Körperliche Auseinandersetzung – Radfahrer zeigt Zivilcourage

Heidelberg-Altstadt (ots) – Körperlich angegangen wurde eine 25-Jährige Frau bereits am Montag gegen 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage. Die 25-Jährige war gemeinsam mit einer Freundin in der Friedrich-Ebert-Anlage unterwegs, als sie auf Höhe der Schießtorstraße auf eine 31-Jährige Frau und deren 21-Jährigen Begleiter, welche der jungen Frau bekannt sind, trafen. Unvermittelt schlug die 31-Jährge die 25-Jährige mit der Faust ins Gesicht und ging sie anschließend

weiter körperlich an.

Der 21-Jährige Begleiter verhinderte, dass der Frau von ihrer Freundin geholfen werden konnte. Erst durch das Einschreiten eines bislang unbekannten Fahrradfahrers wurde die Auseinandersetzung unterbunden, die beiden Beschuldigten flüchteten anschließend mit dem Auto. Die 25-Jährige trug leichte Verletzung davon.

Zeugen, insbesondere der Radfahrer, welcher die Situation entschärfen konnte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-18570, zu melden.

Ohne Fahrschein unterwegs und Widerstand geleistet

Heidelberg (ots) – Gestern am späteren Abend (10. Mai) benutzte ein 16-Jähriger einen Zug ohne den erforderlichen Fahrausweis. Bei der Kontrolle verhielt er sich aggressiv. Der Tatverdächtige benutzte gegen 20:00 Uhr eine S-Bahn und konnte der 39-jährigen Zugbegleiterin keinen Fahrschein aushändigen. Im weiteren Verlauf zeigte sich der 16-jährige marokkanische Staatsangehörige uneinsichtig und wurde aggressiv.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurde eine Streife der Bundespolizei zum Heidelberger Hauptbahnhof gerufen. Der junge Mann musste gegen seinen Willen aus dem Zug und anschließend zur Dienststelle verbracht werden. Dagegen wehrte er sich nach Kräften. Da der Tatverdächtige mehrfach versuchte, die Kollegen und sich selbst zu verletzen, mussten ihm Handschließen angelegt werden.

Aufgrund bestimmter Äußerungen wurde der Jugendliche in ärztliche Obhut übergeben. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Wegen seinem Verhalten erwarten den Mann nun Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen.

Radfahrer durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Speyerer Straße zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer, wurde ein 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Eine 34-jährige Seat-Fahrerin befuhr die rechte Fahrbahn der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Montpellierbrücke.

Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr parallel den baulich getrennten Radweg. Als die Seat-Fahrerin in die Rudolf-Diesel-Straße einbog, übersah sie den heranfahrenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht, musste medizinisch jedoch nicht versorgt werden.

Es entstand ein geringer Sachschaden in 3-stelliger Höhe.