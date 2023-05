Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kriminalitätsstatistik 2022

Bad Dürkheim (ots) – Mit 2660 erfassten Straftaten im Jahr 2022 registrierte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Das geht aus der neuen Kriminalitätsstatistik 2022 hervor, die sie ab heute über die Internetseite der PI Bad Dürkheim abrufen können: https://s.rlp.de/Oo-1P

Kernsätze:

Gesamtzahl der Straftaten um 483 Fälle angestiegen

Aufklärungsquote mit 59 % leicht gesunken

Anstieg der Diebstähle unter erschwerenden Umständen um 31 %

Anstieg der Wohnungseinbruchsdiebstähle um 10 %

Anstieg der Vermögens- und Fälschungsdelikte 52 %

Anstieg der Körperverletzungsdelikte um 23 %

Leichter Anstieg der Rauschgiftkriminalität 4 %

Rückgang der Sachbeschädigungen um 30 %

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Insgesamt wurde die Entwicklung der Fallzahlen in vielen Deliktsbereichen sehr stark durch die schrittweisen Aufhebungen der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie beeinflusst.

Einbrüche zugenommen

Das Sicherheitsbedürfnis unser Bürger ist uns wichtig. Daher haben wir im Blick, dass die Zahl der Einbrüche sich in 2022 um 10 % erhöht haben. Wahrscheinlich hat sich hier die Reduzierung des Homeoffice bzw. der Rückgang der Anwesenheit in den Wohnräumen negativ niedergeschlagen.

Häusliche Gewalt bleibt ein aktuelles Thema

Auf gleichen Niveau hat sich die Zahl der Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt oder der „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ eingependelt. 93 solcher Delikte wurden im abgelaufenen Jahr zur Anzeige gebracht.

Alles in allem gilt aber nach wie vor, dass es sich hier in der Region sicher und gut leben lässt. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden ihr Bestes geben, dass das auch in Zukunft so bleibt. Dabei können uns alle Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit unterstützen, indem sie verdächtige Wahrnehmungen bei uns melden und Straftaten zur Anzeige bringen. Anzeigen können auch bequem über die Online-Wache der Polizei über das Internet gestellt werden: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Altleiningen: Zwei Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Altleiningen (ots) – In der Zeit von Mittwoch, 10.05.2023 17:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023 15:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Altleiningen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Peugeot und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am Donnerstag, 11.05.2023 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es erneut in der Hauptstraße in Altleiningen zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen unbekannten Unfallverursacher. Hierbei wurde ein weißer Land Rover beschädigt.

Wer hat die Unfälle beobachtet oder kann Hinweise zu den gesuchten Autos geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Hettenleidelheim: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Hettenleidelheim (ots) – Am Donnerstag, 11.05.2023 um 19:20 Uhr, touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter in der Bahnhofstraße in Hettenleidelheim. Aufgrund der Örtlichkeit musste der Fahrer wenden. Als dieser wieder an der Unfallörtlichkeit eintraf, war der Transporter bereits weitergefahren.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Transporter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 11.05.2023 zwischen 21:40 Uhr und 23:30 Uhr, wurden in der Weinstraße in Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es passierten ca. 50 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 67 km/h.

Haßloch: Mit Monowheel vor Polizeikontrolle geflüchtet

Haßloch (ots) – Am Donnerstag, 11.05.2023 um 17:45 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch einen 25-Jährigen aus Essingen, auf einem elektrisch angetriebenen Einrad (sog. Monowheel) auf dem Radweg entlang der L530 in Fahrtrichtung Fronmühle fahrend fest. Da das Kraftfahrzeug nicht zugelassen war und auch generell nicht zulassungsfähig ist, sollte dies einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens bog der Fahrer vom Radweg in einen Waldweg ab. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 25-Jährige zum Anhalten bewegt und durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen werden. Sein „Monowheel“ wurde durch die Polizei sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ein „Monowheel“ ist ein einrädriges motorisiertes Fahrzeug, das eine Höchstgeschwindigkeit von 90km/h erreichen kann. Im Straßenverkehr in Deutschland sind diese Fahrzeuge jedoch nicht erlaubt, da sie den allgemeinen verkehrsrechtlichen Bestimmungen nicht entsprechen. Wer dennoch damit im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs ist, macht sich strafbar.

