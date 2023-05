Marburg: Dieb im Keller

In der Straße Schuhmarkt gelangte ein Dieb wohl über die Haustür in ein Mehrfamilienhaus. Zwischen Sonntag, 7. Mai, Mitternacht, und Montag, 23 Uhr, hebelte er eine Tür zum Waschraum auf und öffnete anschließend gewaltsam den Münzautomaten einer Waschmaschine.

Mit etwa 10 Euro machte er sich danach aus dem Staub. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Skoda zerkratzt

Die linke Fahrzeugseite eines in der Odenwaldstraße geparkten blauen Skoda Fabia zerkratzten Unbekannte und verursachten damit zwischen Dienstag 09.05.2023, 19 Uhr und Mittwoch 09 Uhr, einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wetter: Volvo zerkratzt

Einen grauen Volvo XC 60 zerkratzten Unbekannte zwischen Dienstag, 9. Mai, 17 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in der Straße Auf dem Stücke. Dabei verursachten sie einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Kradfahrer verletzt

Nach einer Kollision zwischen einem Leichtkraftrad und einem PKW an der Kreuzung Am Steinbachsgraben/ Erlenstraße kam am Freitag, 12. Mai, der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 28-jährige Kradfahrer aus Willingshausen gegen 08.05 Uhr die Straße Am Steinbachsgraben in Richtung Erlenstraße. Von rechts kommend befuhr eine 47-jährige VW-Fahrerin aus Kirchhain die Erlenstraße und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Kradfahrer stürze und verletzte sich. Am Leichtkraftkrad entstand ein Totalschaden (geschätzt 2.000 Euro), der Schaden am VW dürfte bei etwa 8.000 Euro liegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen