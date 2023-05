Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Falsche Polizeibeamte unterwegs

Tatort: 61348 Friedrichsdorf, Alte Grenzstraße Tatzeit: Freitag, 12.05.2023, gegen 12:00 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 12.05.2023, kam es gegen 12:00 Uhr in der Alten Grenzstraße in Friedrichsdorf zu einem Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte. Der 81 Jahre alte Geschädigte sprach zwei männliche Personen an, die sich vor seiner Wohnanschrift aufhielten. Die beiden Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und betraten unter einem Vorwand die Wohnung des Geschädigten, ließen sich dessen Wertgegenstände vorzeigen und entwendeten diese zum Teil unbemerkt. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 7500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Mobilfunkfiliale

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Tatzeit: Freitag, 12.05.2023, 18:30 Uhr bis Samstag, 13.05.2023, 07:45 Uhr

Sachverhalt: In der Nacht von Freitag, den 12.05.2023, auf Samstag, den 13.05.2023 wurde auf der Louisenstraße in Bad Homburg v. d. Höhe versucht in die Filiale eines Mobilfunkanbieters einzubrechen. Der oder die Täter nahmen einen Kanaldeckel aus der Ludwigstraße und versuchten die Glastür der Filiale zu zerstören. Dies gelang jedoch nicht. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an, da noch die Auswertung der Videoaufnahmen und der gesicherten Spuren aussteht. Der Sachschaden an der Glastür wird auf 1000 EUR geschätzt.

Wohnungseinbruch

Tatort: 61449 Steinbach (Ts.), Obergasse Tatzeit: Freitag, 12.05.2023, 14:45 Uhr bis 17:45 Uhr

Sachverhalt: Bisher unbekannte Täter zerschlugen eine Scheibe einer Wohnungszugangstür und gelangten so unberechtigt in die Wohnung. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Versuchter Einbruch in Schule

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Karl-Hermann-Flach-Straße Tatzeit: Donnerstag, 11.05.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 12.05.2023, 07:00 Uhr

Sachverhalt: Bisher unbekannte Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten so unberechtigt in die Schule. In der Schule wurden Räumlichkeiten durchsucht. Bei einer Nachschau konnte bislang kein fehlendes Diebesgut festgestellt werden. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Einbruch in Rohbau

Tatzeit: Donnerstag, 11.05.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 12.05.2023, 08:05 Uhr Tatort: 61273 Wehrheim, Töpferstraße

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster im 1. OG Zugang in einen Rohbau und entwendeten Werkzeug der dort beschäftigten Baufirma. Zum Einstiegsfenster gelangten Täter über ein, an der Hausfassade angebrachtes, Baugerüst. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Graffiti und Aufkleber mit rechten Hintergrund in Glashütten

Tatort: 61479 Glashütten Schlossborn

Tatzeit: Freitag, 12.05.2023 bis Samstag, 13.05.2023

Sachverhalt: Am Freitag wurden der Polizeistation Königstein erneut Farbschmierereien mit mutmaßlich rechtem Hintergrund im Glashüttner Ortsteil Schlossborn gemeldet. Bereits in den Tagen zuvor wurden ähnliche Schmierereien in den Gemeinden Glashütten und Königstein festgestellt. In Schlossborn wurde zudem am Samstag im Zuge der Eröffnung des Schwimmbads ein frisch angebrachter Aufkleber mit mutmaßlich rechter Symbolik festgestellt und entfernt. Täterhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Mit PKW angefahren

Tatzeit: Samstag, 13.05.2023, 00:00 Uhr bis Samstag, 13.05.2023, 00:30 Uhr Tatort: 61279 Grävenwiesbach-Hundstadt, Weilerweg

Sachverhalt: Eine 23-jährige Wehrheimerin lief mit zwei weiteren Freundinnen entlang eines Feldweges zwischen dem Hundstädter Kirmesplatz und dem Rathausweg. Ein PKW mit der Kreiskennung „LM" passierte die Gruppe dann mit überhöhter Geschwindigkeit, so dass die Gruppe gerade noch rechtzeitig beiseitetreten konnte. Die Geschädigte ging dem Fahrzeug fußläufig nach um den Fahrer zur Rede zu stellen, hier macht sie durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Nach einigen Metern erreichte sie das stehende Fahrzeug. Im Moment, als die Geschädigte an die Seitenscheibe der Fahrerseite herantrat, setzt der Fahrer seine Fahrt fort. Hierbei touchiert er mit seiner Fahrzeugfahrerseite den rechten Oberarm der Geschädigten, sodass diese stürzt. Die Geschädigte wurde in Folge des Sturzes leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 61440 Oberursel (Ts.), Mittelstedter Straße Unfallzeit: Samstag, 13.05.2023, 18:36 Uhr

Sachverhalt: Eine 54-jährige Frau aus Oberursel fuhr mit ihrem VW Up durch eine Linkskurve und streifte dabei einen geparkten Renault Twingo. Beide Fahrzeuge wurden dadurch zerkratzt und beschädigt. Anschließend setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, welche die Polizei informierten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Fahrerin in ihrem Pkw in der näheren Umgebung angetroffen werden. Grund für den Unfall und der anschließenden Fahrerflucht dürfte der vorangegangene Alkoholkonsum gewesen sein. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen vorläufig ein Sachschaden von ca. 1500.-EUR.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallzeit: Freitag, 12.05.2023, 13:28 Uhr Unfallort: 61250 Usingen, K739, Abfahrt zum Hattsteinweiher

Sachverhalt: Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Hochheim befuhr mit einem schwarzen VW Up die Straße „Am Hattsteinweiher“ aus Richtung des Hattsteinweihers in Usingen kommend in Richtung der K 739. An der Einmündung zur K739 muss er den Fahrzeugen auf der K739 die Vorfahrt gewähren. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus Grävenwiesbach befuhr mit einem roten Honda Jazz die K739 aus Usingen kommend in Richtung Wilhelmsdorfer Kreuz. An der Einmündung befuhr Fahrer des VW Up die Kreuzung, ohne der Fahrerin des roten Honda die Vorfahrt zu gewähren. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 EUR geschätzt.