Bei Auseinandersetzung mit Pfefferspray gesprüht

Königstein im Taunus, Jahnstraße, Donnerstag, 11.05.2023, 13:40 Uhr

(fh)Am Donnerstag 11.05.2023 gegen 13.40 Uhr, kam es in Königstein zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen, bei der Pfefferspray zum Einsatz kam und die beiden Beteiligten verletzt wurden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß ein 17 Jahre alter Königsteiner gemeinsam mit einem unbekannten Begleiter in der Jahnstraße auf einen 18-Jährigen.

Aus bislang nicht bekannten Gründen entfachte zwischen den beiden Parteien ein Streit, in dessen Folge der 17-jährige dem Älteren Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll.

Anschließend hätten sich die beiden jungen Männer gegenseitig mit Schlägen verletzt.

Eine in der Zwischenzeit durch Zeugen verständigte Polizeistreife konnte vor Ort zunächst nur den verletzten 18-Jährigen antreffen. Kurz darauf meldete sich jedoch auch der zweite Beteiligte über die Rettungsleitstelle.

Die Polizei nahm die Personalien der Beiden auf und leitete ein Verfahren ein. Die jungen Männer mussten im Anschluss in Krankenhäusern behandelt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Weitere Zeugen melden sich bitte über die (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Verfassungsfeindliche Schmierereien

Bad Homburg v.d.Höhe, Triftstraße, festgestellt: Donnerstag, 11.05.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte eine Hausfassade beschmiert und dabei unter anderem ein verfassungsfeindliches Symbol hinterlassen. Am Donnerstag stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Triftstraße fest, dass Unbekannte in den zurückliegenden Tagen großflächige Graffitis auf eine Hauswand gesprüht hatten.

Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zu den Sprayern liegen bislang nicht vor.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter Tel: (06172) 120-0 entgegengenommen.

Hochwertige Rennräder entwendet,

Oberursel, Alter Weg, Mittwoch 10.05.2023, 20 Uhr bis Donnerstag 11.05.2023, 06:30 Uhr

(ste)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Oberursel-Oberstedten zwei hochwertige Rennräder. Am Donnerstagmorgen erstattete ein Mann bei der Polizei Anzeige, da seine Fahrräder gestohlen worden waren. Diese hatte er in einem Fahrradkäfig vor seinem Haus in der Straße „Alter Weg“ abgestellt.

Bei einem der beiden Fahrräder handelt es sich um ein schwarz-weißes Rennrad der Marke Cube im Wert von circa 3.800 Euro. Die Täter verschafften sich zwischen 20-06.30 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu dem Fahrradkäfig, ehe sie die Fahrräder entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Tel: (06172) 120-0 entgegengenommen.

Lack an Kia zerkratzt,

Wehrheim-Obernhain, Saalburgstraße, Mittwoch, 10.05.2023, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, 10:00 Uhr

(ste) Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen geparkten Pkw in Wehrheim-Obernhain. Der gelbe Kia Sportage stand am Straßenrand der Saalburgstraße geparkt, als ein Unbekannter den Lack des Fahrzeugs im Bereich der Beifahrerseite zerkratzte und dabei einen Schaden von rund 3.000 Euro verursachte. Hinweise werden von der Polizei in Usingen unter der Tel: (06081) 9208-0 entgegengenommen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

