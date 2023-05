Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Mit Drogen und unter Drogeneinfluss auf dem Beifahrersitz

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 14.05.2023 um 11:00 Uhr wurde ein VW Sharan in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 47-jährige Beifahrer des PKW unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Da dem Mann aufgrund seiner Vergangenheit der Konsum von Betäubungsmittel untersagt ist, muss dieser sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Ferner wurde bei diesem im weiteren Verlauf eine geringen Menge Kokain und Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Auch wegen dieser Sache kommt auf diesen nun ein Strafverfahren zu. Bei der Fahrerin des VW’s konnten keine Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Wegen des Vorfalls wird zudem die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Neidenfels: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neidenfels/ Pfalz (ots) – Am 13.05.2023 um 23:30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger aus Kaiserslautern mit seinem Nissan die Staatsstraße in 67468 Neidenfels. Im Verlauf der Fahrt verlor der Mann die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem dort aufgestellten Baustellenschild. Im Rahmen der Unfallaufnahme kontne bei dem Fahrer starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Da ein Vortest durch den Mann nicht durchgeführt werden konnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Außerdem wurden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt einbehalten. Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3200 Euro. Nun kommt auf den 51-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Haßloch: Unfallflucht – Geschädigtes Fahrzeug gesucht

Haßloch (ots) – Eine Zeugin beobachtete am Montag, 08.05.2023, gegen 07:00 Uhr, einen Klein-LKW mit offener Ladefläche, welcher im Bereich Rotkreuzstraße / Schubertstraße beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeugs beschädigte und anschließend unerlaubt weiter fuhr. Sie meldete den Vorfall nachträglich bei der Polizei Haßloch, konnte jedoch keine näheren Angaben zum geschädigten Fahrzeug machen, welches bislang auch noch nicht nachermittelt werden konnte. Der/die Geschädigte wird daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Freinsheim: Körperverletzung und sexuelle Belästigung am Geldautomaten

Freinsheim (ots) – Am Samstag, 13.05.2023 gegen 16:50 Uhr kam es zu einer Körperverletzung und sexuellen Belästigung an einem Bankschalter in der Volksbank in Freinsheim. Die 65-jährige geschädigte Freinsheimerin befand sich am Bankschalter, da sie Geld abheben wollte. In diesem Moment betrat eine unbekannte männliche Person ebenfalls den Schalterraum der Volksbank. Der unbekannte Beschuldigte stellte sich plötzlich nah hinter die Geschädigte. Als sich die Geschädigte umdrehte, um zu schauen wer hinter ihr steht, packte der Beschuldigte die Geschädigte plötzlich und unvermittelt fest an den Oberarmen. Zusätzlich packte er der Geschädigten fest an die Brüste. Als die Freinsheimerin anfing laut zu schreien ließ er von ihr ab und verließ sofort den Schalterraum fußläufig in unbekannte Richtung.

Die 65-jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Bei dem unbekannten Beschuldigten soll es sich um eine männliche Person, ca. 30-40 Jahre alt, dunkelblondes mittellanges Haar, starrer Blick, dunkle Oberbekleidung, dunkler Rucksack gehandelt haben. Ebenfalls habe die unbekannte männliche Person nach Alkohol gerochen und ein aufgedunsenes Gesicht gehabt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.

Grünstadt: In fremdem Auto eingeschlafen

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei Grünstadt, dass er soeben einen schlafenden Mann in seinem Privat-PKW vorgefunden habe, als er gerade Feierabend machen wollte. Durch die Streife konnte der alkoholisierte Mann kurz darauf im Fahrzeug geweckt werden. Er hatte sich offenbar auf dem Heimweg in den PKW gelegt, um sich kurz mit einem Nickerchen auszuruhen. Den PKW hatte er mit bereits offener Tür vorgefunden, weil diese sich, laut Angaben des Besitzers, aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr richtig schließen lässt. Für den restlichen Heimweg wurde er von Angehörigen abgeholt.

