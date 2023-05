Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Lastwagen mit defektem Bremssystem die Weiterfahrt untersagt

BAB3 (ots)-(cb) – Eine Streife der Autobahnpolizei hatte am Donnerstag gegen 11 Uhr, einen Sattelzug auf dem Gelände der Tank-und Raststätte Weiskirchen kontrolliert. Bei der technischen Inaugenscheinnahme des Lastwagens entdeckten die Beamten an der zweiten Achse eine gerissene Bremsschreibe.

Aufgrund der Tatsache, dass das Fahrzeug dadurch nicht mehr verkehrssicher war, wurde dem 27-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun um die Reparatur des Bremssystems kümmern und darf erst dann seine Fahrt fortsetzen.

Zeugensuche: Kupferdiebe unterwegs

Langen (ots)-(jm) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag eine Baustelle in der Liebigstraße heimgesucht und dort Kupferkabel geklaut. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Gelände und stahlen Kupferkabel im Wert von über tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden bei Unfall

Offenbach (ots)-(lei) – Auf der Dietzenbacher Straße sind bei einem folgenreichen Verkehrsunfall am Freitag gegen 09.15 Uhr, zwei der insgesamt 4 beteiligten Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnistand der Offenbacher Polizei soll ein 18-jähriger Ford-Fahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, in Höhe der Hausnummer 120 eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin überholt haben und dabei offenbar einen entgegenkommenden Opel Astra übersehen haben, der von einer 35-Jährigen gelenkt wurde.

Um eine Kollision zu verhindern, zog der 18-Jährige wohl ruckartig zurück auf die rechte Spur vor den Mercedes. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet erneut in den Gegenverkehr, touchierte zunächst den entgegenkommenden Astra und kollidierte anschließend frontal mit einer 30-jährigen Polo-Fahrerin, die hinter dem Opel fuhr.

Der Polo und der Mustang kamen jeweils abseits der Straße in einer Grünfläche zum Stehen.

Der 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und die 30-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden 35- und 40-jährigen Frauen blieben offenbar unverletzt.

An dem Ford, dem Opel und dem VW entstand insgesamt ein Schaden von über 50.000 Euro. Der Mustang und der Polo, beide nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Fahrzeugbergung musste die Straße für etwa 3 Stunden vollgesperrt werden.

Bereich Main-Kinzig

Leerstehendes Wohnhaus komplett abgebrannt

Gründau (ots)-(cb) – Freitag gegen 02.45 Uhr, wurde die Feuerwehr in Gründau-Rothenbergen zu einem Hausbrand gerufen. Bei dem Gebäude in der Wibaustraße handelte es sich offenbar um ein seit mehreren Jahren leerstehendes Wohnhaus. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern komplett nieder, ersten Schätzungen nach entstand ein Schaden von 70.000 EUR.

Wieso das Objekt in Flammen stand, müssen nun die Brandursachenermittler klären. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Gartenhecke beschädigt und abgehauen

Schlüchtern (ots)-(jm) – Eine Grundstückshecke hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Breitenbacher Straße im Bereich der 30er-Hausnummern angefahren und ist anschließend davongefahren. Zwischen 17.30 Uhr und 08.15 Uhr kam der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache wohl von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Hecke sowie die Randsteine.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Schlüchtern unter 06661 9610-0.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 20. KW 2023

(jm/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten sowie Geschwindigkeitsgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.05.2023:

A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

16.05.2023:

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen, vor der A 66 (Unfallschwerpunkt); L 3347, Nidderau-Ostheim in Richtung Roßdorf, im Bereich Bahnübergang (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

17.05.2023:

A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

18.05.2023:

A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

19.05.2023:

A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

20.05. und 21.05.2023:

A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

