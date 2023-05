Pedelecfahrer verletzt

Edesheim (ots) – Schürfwunden sowie Verletzungen am Kopf erlitt gestern Abend (11.05.2023, 17.50 Uhr) ein 58 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in den Elfmorgen. Eine 24-jährige Autofahrerin kollidierte mit dem Radfahrer, als dieser den Einmündungsbereich querte. Ob die Autofahrerin den Mann übersah oder der Radfahrer das herannahende Fahrzeug nicht wahrgenommen hatte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Einen Helm trug er nicht. Die Polizei appelliert: Tragen Sie beim Radfahren stets einen Helm. Denn bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Zwei Täter flüchtig

Edenkoben (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter wurden heute (12.05.2023) am frühen Morgen gegen 4 Uhr beobachtet, wie sie auf dem Parkplatz am Kirchberg an zwei geparkten Fahrzeugen die Seitenscheibe einschlugen und den Gebührenautomaten für die Wasserausgabe für Camper aufbrachen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden Unbekannten konnten mit ihren Fahrrädern beim Eintreffen der Streife über einen Fußweg flüchten. Sie waren bei der Tatausführung dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.