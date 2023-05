WhatsApp-Betrüger

Hochheim (ots)-(he) – Ein Betrüger, welcher sich am Dienstag 09.05.2023, als Sohn eines Hochheimer Bürgers ausgab, erbeutete am vergangene mit diesem „WhatsApp-Betrug“ fast 1.400 Euro. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist bei dieser Masche immer gleich, lediglich die Lügengeschichte, welche schlussendlich zum Erfolg führt, variiert. Die ausgesuchten Opfer werden mit einer unbekannten Nummer über WhatsApp, SMS oder auch anderen Messenger-Diensten kontaktiert und die Täter geben sich als Familienmitglieder aus.

Mit einer fadenscheinigen Erklärung wird dann die unbekannte Nummer begründet, um sodann zum eigentlichen Grund der Kontaktaufnahme zu kommen: Sohn, Tochter, Enkel, etc. brauchen kurzfristig Geld, weil es Probleme mit dem Onlinebanking, dem Handy oder was auch immer gibt.

Dementsprechend wird darum gebeten, Geld an eine vom Täter übermittelte Bankverbindung zu überweisen. Im Vertrauen darauf, einem Verwandten etwas Gutes zu tun, wird dieser Bitte oftmals entsprochen. Antworten Sie niemals auf diese Nachrichten. Kontaktieren Sie zunächst immer ihre Bekannten und Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer und lassen Sie sich keine Märchen erzählen!

„Mein Handy ist kaputt… Ich habe eine neue Nummer…Ich melde mich über das Handy eines Freundes…Mein Provider hat Probleme…Ich habe mein Handy verloren“ usw. Unfug!

Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind Straftäter und keine Freunde von ihren Verwandten, weil diese angeblich gerade verhindert sind vorbeizukommen.

Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

Versuchter Einbruch in Geschäftsstelle

Hofheim/Wallau (ots)-(he) – Im Zeitraum seit dem vergangenen Wochenende kam es in Wallau zu einem versuchten Einbruch in die Geschäftsstelle eines Sportvereins. Die in der Straße „Am Rheingauer Weg“ gelegenen Büroräumlichkeiten wurden von dem oder den Tätern angegangen, indem die Glasfüllung der Eingangstür eingeschlagen wurde.

Derzeit steht noch nicht fest, ob sich auch innerhalb der Räumlichkeiten bewegt wurde. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Sachbeschädigung an Pkw auf Feuerwehrparkplatz – Zwei Zeugen gesucht

Sulzbach (ots)-(he) – Am Donnerstag 11.05.2023 kam es auf dem Parkplatz der Feuerwehr in Sulzbach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei dem ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Tat von zwei Zeugen beobachtet; diese sucht die Polizei nun. Der Skoda Superb stand auf dem Parkplatz des im Oberliederbacher Weg gelegenen Feuerwehrgerätehauses.

Gegen 22:30 Uhr hätten nun die zwei gesuchten Zeugen am Gerätehaus geklingelt und berichtet, dass man einen Mann dabei beobachtet habe, welcher zwei Reifen an einem geparkten Pkw plattgestochen habe und anschließend in Richtung Hauptstraße geflüchtet sei. Die verständigte Polizei fahndete zunächst nach dem mutmaßlichen Täter.

Als nun das Feuerwehrgerätehaus aufgesucht wurde, waren die Zeugen nicht mehr vor Ort und Erreichbarkeiten nicht bekannt. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um eine Kontaktaufnahme seitens der zwei Zeugen, bzw. weiterer

Hinweisgeber unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

Handy am Steuer – Fußgängerin über den Fuß gefahren

Hattersheim, Kriftel, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 11.05.2023, 19:10 Uhr

(he)Gestern geriet ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in Kriftel mit seinem Fahrzeug kurzzeitig auf den Gehweg und fuhr dort einer Fußgängerin über den Fuß. Die 63-Jährige hatte Glück im Unglück und wurde den derzeit vorliegenden Erkenntnissen zufolge nicht schwerwiegend verletzt. Der Pkw-Fahrer war gegen 19:10 Uhr auf der Hattersheimer Straße unterwegs, als er kurzzeitig auf den Gehweg geriet. Dieses Fahrmanöver wurde von einer Polizeistreife beobachtet, welche den Fahrer unmittelbar stoppte. Während der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, sein Smartphone während der Fahrt bedient zu haben. Die Fußgängerin konnte vor Ort entlassen werden.

Fahrradunfall im Kreisel

Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, Donnerstag, 11.05.2023, 08:04 Uhr

(ste)Am Donnerstagmorgen kam es in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 67-Jährige fuhr mit Ihrem Fahrrad im Kreisverkehr der Frankenallee, Wilhelm-Dichmann-Straße und Breslauer Straße. Zeitgleich befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Ford die Frankenallee in Richtung des Kreisels.

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr nahm der Ford-Fahrer der Radfahrerin die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Die 67-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

Blitzerreport der KW 20

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen