Friedberg: Die Polizei-News

Polizist durch Kopfstöße verletzt

Florstadt (ots) – Nachdem ein Wetterauer Krankenhaus am Donnerstagabend 11.05. der Polizei meldete, dass man einen offenbar suizidgefährdeten Patienten vermisste, konnten Schutzleute den 48-jährigen Mann in der Nacht auf Freitag an seiner Wohnanschrift in Florstadt antreffen.

Da dieser die Beamten jedoch nicht begleiten mochte und dabei war, zurück in seine Wohnung zu treten, hielten diese ihn an den Armen fest, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Unvermittelt versetzte der Mann einem Beamten mehrere Kopfstöße. Dieser konnte den Angriff mittels einfacher körperlicher Gewalt abwenden, woraufhin die Polizisten ihn zu Boden brachten und Handfesseln anlegten.

Nachdem die im Rahmen der Widerstandhandlungen erlittenen Blessuren des 48-Jährigen in einem Krankenhaus behandelt worden waren, wurde dieser in einem psychiatrischen Krankenhaus stationär aufgenommen. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst in der Nacht nicht fortsetzen.

Weißer Ring zu Gast bei Wetterauer „SvO“-Treffen

Friedberg (ots) – Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Treffens der Wetterauer „Schutzleute vor Ort“ besuchte die neue Leiterin der Wetterauer Außenstelle des Weißen Rings am Donnerstag letzter Woche (04.05.) die Ordnungshüter. Mitgebracht hatte Cornelia Weber einige outdoortaugliche Warntafeln, die sie an die „SvO“-Koordinatorin der Wetterauer Polizeidirektion, Kriminalhauptkommissarin Judith Pollesch, übergab.

Die Schilder, die unter dem Motto „STOPP DEM DIEBSTAHL!“ vor Fahrraddiebstählen beziehungsweise dem Diebstahl von im Auto zurückgelassenen Wertsachen warnen sollen, werden nun durch die Schutzleute und nach Rücksprache mit den Städten und Kommunen an geeigneten Örtlichkeiten angebracht.

Widerstand bei Personenkontrolle – Zwei Polizeibeamte verletzt

Wölfersheim (ots) – Nachdem am späten Donnerstagvormittag 11.05. in der zweiten großen Pause ein schulfremder Jugendlicher an einer Wölfersheimer Schule unter anderem daher aufgefallen war, dass er Betäubungsmittel zum Verkauf angeboten haben soll, erhielt die Polizei am Nachmittag den Hinweis, dass sich der Tatverdächtige nun am Wölfersheimer Bahnhof aufhalte.

Eine Polizeistreife erblickte wenige Minuten später an der genannten Örtlichkeit einen Heranwachsenden, auf den die vorliegende Personenbeschreibung passte. Da dieser offenbar den eintreffenden Funkstreifenwagen bemerkt hatte, stieg er in einen Zug. Als die Beamten den Zuführer über die geplante Personenkontrolle informieren wollten, verließ der junge Mann die Bahn kurzerhand wieder. Daraufhin hielten die Schutzleute ihn an und eröffneten ihm die anstehende Überprüfung.

Da er sowohl die Preisgabe seiner Personalien wie auch die Aushändigung von Ausweispapieren verweigerte führten die Polizisten ihn unter lautstarkem Protest zu einem nahen Bahnhäuschen, um ihn dort nach Identitätsdokumenten zu durchsuchen. Da der Verdächtige sich mit aller Kraft dagegen sperrte, mussten die Beamten ihn zu Boden bringen. Auch am Boden liegend versuchte er weiterhin, die polizeiliche Maßnahme zu verhindern.

Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es schließlich, den jungen Mann unter Kontrolle zu bringen, indem man ihm Handfesseln anlegte.

Während der folgenden Durchsuchung der Person fand man neben Ausweispapieren auch mehrere, mit einem weißen Pulver gefüllte Plomben. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle, wo dessen Identität letztlich zweifelsfrei festgestellt werden konnte.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen aus dem Kreis Offenbach stammenden, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 16-Jährigen.Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergab man den Minderjährigen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten.

Im Rahmen der Widerstandshandlungen, während derer die Schutzleute einige Beschimpfungen und Beleidigungen erfuhren, wurde eine Polizeibeamtin durch einen Biss in die Hand verletzt; ein Polizeibeamter trug eine Verletzung eines Fingers sowie mehrere Hautabschürfungen davon.

Während des Polizeieinsatzes hatten sich einige Unbeteiligte am Wölfersheimer Bahnhof aufgehalten, von jenen zum Teil Videoaufnahmen gefertigt worden sein sollen.

Die Personen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Selbiges gilt für etwaige weitere Augenzeugen.

