Darmstadt-Dieburg

Meldungen über Kinderansprecher – Verhaltenshinweise der Polizei

Reinheim/Südhessen (ots) – In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizeistation Ober-Ramstadt und auch anderen Dienststellen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg sowie in weiteren südhessischen Bereichen Fälle gemeldet, bei denen Kinder von Männern angesprochen worden sein sollen. Besorgte Erziehungsberechtigte wandten sich daraufhin an die Polizei. Auch in sozialen Medien hat sich das Thema schnell verbreitet.

Derzeit sind bei den Ermittlern vereinzelt Meldungen dieser Art eingegangen. Die Polizei nimmt solche Mitteilungen immer ernst, prüft die Hinweise und leitet entsprechende Maßnahmen ein. Zudem steht sie in engem Austausch mit den Schulen und Eltern.

In gewissen Abständen sorgen Meldungen über sogenannte Kinderansprecher für große Besorgnis und Unsicherheit. Um Ihr Kind auf Situationen dieser Art vorzubereiten ohne es zu ängstigen oder die Phantasie anzuregen, gibt die Polizei hier einige Verhaltenshinweise:

Legen Sie mit Ihren Kindern Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit fest.

Treffen Sie Absprachen, wer das Kind abholen darf.

Loben Sie Ihr Kind dafür, wenn es sich Ihnen anvertraut.

Stellen Sie in einem ruhigen Tonfall offene Fragen über den Ablauf der Geschehnisse. (Zum Beispiel: Und was ist dann passiert? Was hat xy danach gemacht?) Geben Sie dem Kind keine Details vor.

Melden Sie den Vorfall bei der Polizei!

Eine „Informationsverbreitung“ beispielsweise über soziale Netzwerke wie Facebook oder WhatsApp ist häufig kontraproduktiv und führt zu einer Vielzahl von „Fehlmeldungen“, die die Ermittlungsarbeiten behindern und erschweren können. Als Ansprechpartner stehen auch Kontaktpartner der Polizei für die Schulen zur Verfügung.

59-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Michelstadt/Groß-Umstadt (ots) – Nachdem seit Donnerstag 11.05.2023 nach einem 59-jährigen Mann aus Michelstadt-Vielbrunn gesucht wurde, ist nun am Freitag 12.05. in Groß-Umstadt eine tote Person aufgefunden worden. Erste Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um den Vermissten handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Kreis Bergstraße

Polizeipuppenbühne feiert 10-jähriges Jubiläum (siehe Foto)

Kreis Bergstraße (ots) – Nach einer, aufgrund der Corona-Pandemie ca. 2-jährigen Zwangspause, nimmt der Betrieb der Polizeipuppenbühne wieder Fahrt auf. Die vom Verein Bürger und Polizei e.V. initiierte bzw. unterstütze Puppenbühne musste eine Pause ohne Auftritte und Vorstellungen verschmerzen, jedoch ist es nun endlich wieder an der Zeit die „Puppen tanzen zu lassen“!

Die Polizeipuppenbühne transportiert kindgerecht Präventions-Hinweise und -Ratschläge an Kinder und Eltern. Es gibt Themen wie Verhaltensregeln im Straßenverkehr oder dem Umgang unter- und miteinander, die von Kasper und Co. zum Besten gegeben und für Kinder verständlich erklärt werden.

Beim diesjährigen Sicherheitstag in Bensheim auf dem Beauner Platz am Samstag 13.05. wird u.a. die Puppenbühne ihren ersten Auftritt seit der Zwangspause feiern.

Um 11.40 Uhr und 13.40 Uhr wird jeweils ein ca. 20-minütiges Puppentheaterstück aufgeführt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in dieser Woche bedankte sich der Leiter der Regionalen Kriminalitätsinspektion der Polizeidirektion Bergstraße, Kriminaloberrat Benjamin Henne, bei den Puppenspielern für Ihr ehrenamtliches Engagement und betonte, dass es ganz und gar nicht selbstverständlich ist, dass die Puppenbühne dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiern darf. Er hob zudem die Bedeutung der Nachhaltigkeit hinsichtlich Prävention im Zusammenhang mit dem Puppentheater lobend hervor. Jeder Puppenspieler erhielt ein kleines Dankeschön im Namen des Polizeipräsidiums Südhessen.

Foto: v.l.n.r.: Ulrike Münch, Johannes Emanuel Hofmann (Jugendkoordinator der Polizeidirektion Bergstraße), Benjamin Henne (Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Bergstraße), Ludger Petschek, Gabriele Krug und Karl Jungmann. Es fehlt: Traude Müller

Fußgänger tödlich verletzt

Zwingenberg (ots) – Am Donnerstag 11.05.2023 kam es gegen 20:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen war ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw auf einem wirtschaftlichen Gelände in Zwingenberg dabei, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Ein 59-jähriger Mann war auf dem dortigen Gelände zu Fuß unterwegs und wurde aus

bislang ungeklärter Ursache vom Pkw erfasst.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation erlag der 59-jährige seinen schweren Verletzungen und verstarb am Unfallort. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut.

Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum lagen bei ihm nicht vor. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

In Schlangenlinien betrunken auf der Autobahn unterwegs

Bensheim (ots) – Einen 41-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Freitag 12.05. gegen 01.30 Uhr, auf der A 5. Der Wagenlenker war zuvor einer Rettungswagenbesatzung aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr und hier zum Teil 3 Fahrspuren benötigte.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2 Promille an.

