Neustadt: OB Weigel tauft neues Schiffswrack auf Piratenspielpatz mit bunten Wasserbomben

Neustadt an der Weinstraße – Der beliebte Piratenspielplatz an der Wallgasse hat ein neues Schiffswrack erhalten. Statt mit einer Flasche Sekt taufte Oberbürgermeister Marc Weigel das neue Spielgerät mit kleinen, bunten Wasserbomben, begeistert unterstützt von Kindern.

Das alte Piratenschiff war in die Jahre gekommen und trotz regelmäßiger Wartung und Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen gewesen. Die Wahl fiel auf ein Schiffswrack, das deutlich größer ist als das bisherige Spielgerät. Es bietet ein Mehrfaches an Spielmöglichkeiten und hat durch den Einsatz von Metall und ummantelten Stahlseilnetzen eine längere Lebensdauer. Zudem können Teile, die kaputtgehen, einzeln ersetzt werden. Neben dem neuen Wrack steht ein blaues Klettergerät, das einen Kraken darstellt, der das Schiff – bildlich gesehen – angreift. Hinzu kommen ein Spielhaus und ein Sandbagger. Sobald das eingesäte Gras schön grün ist, werden fünf weitere Bänke und vier Papierkörbe aufgebaut.

Investiert wurden insgesamt rund 310.000 Euro. Davon entfallen auf Geräte und Montage 175.000 Euro sowie den Einsatz von Maschinen, Material und die Entsorgung der alten Teile 90.000 Euro. Es ist der erste Spielplatz in Neustadt an der Weinstraße, den die Abteilung Grünflächen – abgesehen von der Montage des Wracks – in Eigenregie gebaut hat. Grünflächenchef Michael Fuhrer schätzt die eingesetzten Arbeitsstunden auf etwa 800.