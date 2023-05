Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs

Walldorf/A6 (ots) – Am Donnerstag kontrollierte kurz nach 11 Uhr eine Fahndungsstreife der Verkehrspolizei einen 37-jährigen Mann, der mit seinem VW auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Als er nach seinen Papieren gefragt wurde, konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Angeblich, weil das Dokument verloren gegangen sei.

Zudem habe er diesen im Ausland erworben, weswegen die Wiederbeschaffung länger dauere.

Es zeigte sich, dass die ganze Geschichte erfunden war. Der 37-Jährige hatte seine deutsche Fahrerlaubnis schon vor Jahren entzogen bekommen und besitzt auch keine andere.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht.

Mit Auto gegen Hauswand – Fahrerin leicht verletzt

Schönau (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache kam am Donnerstag kurz nach 14:30 Uhr, eine 58-jährige Fiat-Fahrerin in der Altneudorfer Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert seitlich mit einer Hauswand. An der Fassade entstand ein langer Streifschaden, am Fiat ein

Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 58-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache ein. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Autofahrerin verursacht Unfall mit 85.000 EUR Sachschaden

Hockenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es auf der L722 zum frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Aus ungeklärter Ursache übersah die Linksabbiegerin das geradeausfahrende Fahrzeug. Die Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 85.000 Euro. Vor Ort waren zunächst keine Verletzungen bekannt. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte diese nach 4 Std. freigegeben werden.

Unfall auf der A 6 zwischen Walldorf und Sinsheim – Fahrzeug überschlagen

Dielheim (ots) – Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Witterung geriet um 00.45 Uhr der Fahrer eines Alfa Romeo auf der A6 vom Walldorfer Kreuz in Richtung Sinsheim auf der Höhe von Dielheim ins Schleudern, kollidierte mit einem auf der mittleren Spur fahrenden VW Crafter, touchierte die Leitplanke und stieß daraufhin mit einem Sattelzug

zusammen.

Hierbei überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch Zeugen und die anderen Unfallbeteiligten wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde beim Unfallgeschehen leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Unfallgegner bleiben unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 EUR.

Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war bis 03.37 Uhr voll und bis 04.35 Uhr noch teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.