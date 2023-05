Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am Freitag, dem 12.05., gegen 13:00 Uhr, kam es in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender „Flucht“. Laut Zeugin blieb ein Pkw, in der Mannheimer Straße an einem geparkten Pkw hängen und beschädigte dessen Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne weitere Maßnahmen zu treffen.

Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Alkoholgeruch

Schifferstadt (ots) – Am Samstag, dem 13.05., gegen 14:00 Uhr, kam es in der Keltenstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, der zuvor ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug gestreift hatte, entfernte sich von der Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen.

Nach Zeugenhinweisen konnte der Fahrer, welcher eindeutig unter Alkoholeinfluss stand, ermittelt werden. Dieser gab gegenüber den Beamten an, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Dies wird jetzt durch die Analyse der Blutprobe durch die Rechtmedizin geklärt. Der zuvor durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Wohnungseinbruch

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom 11.05.2023 von 22 Uhr bis 12.05.2023 16:10 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter das Kellerfenster eines Wohnanwesens in der Hermann-Löns-Straße. Im Keller versuchten die Täter vergeblich Werkzeugschränke aufzuhebeln. Weiterhin entwendeten sie Bargeld im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich an der Hermann-Löns-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Zwei Betrugsversuche

Schifferstadt (ots) – Zu zwei Betrugsversuchen zum Nachteil von Vereinen kam es am Donnerstag. Zunächst wurde ein Vereinsmitglied eines Turnvereins in Schifferstadt per E-Mail kontaktiert. Der Absender dieser Mail, der sich als Vereinsvorsitzender ausgab, forderte die Überweisung von 2.000 Euro auf ein fremdes Konto zu veranlassen.

Dieser Aufforderung folgte der Angeschriebene nicht, so dass es zu keinem Schaden kam. Fast zeitgleich wurde der Vorsitzende eines Ludwigshafener Vereins angeschrieben, in dem die gleiche Forderung geäußert wurde. Auch hier kam es zu keinem Schaden, da keine Überweisung erfolgte.