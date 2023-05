Zwei fast identische Unfälle auf derselben Kreuzung

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen

Kia-Fahrer. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagmittag gegen halb zwei an der

Ecke Königstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße einen Unfall verursacht zu haben und

anschließend abgehauen zu sein.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Kia aus der Königstraße und bog an

der Ampelkreuzung nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße ab. Dabei kam er

jedoch einem Linienbus in die Quere, der in entgegengesetzter Richtung fuhr und

die Kreuzung geradeaus passieren wollte.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Ohne sich

darum zu kümmern, fuhr der Kia-Fahrer einfach weiter. Der Busfahrer konnte sich

jedoch das amtliche Kennzeichen des Pkw merken. Die Ermittlungen nach dem

verantwortlichen Fahrer laufen.

Eine ganz ähnliche Szene spielte sich drei Stunden später an derselben Kreuzung

ab. Diesmal stießen hier ein Suzuki Swift und ein Skoda Octavia zusammen. Wieder

flüchtete einer der Beteiligten.

Auch in diesem Fall kam der Unfallverursacher aus der Königstraße und bog an der

Ampel nach links in Richtung Pfaffplatz ab. Dabei kreuzte der Skoda jedoch den

Weg eines Suzuki, der in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Logenstraße

fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt aber ohne

anzuhalten fort. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte der Suzuki-Fahrer aber

ablesen und der Polizei mitteilen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Unfall mit Kettenreaktion (Foto)

Kaiserslautern (ots) Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Hohenecker Straße gekommen. Hier kam es auf einem Parkplatz zu einer Kettenreaktion. Insgesamt vier Autos wurden darin verwickelt und ein Mann leicht verletzt.

Das Unglück nahm gegen 15.45 Uhr seinen Lauf, als eine Autofahrerin mit ihrem Nissan Micra aus Richtung Karl-Pfaff-Siedlung kommend auf den großen Parkplatz eines Elektromarktes fuhr. Aus noch nicht geklärten Gründen trat die 60-Jährige dabei offenbar zu stark aufs Gaspedal, so dass sie gegen einen parkenden Renault Berlingo stieß.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen daneben stehenden Audi A5 geschoben. Gleichzeitig wurde auch der Nissan durch die Kollision herumgeschleudert und krachte ebenfalls gegen den Audi.

Der Audi-Fahrer war seinerseits gerade im Begriff, in sein Auto einzusteigen, und hatte die Fahrertür geöffnet. Durch den Aufprall der beiden anderen Fahrzeuge wurde diese Tür gegen den Parkplatz-Nachbar, einen Mercedes GLC, gedrückt.

Der 28-jährige Audi-Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Unfallverursacherin wurde anschließend vom Rettungsdienst mit Verdacht auf einen medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Sowohl der Nissan als auch der Renault und der Audi wurden durch die Kollisionen so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Am Mercedes entstand ebenfalls Sachschaden; er blieb aber fahrbereit. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab. |cri

Versuchte Täuschung beim Geldwechseln

Kaiserslautern (ots) – Wegen versuchten Betrugs ermittelt die Polizei gegen

einen 36-jährigen Mann. Er soll am Donnerstagabend ganz bewusst versucht haben,

die Mitarbeiterin eines Restaurants übers Ohr zu hauen.

Demnach soll der Mann in dem Lokal in der Richard-Wagner-Straße lediglich ein

Getränk bestellt haben, das er mit einem 100-Euro-Schein bezahlen wollte. Er bat

die Mitarbeiterin darum, ihm den Schein in Kleingeld zu wechseln – was die Kasse

aber nicht hergab.

In der folgenden Diskussion „verschwand“ der Geldschein vom Tresen, ohne dass

die Mitarbeiterin ihn an sich genommen hatte. Weil der Kunde aber weiterhin sein

angeblich fehlendes Rückgeld forderte, rief die Frau ihren Chef hinzu. –

Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht.

Er konnte jedoch von dem Angestellten verfolgt und schließlich von der Polizei

am Hauptbahnhof gestellt werden. Eine 100-Euro-Note wurde in seiner Tasche

gefunden. Der 36-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und wurde

erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend durfte er wieder gehen. Die

weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in ein

Restaurant in der Innenstadt eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich

zwischen 0.30 und 5 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Lokal am Schillerplatz, brachen

auch im Innern weitere Türen und Schubladen auf und stahlen Bargeld. Der

Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht rund um den Schillerplatz verdächtige

Personen aufgefallen sind, oder die sonstige Beobachtungen gemacht haben, die

ihnen merkwürdig vorkamen, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2620

Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Außenspiegel abgetreten – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter hat in der Richard-Wagner-Straße

ein geparktes Auto beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 15.50 Uhr

der Polizei, dass er gerade gesehen habe, wie ein Mann an einem Nissan Micra

„einfach so“ einen Außenspiegel abtrat. Anschließend lief der Unbekannte weiter.

