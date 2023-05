Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Falsche Polizisten erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, 09.05.2023 bis 10.05.2023,

(pl)In dieser Woche ist eine Seniorin aus Wiesbaden falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen. Die Geschädigte wurde das erste Mal am Dienstag von einem Mann angerufen, welcher sich als Kriminalkommissar vorstellte. Im Rahmen des Telefonates wurde der Wiesbadenerin die Geschichte aufgetischt, dass in der Nachbarschaft einer Räuberbande aktiv sei und man nun die Seniorin vor einem finanziellen Schaden schützen wolle.

Da auch ihre Ersparnisse auf der Bank in Gefahr seien, wurde das Opfer angewiesen, mehrere Tausend Euro abzuheben, damit das Bargeld präventiv sichergestellt werden könne. Die Seniorin folgte der Anweisung und hob das Bargeld ab. Die Abholung des in einem Umschlag außerhalb

des Wohnhauses in der Marcobrunnerstraße deponierten Geldes, erfolgte dann im Verlauf des Mittwochs.

Die Angerufene wurde in den Telefonaten massiv unter Druck gesetzt, psychologisch stark beeinflusst und natürlich auch mit den Ängsten älterer Menschen „gespielt“. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere „Behörde“ wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 11.05.2023 bis 12.05.2023,

(pl)Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen hatten es Einbrecher in Wiesbaden auf ein Reihenhaus, zwei Wohnungen und ein Restaurant abgesehen. Im Mergenthaler Weg in Nordenstadt drangen Unbekannte am Donnerstag zwischen 07.40-18 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Reihenhaus ein und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt.

Beim Einbruch in eine Wohnung in der Steinern Straße in Kostheim hatten es die Täter donnerstags zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr auf hochwertige Schmuckstücke abgesehen.

Im Bismarckring nahmen Einbrecher in der Nacht zum Freitag ein Restaurant ins Visier. Um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, hebelten die Täter gegen 01.20 Uhr eine Tür der Gaststätte auf und entwendeten anschließend Bargeld. In derselben Nacht machten sich Unbekannte

gegen 01.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße an einer Wohnungstür zu schaffen, ergriffen jedoch die Flucht, ohne in die Räumlichkeiten eingedrungen zu sein. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Tel: (0611) 345-0 entgegen.

Fahrscheinkontrolleur angegangen,

Wiesbaden, Wupperstraße, 12.05.2023, 05.30 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen wurde in einem Linienbus in Wiesbaden ein Fahrscheinkontrolleur von einem 37-jährigen Mann angegriffen. Der 37-Jährige wurde gegen 05.30 Uhr in der Buslinie 5 kontrolliert. Nachdem der Mann hierbei kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, kam es im weiteren Verlauf im Bereich der Wupperstraße zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der Kontrolleur von dem 37-Jährigen mit einem Regenschirm körperlich angegangen worden sei.

Der aggressive Mann wurde mit Unterstützung einer weiteren im Bus anwesenden Mitarbeiterin der Verkehrsbetriebe sowie eines Fahrgastes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und im Anschluss zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Der Kontrolleur wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Falsche Wasserwerker unterwegs

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, 11.05.2023, 15.10 Uhr,

(pl)In einem Wohnhaus in der Hauberrisserstraße wurde am Donnerstagnachmittag

ein Ehepaar von einem falschen Handwerker heimgesucht. Ein angeblicher

Wasserwerker erschien gegen 15.10 Uhr bei den Geschädigten und erschlich sich

unter einem Vorwand Einlass in deren Wohnung. Während die Bewohner dann

abgelenkt wurden, versuchte eine weitere Person die Wohnung unbemerkt zu

betreten. Hierbei wurde der Komplize jedoch erwischt, so dass das Duo

augenscheinlich ohne Diebesgut die Flucht antrat. Der angebliche Handwerker soll

etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,85 Meter groß gewesen sein und dunkle kurze Haare

gehabt haben. Er habe eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose getragen und

fließend Deutsch gesprochen. Der Komplize wurde als etwa 35 Jahre alt und ca.

1,80 Meter groß beschrieben. Er habe ebenfalls fließend Deutsch gesprochen und

einen hellen Trenchcoat getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Gusseisenplatte aus Boden gestemmt und entwendet

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, 10.05.2023, 21 Uhr bis 11.05.2023, 08 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vor einem Haus in der

Marcobrunnerstraße eine Gusseisenplatte entwendet. Die Täter stemmten die Platte

im Eingangsbereich des Hauses aus dem Boden und hinterließen hierdurch ein Loch,

welches gesichert werden musste. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesautobahn 66, zwischen Nordenstadt und Erbenheim, Fahrtrichtung

Rüdesheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Einbruch mit Zielrichtung Schmuck,

Niedernhausen-Königshofen, Kutscherweg Donnerstag, 11.05.2023, 08-14:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag hatten es Einbrecher in einem Niedernhausener

Ortsteil auf Schmuck abgesehen. Gegen 14:15 Uhr stellte die Bewohnerin eines

Einfamilienhauses im Königshofener Kutscherweg fest, dass Unbekannte in ihr Haus

eingebrochen waren und informierte daraufhin die Polizei. Während der

anschließenden Spurensicherung zeigte sich, dass der oder die Täter zwischen

08:00 Uhr und 12:15 Uhr die Hauseingangstür der Dame aufgehebelt und das Haus

anschließend betreten hatten. Im Anwesen selbst wurden mehre Räume betreten

sowie durchsucht und dabei Schmuck entwendet. Im Anschluss gelang den

Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher zugange,

Taunusstein-Neuhof, Müllerwies, Montag 08.05.2023, 11 Uhr bis Donnerstag 11.05.2023, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in

Taunusstein-Neuhof ein. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Einbrecher

in der Abwesenheit der Hausbewohner zu dem Grundstück in der Straße „Müllerwies“

und hebelten dort gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf. Hierüber gelangten

sie in die Wohnräume, wo sie unter anderem Schmuck und Handtaschen an sich

nahmen und daraufhin mit ihrem Diebesgut unerkannt das Weite suchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Rennrad aus Keller gestohlen,

Idstein, Walramstraße, Dienstag, 09.05.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, 07:15 Uhr

(fh)Im Laufe der Woche hatten es Diebe in Idstein auf ein hochwertiges Rennrad

abgesehen. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen suchten der oder die

Täter unbemerkt die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Walramstraße

auf. Hier öffneten sie den mit einem Schloss gesicherten Kellerverschlag eines

Bewohners und entwendeten aus diesem anschließend ein weißes Rennrad der Marke

„Canyon“. Der Wert des Fahrrads wird mit knapp 2.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Fahrzeug verliert Ladung – Pkw beschädigt, Auffahrt zur Bundesstraße 42 aus

Richtung Kiedrich, Donnerstag, 11.05.2023, 09:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen sorgte verlorene Ladung auf einer Auffahrt zur

Bundesstraße 42 für einen Unfall. Gegen 09:00 Uhr meldete sich der Fahrer eines

Toyota Auris bei der Polizei, da er soeben mit seinem Pkw über Waschbetonplatten

gefahren sei. Daraufhin stellte eine Streife der Polizeistation Eltville auf der

aus Richtung Kiedrich kommenden Auffahrt zur B 42 in Fahrtrichtung Wiesbaden die

besagten Platten fest und räumte diese zur Seite.

Bei der genauen Betrachtung des Toyota zeigte sich, dass dieser über die wohl zuvor verlorene Ladung gefahren und so ein Reifen beschädigt worden war. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus,

dass ein entsprechendes Fahrzeug zuvor die Auffahrt befuhr und dort einen Teil

der Ladung dort aufgrund mangelnder Sicherung verlor. Hinweise zu diesem

Fahrzeug nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Bei Unfallflucht fünfstelligen Schaden verursacht, Idstein-Walsdorf,

Gartenfeldstraße, Donnerstag, 11.05.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.05.2023,

06:30 Uhr

(fh)Im Idsteiner Ortsteil Walsdorf wurde zwischen Donnerstagabend und

Freitagmorgen ein geparktes Fahrzeug bei einer Verkehrsunfallflucht stark

beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Am

Freitagmorgen stellte der Besitzer eines am Abend zuvor in der Gartenfeldstraße

abgestellten blauen VW Arteon fest, dass die komplette Fahrzeugfront beschädigt

worden war. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, stieß ein bislang unbekanntes

Fahrzeug beim Rückwärtsfahren mit einer hohen Geschwindigkeit gegen die Front

des VW. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin

davon. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich anhand der Spuren am

Unfallort um einen kleineren Lkw oder Pritschenwagen mit Anhängerkupplung gehandelt haben.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

