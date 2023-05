Sicherheitstag der Blaulichtfamilie

Winzenheim (AJ) – Am Samstag 20.05.2023 findet zwischen 10-16 Uhr der Sicherheitstag der „Blaulichtfamilie“ auf dem Scheunenplatz in Winzenheim statt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach wird sich mit ihren Aktiven und der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und der Polizei präsentieren.

Neben einer Fahrzeugausstellung der Freiwilligen Feuerwehr und dem ASB, dem Sicherheitsmobil der Polizei und einer Technische Hilfe Übung um 14 Uhr, ist für das leibliche Wohl mit Bratwurst, Rindswurst und Pommes bestens gesorgt. Auch eine Popcorn-Maschine, Zuckerwatte, Kaffee und Kuchen werden angeboten.

Für die Kinder gibt es eine Kinderbelustigung in Form einer Hüpfburg und einer Spritzwand.

Die Jugendfeuerwehr wird um 12:00 Uhr einen Löschangriff vortragen. Die Veranstaltung zielt auf die Gewinnung von dringend benötigtem Nachwuchs bei der „Blaulichtfamilie“ ab.

Quelle: Feuerwehr Bad Kreuznach

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Schulbus beteiligt

Nußbaum (ots) – Am Freitagvormittag befuhr gegen 07:30 Uhr ein mit 4 Schulkindern und dem 67-jährigen Fahrer besetzter Schulbus die Kreisstraße 19 aus Richtung Nußbaum kommend in Richtung der Bundsstraße 41. Beim Linksabbiegen auf die B 41 in Richtung Bad Sobernheim übersah der Busfahrer einen auf der B 41 von links aus Richtung Bad Sobernheim in Richtung Monzingen fahrenden BMW, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der 23-jährige Fahrer des BMW und dessen 22-jähriger Beifahrer wurden hierbei jeweils leicht verletzt. Sie wurden, ebenso wie der Busfahrer, vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Die 4 Schulkinder im Alter von 7-11 Jahren kamen mit einem Schock davon und konnten nach ärztlicher Untersuchung vor Ort ihren Eltern übergeben werden.

Die B 41 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise voll gesperrt und der Verkehr über die parallel (südlich der Nahe) verlaufende Landesstraße 232 umgeleitet werden.