Der 41-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Zwischen Dienstagabend (09.05) und Donnerstagnachmittag 11.05., wurde ein in der Siegfriedstraße geparkter silberfarbener VW beschädigt. Die Täter schlugen mehrfach auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, den 11.05.2023 gegen 17:00 Uhr kam es am Steubenplatz in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Das Verursacherfahrzeug, ein schwarzer Renault, soll hierbei ein anderes Fahrzeug beim Spurwechsel geschnitten und somit zum Ausweichen gezwungen haben.

Infolgedessen stieß das ausweichende Fahrzeug mit drei geparkten Fahrzeugen zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Polizei bietet Fahrradcodierung an – Vorherige Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet für alle Interessierte am Dienstag, 23. Mai 2023 eine kostenlose Fahrradcodierung an. In der Zeit von 10-15 Uhr können Fahrradfahrer ihre Drahtesel mit einer entsprechenden Eigentümer Identifikationsnummer in der Bismarckstraße auf dem Gelände des 1. Polizeireviers versehen lassen.

Damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann und Wartezeiten vermieden werden, ist eine vorherige Anmeldung bis zum Vortag der Aktion notwendig. Diese kann ab sofort, an allen Werktagen, von 08-14.30 Uhr, unter Tel: 06151/969-41102 oder 06151/969-41103, erfolgen.

Für die Codierung sind der Eigentumsnachweis und der Personalausweis erforderlich. Zudem bitten die Beamten darum, die Rahmennummer des Fahrrades bereits im Vorfeld zu notieren und bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen.

Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Groß-Gerau

6 Autos aufgebockt-Reifen gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Gernsheim (ots) – Reifendiebe haben in der Nacht zum Donnerstag 11.05.2023 ein Autohaus in der Robert-Bunsen-Straße Straße aufgesucht. Dort gingen sie insgesamt sechs Fahrzeuge an. Nachdem sie die Autos auf Backsteine aufgebockt hatten, montierten sie alle Räder ab und nahmen sie mit. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeistation Gernsheim (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Polizei kontrolliert Brummifahrer

Gernsheim (ots) – Am Freitag 12.05. in der Zeit zwischen 08-14 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim, der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Mitarbeitern der Technischen Verkehrsüberwachung, einem technischen Sachverständigen, der Gefahrgutüberwachung des Kreises Groß-Gerau und dem Ordnungsamt Gernsheim mehrere Lastwagen im Bereich der Bundesstraße 44, in Höhe der Marie-Curie-Straße.

Die Kontrolleure stellten hierbei verschiedene Beanstandungen und Mängel im Bereich der Sozialvorschriften, bei der Ladungssicherung und bei Gefahrguttransporten fest. Ein Brummifahrer muss sich nun gar wegen Fälschung beweiserheblicher Daten strafrechtlich verantworten. Zudem leiteten die Ordnungshüter mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Kriminelle suchen Baustelle heim und haben es auf Kupfer abgesehen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf 7 Trommeln mit Kupferseilen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag (12.05.) in der Industriestraße abgesehen. Dort suchten sie eine Baustelle heim und entwendeten die Trommeln.

Die Ermittler haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf rund 7.000 Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06105/4006-0 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Kontrollen durch Zivilfahnder/Drogen sichergestellt

Kreis Groß-Gerau (ots) – Beamte der Kripo der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten am Donnerstag 11.05, in der Zeit zwischen 13-21 Uhr, unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei, an Treffpunkten von Jugendlichen in Gernsheim, Riedstadt, Stockstadt, Biebesheim und Groß-Gerau insgesamt 61 Personen. Schwerpunkt der Überprüfungen lag auf dem Jugendschutz sowie der Eigentums- und Drogenkriminalität.

Bei den Kontrollen wurden vorwiegend öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Schulen und Parks von den Ordnungshütern bestreift.

Bei 8 kontrollierten Männern und Frauen im Alter zwischen 15-27 Jahren wurden jeweils mehrere Gramm Haschisch oder Marihuana gefunden. Ein 17-Jähriger hatte gar rund 36 Gramm Haschisch dabei. Sie erwarten nun alle Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Gegen zwei 14 und 18 Jahre alte Jugendliche erstatteten die Ordnungshüter zudem Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sie hatten ein Butterflymesser bzw. ein Springmesser einstecken.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Groß-Gerau (ots) – Am 11.05.2023 gegen 12:10 Uhr, parkte die Geschädigte ihren silberfarbenen PKW im Helvetiaparc auf dem Behindertenparkplatz, unmittelbar vor dem Eingang der dortigen KiK Filiale. Als die Geschädigte nach der Erledigung ihrer Einkäufe gegen 12:20 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass sich nun ein langer Kratzer über die Beifahrerseite ihres PKW erstreckte.

Auf Grund des Erscheinungsbildes des Schadens ist davon auszugehen, dass der Schaden durch den Lenker eines Fahrrades oder dergleichen verursacht wurde. Die Höhe des Schadens wiederum deutet daraufhin, dass es um ein Fahrrad für Erwachsene oder zumindest ältere Jugendliche gehandelt haben dürfte.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06152/175-0 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen