uhr, einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der A661 in Richtung Oberursel

unterwegs sei.

Daraufhin wurden mehrere Funkstreifen entsandt, um die Situation zu klären.

Tatsächlich konnte das besagte Fahrzeug festgestellt werden. Der Fahrer des Audi

sollte einer Kontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch alle Anhaltesignale

und versuchte, sich der beabsichtigten Kontrolle zu entziehen.

Im Bereich der Abfahrt Oberursel-Nord kollidierte der Audi mit einem

Funkstreifenwagen, dessen Insassen dabei leicht verletzt wurden. Trotz des

Unfalles wollte der Fahrer des Audi seine Fahrt fortsetzen, prallte dann jedoch

gegen ein Verkehrsschild und kam zum Stehen.

Bei seiner sich anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige Widerstand. Bei

dem 35-Jährigen wurde dann eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein

beschlagnahmt.

Frankfurt-Westend: Unflätiger Gast

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 13. Mai 2023, gegen 00.50 Uhr, wurde die

Polizei zu einem Lokal in der Fürstenbergerstraße gerufen.

Dort hatte ein 30-Jähriger das Lokal betreten und sich zunächst ungebeten an den

Tisch anderer Gäste gesetzt. Anschließend bestellte er Getränke, welche er

jedoch nicht bezahlte. Als er von der Angestellten daraufhin angesprochen wurde,

reagierte er höchst aggressiv und belästigte zudem noch andere Gäste.

Durch die Polizeibeamten wurde der 30-Jährige aufgefordert, seine persönlichen

Gegenstände zusammenzupacken und die Lokalität zu verlassen. Daraufhin

schleuderte er seine Jacke in Richtung der Beamten und flüchtete in Richtung der

Hansaallee. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

In der Hansaallee nahm der Beschuldigte einen Lattenrost von einem

Sperrmüllhaufen auf und schleuderte diesen in Richtung der Streife, ohne diese

jedoch zu treffen.

Unter fortwährenden Beleidigungen konnte der Beschuldigte schließlich zu Boden

gebracht und festgenommen werden. Der 30-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Die beiden Beamten wurden durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Frankfurt-Gallus: Streit eskaliert

Frankfurt (ots) – (fue) Missverständlichkeiten über die Möglichkeiten des

Bezahlens in einer Lokalität in der Speyerer Straße könnten am Freitag, den 12.

Mai 2023, gegen 16.00 Uhr, der Anlass zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen

Gast und einem 48-jährigen Angestellten gewesen sein, welcher dann eskalierte.

Der 44-Jährige beleidigte den 48-Jährigen fortlaufend und bedrohte ihn mit dem

Tode. Als der 48-Jährige dies mit seinem Smartphone dokumentieren wollte, wurde

er von dem 44-Jährigen angegriffen und auch gewürgt. Erst durch das Eingreifen

eines Zeugen ließ er von dem Geschädigten ab.

Der 44-Jährige wurde durch die durch Zeugen verständigte Besatzung einer

Funkstreife festgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.