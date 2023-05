Mann mit 3 Promille stoppt Zugverkehr

Bad Hersfeld (ots) – Zu einem Polizeieinsatz im Bahnhof Bad Hersfeld kam es am 11.5., gegen 21:30 Uhr, wegen eines stark alkoholisierten 34-Jährigen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der angetrunkene Mann die Gleise zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 überquerte und sich anschließend auf die Bahnsteigkante setzte. Anschließend verständigte der Zeuge die Polizei.

Die Bundespolizei veranlasste eine sofortige, kurzzeitige Streckensperrung. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld waren schnell zur Stelle und kümmerten sich um den 34-jährigen Wohnsitzlosen. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn anschließend zu Angehörigen nach Bebra. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,4 Promille. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Autofahrer verletzt jugendlichen Fußgänger – Polizei sucht nach Zeugen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Als ein Minderjähriger am Dienstag 11.05.2023 gegen 16.30 Uhr zu Fuß die Wilhelmshöher Allee, in Höhe Hausnummer 254 überqueren wollte, wurde er von einem Fahrzeug an der linken Körperseite erfasst. Der bislang unbekannte Autofahrer kam der Pflicht als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Vorsorglich wurde der 17-Jährige in das Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise wurde der Jugendliche mit leichten Prellungen nicht schwer verletzt. Der Jugendliche kann keine Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bislang noch keine Zeugen des Unfalls ermittelt werden. Nun erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe, Hinweise auf den unbekannten Autofahrer zu bekommen.

Die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hinweise zum Unfall können unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei gemeldet werden.

Flucht vor Streife mit gestohlenem Roller: Berauschter 20-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Kassel-Süd (ots) – Offenbar weil er unter Drogeneinfluss stand, keinen Führerschein hat und darüber hinaus auf einem gestohlenen Roller unterwegs war, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren, trat in der vergangenen Nacht ein 20-jähriger Mann rasant die Flucht vor einer Polizeistreife in der Kasseler Südstadt an.

Die Beamten waren gegen 03:30 Uhr auf der Frankfurter Straße auf das vor ihnen fahrende Kleinkraftrad aufmerksam geworden, da das Rücklicht defekt war. Als sie die Anhaltesignale am Streifenwagen einschalteten, um das Zweirad zu kontrollieren, gab der Fahrer sofort Vollgas und trat die Flucht an.

Mit hohem Tempo fuhr er über Gehwege und Straßen durch die Südstadt, bis nach kurzer Verfolgung in der Menzelstraße die Handschellen für den jungen Mann klickten. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war das Kleinkraftrad kurzgeschlossen und gestohlen worden, ohne dass der Besitzer dies schon bemerkt hatte. Auch die Kennzeichen waren nach bisherigem Sachstand an anderer Stelle entwendet und anschließend an dem Roller angebracht worden.

Das Kleinkraftrad und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Da der führerscheinlose 20-Jährige aus Erfurt deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

