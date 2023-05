Offenbach (ots)-(cb) – Am Montag 08.05.2023 gegen 09 Uhr, wurde ein 12-jähriges Mädchen in der Goethestraße (100er Hausnummern) von 4 männlichen Heranwachsenden mit dunklem Teint, auf einem Schulgelände angesprochen. Die Schülerin ging anschließend mit den etwa 16 bis 17-Jährigen in Richtung eines nahe gelegenen Cafés.

Im dortigen Bereich wurde die Schülerin von einem der jungen Männer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nachdem die 12-Jährige auf dem Boden lag, trat er dem Mädchen in den Bauch.

Täterbeschreibung:

4 junge Männer, 16-17 Jahre alt, dunkel gekleidet. Dunkelhaarig mit dunklem Teint,

leichter bis starker Bartwuchs. Jeder trug einen dunklen Rucksack mit sich. der Schläger trug einen leichten Oberlippen- und Kinnbart.

Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Hauptaggressor mit seinen 3 Begleitern in unbekannte Richtung. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 069/8089-1234.