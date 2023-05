Sportwagen in den Zaun gefahren

Gommersheim (ots) – Ein 69-jähriger Fahrer eines Sportwagens befuhr am Samstag 13.05.2023 gegen 13 Uhr die K 6 aus Richtung Altdorf kommend in Fahrtrichtung L530. An der Einmündung verwechselte der Fahrer Gas und Bremse, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen Zaun neben der Fahrbahn und versenkte das Auto im Acker.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine akute Fahruntauglichkeit.

An dem PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 7.500 Euro, der Fremdschaden an Zaun, einem Mandelbaum und der Grünfläche beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Scheiben an drei PKW’s eingeschlagen

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an 3 PKW’s, die in den Semmeläckern und in der Rhodter Straße in Edenkoben geparkt waren, die Seitenscheiben eingeschlagen. In einem Fall wurde auch tatsächlich ein Geldbeutel gefunden und entwendet, in den anderen Fällen blieb es bei dem verursachten Schaden.

Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schüsse im Wingert

Maikammer (ots) – Am Freitag 12.05.2023 gegen 18:45 Uhr, meldete eine Spaziergängerin Schüsse im Wingert in Maikammer, An der Steinmühle. Die eingesetzte Streife konnte in dem Bereich zwei Personen antreffen. Einer der beiden, ein 18-Jähriger Heranwachsender, führte eine Schreckschusspistole mit einem Schalldämpfer, sowie Platzpatronen mit sich.

Er hatte die Waffe am Tag zuvor legal gekauft und wollte sie ausprobieren, weswegen er im Wingert mehrmals in die Luft geschossen hatte. Die Waffe, sowie das Zubehör wurden ihm abgenommen, gegen ihn wird nun wegen mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Edenkoben (ots) – Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin mit einem Pedelec, die am Freitag, 12.05.2023, gegen 15:30 Uhr die Staatsstraße in Edenkoben in Richtung Edesheim fuhr.

In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz der Einkaufsmärkte wollte ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer abbiegen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin erlitt eine Schulterprellung.

Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Edenkoben (ots) – Am 12.05.2023 im Zeitraum von 12-12 Uhr, parkte ein weißer PKW auf dem großen Parkplatz/ Ludwigsplatz vor der Kirche. Als der Fahrer wieder zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass bei ihm ein Schaden auf der Beifahrerseite an der vorderen Stoßstangenecke verursacht worden war. Leider hat sich der Verursacher nicht gemeldet.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Auf Drogen

Bad Bergzabern (ots) – Am 12.05.23 gegen 22:30 Uhr wurde in der Kurtalstraße ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Mofa kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Schließlich wurde auch der Konsum von Amphetamin und Marihuana eingeräumt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.