Geschwindigkeitskontrollen bei der PI Worms

Worms, B9 (ots) – Am heutigen Freitag, dem 12.05.2023, wurden zwischen 09-14 Uhr Laser-Geschwindigkeitsmessungen auf der B9 in Worms von Beamten der Polizeiinspektion Worms mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik durchgeführt.

Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 50 km/h. Hierbei wurden 86 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, wovon 85 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei einem 39-Jährigen bei 94 km/h.

Insgesamt wurden 12 Personen vor Ort kostenpflichtig verwarnt, 73 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und zwei Kontrollaufforderungen ausgestellt. Mit allen Verkehrsteilnehmern wurden im Rahmen der Lasermessungen verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Mehrzahl der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und gab den Verstoß zu.

Trotz einer positiven Gesamtentwicklung im Bereich der Unfallursache Geschwindigkeit stellt die Polizei Mainz leider immer wieder fest, dass eine Missachtung zu Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden führen kann.

Daher rät Ihnen die Polizei:

Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht-

und Witterungsverhältnissen an!

und Witterungsverhältnissen an! Beachten Sie, dass die angegebenen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten nur unter günstigsten Voraussetzungen gefahren werden sollten!

Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit!

Überschätzen Sie bei der Wahl der Geschwindigkeit nie ihre persönlichen Fähigkeiten!

Je höher Ihre Geschwindigkeit ist, umso länger wird Ihr Anhalteweg in einer Gefahrensituation!

Eine angepasste Geschwindigkeit und defensive Fahrweise hilft Leben zu retten!

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nibelungenstraße/Römerstraße wurde am Mittwoch den 10.05.2023 gegen 13:30 Uhr ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Mann überquerte mit seinem Fahrrad aus Richtung Dautenheimer Landstraße kommend den vor dem Kreisverkehr befindlichen Fußgängerüberweg. Gleichzeitig näherte sich ein Pkw aus Richtung Nibelungenstraße. Dieser touchierte zunächst das Vorderrad des Fahrradfahrers.

Der Fahrradfahrer konnte zwar einen Sturz verhindern und sich abfangen, geriet dabei jedoch mit seinem rechten Fuß unter das Hinterrad des Pkw. Anstatt anzuhalten fuhr der Pkw im Anschluss davon. Der Fahrradfahrer, der durch den Unfall leicht verletzt und zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw merken.

Die Polizei sucht dennoch Zeugen die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können und bittet diese sich unter 06731/911-0 zu melden.

Traktor in Brand geraten

Bermersheim v.d.H. (ots) – Bei arbeiten in den Weinbergen zwischen Lonsheim und Bermersheim v.d.H. geriet am Mittwoch den 10.05.2023 gegen 16:15 Uhr der Traktor eines Landwirts in Brand. Mit einem Feuerlöscher gelang es diesem den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Lonsheim auf den Motorraum zu begrenzen. Diese konnten das Feuer dann schnell endgültig löschen.