Er konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr gesichtet werden.

Von dem Mann liegt nur eine vage Beschreibung vor. Demnach hatte der Täter ein

stark gerötetes Gesicht und trug Jeans sowie eine olivgrüne Jacke.

Möglicherweise war er betrunken.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer

0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Beim Ausparken Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Beim Ausparken hat eine Autofahrerin am

Donnerstagnachmittag in der Königstraße eine Fußgängerin übersehen und

angefahren. Die 69-Jährige wurde verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die 41 Jahre alte Autofahrerin gegen

14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes rückwärts aus einer Parklücke

stoßen. Dabei übersah sie jedoch eine Passantin, die gerade hinter ihrem Pkw

vorbeilief. Der VW Golf stieß mit dem Heck gegen die Fußgängerin, so dass die

Frau zu Boden fiel. Die 69-Jährige wurde mit Schmerzen an Bein und Arm ins

Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hatte sie einen Bruch des Oberarms

erlitten. |cri

Kreis Kaiserslautern

Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Fischbach (ots) – Gleich wegen mehreren Delikten ermittelt die Polizei gegen einen 48-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern. Was war passiert? Am frühen Donnerstagabend wollte eine Polizeistreife in der Mühlbergstraße in Fischbach einen Wagen kontrollieren. Der Fahrer roch den Braten, stieg aus und rannte davon.

Seine „Flucht“ war aber nur von kurzer Dauer. Die Beamten konnten den Getürmten im Verkaufsraum einer nahe gelegenen Tankstelle antreffen. Sie kontrollierten den Mann. Gegenüber der Polizei räumte er den Konsum von Betäubungsmittel ein. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben.

Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerscheins, sowie einer Trunkenheitsfahrt. Im Raum steht ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. |kfa

Kontrollwoche Motorradsicherheit – Polizeipräsidium Westpfalz kündigt Kontrollen an

Westpfalz (ots) – Die kommende Woche steht bei der Polizei in der Westpfalz im Zeichen der Motorradsicherheit. Ab dem heutigen Freitag müssen Biker mit zahlreichen Kontrollen rechnen. Dabei geht es um die Verkehrssicherheit beim Motorradfahren.

Wenngleich die Zahl der im Straßenverkehr getöteten und schwer verletzten Menschen im vergangenen Jahr erneut gesunken ist, verunglücken noch immer zu viele beim Motorradfahren. Vor allem bei schönem Wetter und in der warmen Jahreszeit zieht es viele Motorradfahrende auf ihre Maschinen. Damit steigt zugleich das Unfallrisiko.

Es ist anzunehmen, dass sich diese Situation bis in den Herbst nicht deutlich verändern wird. Allein am ersten Maiwochenende kam es im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit schwer verletzten und einem tödlich verletzten Motorradfahrer. Gerade beim Motorradfahren ist das Risiko, zu verunfallen und sich schwer zu verletzten um ein Vielfaches höher, als bei anderen Verkehrsarten. Gründe hierfür sind unter anderem, dass Motorradfahrenden im Falle eines Aufpralls die Schutzzone fehlt.

Der Polizei ist es wichtig, dass jeder sicher wieder zu Hause ankommt. Der

Appell richtet sich dabei an alle Verkehrsteilnehmer, vorsichtig und in

gegenseitiger Rücksichtnahme am Straßenverkehr mitzumachen. Das bedeutet auch:

Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet,

unvermeidbar behindert oder beispielsweise durch Lärm belästigt wird. Denn was

für den einen Fahrspaß mit dem Motorrad bedeutet, kann für andere zu laut sein

und als Beeinträchtigungen in der Lebensqualität empfunden werden.

Die Polizei begegnet diesen Herausforderungen mit gezielten Aktionen rund ums

Motorradfahren und kontrolliert deshalb vor allem an beliebten Motorradstrecken

in den Zuständigkeitsbereichen der beiden Polizeidirektionen Kaiserslautern und

Pirmasens. Im Fokus der Aktionen steht dabei die Motorradsicherheit. Denn Ziel

ist es in erster Linie, in Richtung eines verkehrssicheren Verhaltens zu

sensibilisieren. Begleitet werden die Aktionen daher mit Fahr- und

Verhaltenstipps rund ums sichere Motorradfahren, die die Polizei in Gesprächen

vor Ort transportiert.

Wer sich allerdings nicht an die Regeln hält, muss mit entsprechenden Sanktionen

rechnen. Ein Augenmerk legt die Polizei in diesem Zusammenhang auch auf

Maschinen, die zu laut sind. |elz