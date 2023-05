Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Forst an der Weinstraße: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Forst an der Weinstraße (ots) – Bislang unbekannte(r) Fahrer/-in eines LKW beschädigte im Zeitraum vom 11.05.23, 08:00 Uhr bis 12.05.2023, 10:00 Uhr, beim Vorbeifahren an einem Gutshof in der Weinstraße in Forst, insgesamt 5 Klappläden (Holz) und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Schwerer Verkehrsunfall auf der B271 mit 2 verletzten Beteiligten

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Freitag kam es am späten Nachmittag bei Grünstadt zu einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße B271, bei dem die beiden Unfallbeteiligten verletzt wurden. Eine 26-jährige Frau aus Grünstadt befuhr mit ihrem PKW die B271 in Richtung Bockenheim und wollte an der Anschlussstelle Obersülzen nach links in Richtung L453 abbiegen. Hierbei übersah sie den PKW eines 55-jährigen aus Haßloch, der die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Fahrzeuge stießen beim Abbiegevorgang frontal zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren PKW geschleudert, der an der Einmündung wartete. Fahrerin und Fahrer der Unfallfahrzeuge wurden durch den Aufprall verletzt und nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mit jeweiligem Totalschaden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Einmündungsbereich bis ca. 19 Uhr voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Grünstadt im Einsatz um bei den Bergungsmaßnahmen zu unterstützen und ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):