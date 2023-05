Entstempeltes Fahrzeug

Speyer (ots) – Am 12.05.2023 gegen 16:10 Uhr kontrollierten eingesetzte Beamte der Polizei ein Auto auf der B39 aufgrund fehlender Zulassungsplakette und einer abgelaufenen HU vom September 2021. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt und die Kennzeichen sichergestellt bis der 58-Jährige einen gültigen Versicherungsnachweis erbringt.

Weiterhin konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle beim 58-Jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Wohnungseinbruch

Speyer (ots) -Am Freitagabend zwischen 19:30-22:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Straße Hinterm Esel. Bislang unbekannte Täter hebelten das geschlossene Hoftor auf und gelangten durch die Wohnungstür in das Anwesen. Die Täter durchsuchten anschließend das Haus und entwendeten Bargeld im mittleren 4-stelligen Bereich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße Hinterm Esel geben kann, wird gebeten, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Unfall zwischen Fahrradfahrern

Speyer (ots) – Am 11.05.2023 gegen 15:58 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Wormser Landstraße in Richtung Speyer Nord. Auf Höhe eines Einkaufmarktes kam ihr eine 35-Jährige mit dem Fahrrad entgegengefahren. Die 26-Jährige fuhr auf den Gehweg um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die gleiche Idee hatte die entgegenkommende 35-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 35-Jährige verletzte sich leicht, lehnt aber die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes ab.

Die 26-Jährige blieb unverletzt, ihr Fahrrad war allerdings nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Speyer (ots) – Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Holzstraße. Eine 18-jährige Frau befuhr mit ihrem Motorroller die Kreuzung Holzstraße/Geisselstraße. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Auto ebenfalls den Kreuzungsbereich.

Die Motorrollerfahrerin missachtete mutmaßlich aus Unachtsamkeit, den Vorrang des von rechts kommenden Autofahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 18-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.500 Euro.