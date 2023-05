Haiger- Unfallflucht am Haiger-Center

500 Euro wird die Reparatur an einem Opel kosten, den ein Unfallfahrer am Mittwoch (10.05.2023) hinterließ. Im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 21:30 Uhr touchierte der Unbekannte die Beifahrerseite des auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße stehenden schwarzen Zafira. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen roten Pkw, der an der vorderen rechten Fahrzeugseite Beschädigungen aufweist. Hinweise zu diesem oder dem Unfallfahrer erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- Diebe haben es auf hochwertige E-Bikes abgesehen

In der Nacht von Sonntag (07.05.2023) auf Montag (08.05.2023) drangen Diebe in den Verkaufsraum des Rad-Geschäftes in der Hessenstraße ein. Sie zerstörten zunächst eine Schaufensterscheibe und kletterten durch diese in den Verkaufsraum. Aus diesem stahlen sie zwei E-Mountainbikes des Herstellers KTM im Wert von je 5.500 Euro. Mit den beiden schwarzen Fullys gelangten die Diebe offenbar durch die zuvor zerstörte Scheibe wieder ins Freie und flüchteten unerkannt. Der Schaden an der Scheibe wird mit 10.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:00 Uhr und 07:15 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der schwarzen Bikes mit orangefarbener KTM-Aufschrift geben? Es handelt sich um E-Bikes des Modells Macina Lycan 771 in den Größen M und XL.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Schreckschusswaffe sicher gestellt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gestern Abend (11.05.2023) eine Person in der Ulmensteinstraße, die offenbar eine Schusswaffe mit sich führte. Wetzlarer Polizisten rückten aus und trafen einen 41-Jährigen an, der zu diesem Zeitpunkt keine Waffe mehr mit sich führte. Diese fanden die Ordnungshüter in der näheren Umgebung. Offenbar hatte der Wetzlarer den Revolver zuvor in einer Mülltonne entsorgt.

Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die offensichtlich nicht funktionstüchtige Schreckschusswaffe stellten die Ermittler sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeiwache wieder verlassen.

Er muss sich nun wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Wetzlar-Niedergirmes: Taschendiebe in der Bahnhofstraße

Opfer eines dreisten Diebes wurde gestern Morgen (11.05.2023) ein 59-Jähriger. Gegen 08:00 Uhr war er zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er plötzlich von einem Unbekannten angerempelt wurde. Ohne ein Wort der Entschuldigung entfernte sich der etwa 180 cm große, kräftige und südeuropäisch aussehende Mann. Einige Minuten später bemerkte der 59-jährige Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse, die er in der Gesäßtasche seiner Hose verstaut hatte.

Offensichtlich hatte der Unbekannte ihn angerempelt und während des Moments der Ablenkung das Portemonnaie, indem sich Bargeld und Karten befanden, unbemerkt aus der Gesäßtasche gestohlen. Wem ist der unbekannte Mann aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

