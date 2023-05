Nach Unfall mit Pferd geflüchtet

Germersheim (ots) – Gestern Abend führte eine 19-Jährige gegen 18:45 Uhr ein Pferd auf der Kirchstraße in Germersheim. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer hupte, wodurch das Pferd sich losriss und allein zu seinem Stall rannte. Die junge Frau stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Zudem ging ihr Mobiltelefon bei dem Sturz zu Bruch.

Der Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kläranlage

Rheinzabern (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 10.05.2023 auf Donnerstag, 11.05.2023 brachen bislang unbekannte Täter in die Werkstatt der Kläranlage in Rheinzabern ein. Es wurden drei Kabeltrommeln im Wert von jeweils 150EUR entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kläranlage Rheinzabern gesehen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de

Verkehrskontrollen

Lingenfeld/Germersheim (ots) – Gestern führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen durch. Von 09-10 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Hierbei wurden insgesamt 7 Verstöße festgestellt.

Im Anschluss wurden bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet2 Handysünder und 2 „Gurtmuffel“ verwarnt. Zudem gingen den Beamten 4 Fahrzeuge mit technischen Mängeln oder nicht erlaubten technischen Änderungen ins Netz.