Mögliche Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 12.05.2023 gegen 16:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Eberthalle in der Erzbergerstraße ein PKW der Marke Ford gemeldet, welcher mehrfach in gefährdender Art und Weise an Passanten vorbeigefahren sei.

Hierbei habe der PKW auch eine ältere Dame, welche mit einem Rollator vor Ort unterwegs gewesen sei, äußerst knapp passiert. Das Fahrzeug sei abwechselnd durch vier verschiedene Personen genutzt worden, welche nach Eindruck der Mitteilenden das Fahren üben würden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich der Fahrzeugnutzer und der älteren Dame tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 13.05.2023 gegen 03:16 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger Mann mit seinem PKW die Rheinfeldstraße in Fahrtrichtung Brunckstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW am Fahrbahnrand.

Auf Grund der Wucht des Aufpralls wurden mehrere dort abgestellte Fahrzeuge aufeinander geschoben. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt zunächst unbeirrt fort, bevor er seinen schwer beschädigten PKW abstellte und sich fußläufig von der Örtlichkeit entfernte.

Letztlich konnte der Fahrer durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt werden.

Weiterhin ist der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde hierbei niemand.

Betrunken 2 PKW beschädigt

Ludwigshafen-Süd (ots) Am Samstag, 13.05.2023, wurde durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion 1, gegen 02:05 Uhr, in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen ein auf der Seite liegender PKW festgestellt. Der Fahrer, ein 21-jähriger Ludwigshafener, konnte an seinem PKW festgestellt werden. Bei ihm konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Vermutlich kam es aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers zum Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, woraufhin der PKW des 21-Jährigen auf die Seite gedreht wurde. Der geparkte PKW wurde wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.