Versammlung durch die Innenstadt

Heidelberg (ots) – Am frühen Freitagabend kam es aufgrund einer Versammlung durch die Heidelberger Innenstadt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Hierbei liefen bis zu 20 Versammlungsteilnehmer in der Zeit von 16.40 bis kurz nach 18.00 Uhr teilweise auf der Fahrbahn der Bergheimer Straße.

Bis zum Erreichen des Bismarckplatzes wurde die Versammlung polizeilich begleitet und der Verkehr

umgeleitet. Die Versammlung wurde kurz nach 18.30 Uhr auf dem Bismarckplatz beendet und die Verkehrssituation normalisierte sich.

Betrunkene Ford Fahrerin mit 1,74 Promille unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstag gegen 03.25 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine 21-jährigen Fahrerin eines Ford, die die Kurfürstenanlage befuhr, einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei der Frau, dass diese erheblich nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille zu Tage. Der 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein blieb bei den Akten und sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.