32-jähriger mutmaßlicher Räuber festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Tatverdächtiger ist am Donnerstagabend in Karlsruhe vorläufig

festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte am Donnerstag gegen 22 Uhr auf einem Fußweg entlang der Alb zwischen Entenfang und Kühler Krug einen 20-Jährigen mit Worten bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben.

Anschließend soll der Mann den Geschädigten festgehalten und diesem gewaltsam seine Jacke, in der sich auch das Mobiltelefon des Geschädigten befand, weggenommen haben.

Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeibeamte den Beschuldigten vorläufig fest und stellten bei diesem auch das Mobiltelefon des Geschädigten sicher. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer stürzt Böschung hinunter

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, als er am Freitag alleinbeteiligt auf der Rittnertstraße (Kreisstraße 9654) eine Böschung hinabstürzte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 33-jährige Mann gegen 09:20 Uhr aus Durlach kommend in Richtung Stupferich, als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er stürzte, prallte gegen einen Begrenzungspfosten und rutschte im weiteren Verlauf eine acht Meter tiefe Böschung hinunter. Dort musste er von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Durlach, die mit insgesamt 30 Einsatzkräften eingesetzt waren, mit einer Drehleiter geborgen werden. Der 33-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Am Motorrad entstand ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Rittnertstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße 554 verletzten sich am frühen Freitagmorgen vier Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein 51-jährige Pkw-Fahrer kurz vor Ubstadt mit seinem Auto verbotswidrig von einem Feldweg auf die L 554 ein. Hierbei

kollidierte er mit einem aus Richtung Unteröwisheim kommenden Kleinwagen, der mit 3 Personen besetzt war.

Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher befreite den eingeklemmten 51-Jährigen

aus seinem Fahrzeug. Für die Dauer der Bergung und Räumung war die Landstraße in

beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. Alle vier Beteiligten erlitten

leichte Verletzungen und befinden sich für weitere Untersuchungen in einer

Klinik. Der Sachschaden an den beteiligten Autos wird auf etwa 12.000 Euro

geschätzt.

Kreis Karlsruhe

Unfallflucht auf der B35

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Am Donnerstag gegen 17:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 35,

zwischen Karlsdorf-Neuthard und Bruchsal zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte offenbar einen 34-jährigen Lkw-Fahrer an der Einmündung zur Kreisstraße 3529. Nachdem die Fahrbahn unmittelbar nach der Ampel auf einen Fahrstreifen zusammengeführt wurde, versuchte der unbekannte Fahrer plötzlich auf dem linken Fahrstreifen den Lkw zu überholen und nutzte hierzu bereits die Sperrfläche.

Aufgrund des Endes der Sperrfläche und aufgrund des entgegen kommenden Verkehrs war der Pkw plötzlich zum Abbremsen gezwungen und kollidierte leicht mit dem Lkw. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer stellte Kratzer an seinem Fahrzeug fest und versuchte daraufhin den Autofahrer wieder einzuholen. Dies gelang ihm an der nächsten roten Ampel. Der Lkw-Fahrer fuhr vor den Autofahrer, stellte sich vor dessen Auto und fertigte Fotos von dem Fahrzeug. Als er den Unbekannten auf den zuvor verursachten Sachschaden aufmerksam machte, schüttelte dieser mit dem Kopf, gab Gas und fuhr gegen die Beine des Lkw-Fahrers.

Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer erneut von der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen am Bein zu und suchte eigenständig einen Arzt auf. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter Tel: 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Drei Verletzte nach Unfall auf B 36

Graben-Neudorf (ots) – Auf der Bundesstraße 36 zwischen Graben und Hochstetten ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Pkw, bei dem drei Unfallbeteiligte verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle musste ein 63-jähriger Nissan-Fahrer gegen 14:30 Uhr verkehrsbedingt abbremsen.

Ein nachfolgender 47-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und wich, um eine Kollision mit dem

Nissan zu vermeiden, nach links auf die Gegenfahrspur aus. Dabei stieß er jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford in den Grünstreifen und der Mercedes des 47-Jährigen seitlich gegen den Nissan geschleudert.

Die 23-Jährige Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall schwer und ihr gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen trug der Mercedes-Fahrer davon. Die Personen wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in Kliniken verbracht. Der

63-jährige Mann im Nissan blieb unverletzt.

Die B 36 musste während der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Um Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle aus der Luft zu fertigen, kam eine Drohne der Verkehrspolizei zum Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Pedelecfahrer

Bretten (ots) – Leichte Verletzungen trug am Mittwochnachmittag in der Brettener Innenstadt ein Fahrradfahrer davon, nach dem dieser mit einem Auto zusammenstieß. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr gegen 14:10 Uhr eine 58-jährige Dacia-Fahrerin die Heilbronner Straße und wollte in die Leibnizstraße abbiegen.

Hierbei übersah sie wohl den parallel auf einem Radweg fahrenden 66-jährigen Fahrradfahrer. Bei einer anschließenden Kollision stürzte der Mann zu Boden und erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Am Pedelec des Verunfallten sowie am Dacia der Frau entstand ein Sachschaden von etwa

1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252 5046-0 in

Verbindung zu setzen.

Gefährliches Überholmanöver auf der K 3588 – Polizei sucht Zeugen

Philippsburg (ots) – Nach einem gefährlichen Überholmanöver am frühen Mittwochabend

auf der Kreisstraße 3588 zwischen Philippsburg und Rheinsheim sucht die Polizei

nach möglichen Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 54-Jähriger gegen 18:20 Uhr auf der K 3588 von Philippsburg kommend in Richtung Rheinsheim.

Ihm entgegen kamen zwei Rennradfahrer, hinter denen sich eine Kolonne aus mehreren Pkw gebildet hatte. Laut Angaben des Geschädigten überholte der erste Pkw aus dieser Kolonne die beiden Rennradfahrer und scherte offenbar erst so knapp vor dem Fahrzeug des 54-Jährigen wieder ein, dass dieser, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Eine nähere Beschreibung des unbekannten Pkw oder dessen Lenker konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die beiden Rennradfahrer oder Fahrer der nachfolgenden Pkw, werden gebeten, sich unter 07256 93290 zu melden.