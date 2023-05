Mülltonnenbrand in Heringen (Werra) – Zeugen gesucht!

Heringen (Werra) – Am Sonntagmorgen (14.05.2023) kam es zum Brand von zwei Müllcontainern im Bereich einer öffentlichen Schule in der Vachaer Straße in Heringen. Gegen 05.50 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer und informierte die Rettungsleitstelle. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Neben zwei Müllcontainern aus Kunststoff (jeweils 1100 Liter) wurde zudem ein angrenzender Zaun durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiterer Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad in Eichenzell – 3 leicht Verletzte

Am Samstag (13.05.2023) befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Großenlüder um 23.51 Uhr die Fatimastraße in Eichenzell mit seinem Leichtkraftrad. Aufgrund von Unachtsamkeit kam der Jugendliche mit seinem Krad zu Fall. Das Leichtkraftrad touchierte dann in der Folge drei am Straßenrand stehende Jugendliche. Der 17-Jährige Fußgänger und eine seiner beiden 16-jährigen Begleiterinnen wurden durch den Zusammenstoß mit dem Krad leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Die Verletzten konnten nach einer Versorgung durch Rettungssanitätern noch an der Unfallstelle entlassen werden.

Verkehrsunfall mit Motorrad – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Hersfeld. Am Samstag, dem 13.05.2023, befuhr eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem Kraftrad die L 3471, aus Niederaula-Mengshausen kommend in Fahrtrichtung Niederaula-Solms. Als Sozius begleitete sie ihre 11-jährige Tochter.

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, ohne Einwirkung eines weiteren Verkehrsteilnehmers, kam die Fahrzeugführerin in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich das Motorrad überschlug.

An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Fahrerin des Krads lediglich leichtere Verletzungen, ihre Tochter blieb unverletzt. Beide wurden zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert.

Der Sachschaden wird auf etwa 3000,- Euro geschätzt.

Die L 3471 musste für die Einsatzmaßnahmen vor Ort für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfälle in Bebra

In der Nacht von Donnerstag, den 11.05.23 auf Freitag, den 12.05.23 wurde der PKW eines Bebraner Bürgers auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses angefahren und beschädigt. Kurz nach Erstattung der Verkehrsunfallanzeige meldete sich die Unfallverursacherin bei dem Geschädigten. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Der Schaden am PKW der Verursacherin dürfte deutlich höher ausfallen.

Am Freitag, den 12.05.23 ereignete sich auf der Eisenacher Straße in Bebra ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hieran waren ein PKW und ein Leichtkraftrad beteiligt. Ein 17 jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Eisenacher Straße aus Richtung Weiterode kommend in Richtung Innenstadt. Der 22 jährige PKW Fahrer überquerte die Eisenacher Straße und übersah den vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer. Die beiden Unfallbeteiligten kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß kam der Leichtkraftradfahrer zu Fall und verletzte sich am Unterarm. An beiden Kraftfahrzeugen ist erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 8.000,- EUR entstanden.