Lambrecht: Miriam und Errol Buchmann führen den 620. Tributbock von Lambrecht nach Deidesheim

Lambrecht – Am Freitag, 12.05.2023, wurde das Geißbockbrautpaar 2023, das den 620. Tributbock nach Deidesheim führen wird, im Rathaus der Stadt vorgestellt.

Das jüngstvermählte Brautpaar, das dieses Jahr die Stadt Lambrecht bei der Brauchtumspflege unterstützt, heißt Miriam und Errol Buchmann. Miriam Buchmann (34) stammt aus Lambrecht, Errol Buchmann (geb. Hildebrandt, 37) aus Darmstadt. Er ist beruflich in die Pfalz gekommen und nach Kaiserslautern gezogen. Sie arbeitet als Bürokauffrau, er als KFZ-Meister. Gemeinsame Hobbys sind Mountainbikefahren und Wandern. Gemeinsam wohnen sie seit sieben Jahren zusammen in Lambrecht.

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller, Miriam Buchmann und Errol Buchmann (Foto: Holger Knecht)

Geißbock vorgestellt

Geißbock Emil ist vier Jahre alt. Ausgewählt wurde er wegen seinen „schönen gedrehten Hörnern“, so der Deidesheimer Züchter Oliver Wittmer. Die Hörner des Bocks, der in Forst an der Weinstraße gehalten wird, haben eine Spannweite von 73 cm. Das Tier wiegt knapp 40 kg.

Geißbockfestspiele an Pfingsten

Alle fünf Jahre werden die Geißbockfestspiele aufgeführt, in diesem Jahr am 28. und 29. Mai ab 14 Uhr (Pfingstsonntag/-montag). An den beiden Schauspielen wirken jeweils 120 Menschen mit. Nach der Aufführung am Pfingstmontag wird der Bock (wie in den festspielfreien Jahren am Heimatabend) von einer Deidesheimer Abordnung begutachtet, ob der Bock gut gehörnt und gebeutelt ist. Bei der Übergabe an das Brautpaar nimmt der Tributbock den Namen des Bräutigams an: Errol I. Ebenso werden vier Geißbockjubiläumspaare geehrt.