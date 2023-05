Neustadt: „Musik am Schloss“ am 27. Mai 2023 rund um das Hambacher Schloss

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss feiern gemeinsam den Jahrestag des Hambacher Festes und laden zu einem musikalischen Mitmachfest rund um das Hambacher Schloss ein.

Beim Hambacher Fest von 1832 spielte das gemeinsame Singen politischer Lieder eine zentrale Rolle. In dieser Tradition steht die Veranstaltung im Zeichen der Musik und ihrer Kraft, Menschen zu verbinden. Zuhören und lauschen, aber auch mitsingen, mittanzen und mitmachen – all das bietet „Musik am Schloss“ am 27. Mai ab 13 Uhr.

Los geht es um 13 Uhr auf der Panoramaterrasse mit BASTI (Sebastian Linzenmeyer) und einem Konzert für Kinder. Die handgemachte Gitarrenmusik beschreibt die Welt mit den Augen der Kinder und motiviert zum Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen. Ein zweiter Auftritt von BASTI folgt um 14.30 Uhr. Für die kleinen Festbesucher gibt es außerdem eine Bastelmeile mit kreativen Angeboten.

Jugendliche kommen mit dem Heartbeat-Bus auf ihre Kosten. In diesem mobilen Foto-, Film- und Tonstudio kann von 13 bis 16.30 Uhr eigene Musik produziert werden. Rico Montero, begeisterter Rapper, Musikproduzent und Audio-Ingenieur, unterstützt beim Ausprobieren und Entfalten. Wer Lust auf Bewegung hat, ist hier ebenfalls richtig. Ein Tanz-Coach ist zur Stelle und lädt ein, beim „Hambacher Schlosstanz“ mitzumachen. Unter Anleitung eines Graffiti-Coaches erhalten die Festbesucher weiterhin die Möglichkeit, sich künstlerisch zu verwirklichen. Im Laufe des Tages entsteht so ein großes gemeinschaftliches Graffiti-Kunstwerk auf Leinwand.

Um 14 Uhr beginnt ein Workshop mit der Kolpingskapelle Neustadt–Hambach e.V. Unter der musikalischen Leitung von Markus Metz werden gemeinsam im Festsaal die Besonderheiten moderner Musikstile erarbeitet. Die einzigartige Stimme von Johanna Götz rundet die Stücke ab. Ganz gleich ob fortgeschrittene Musiker oder Anfänger – jeder ist im Workshop willkommen. Anmelden können sich alle, die die Grundlagen eines der folgenden Instrumente beherrschen und das Instrument besitzen: Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinette (alle Arten), Saxophon (alle Arten), Horn, Trompete, Posaune, Euphonium (Tenorhorn, Bariton), Tuba und Schlagwerk (Orchester). Anmeldeschluss ist der 20. Mai 2023, die Anmeldung muss schriftlich an info@kolpingskapelle-hambach.de erfolgen. Im Anschluss an den Workshop heißt es dann beim öffentlichen Konzert im Schlosspark ab 17 Uhr: Blasorchester goes Broadway.

Musik am Schloss

Auf der Panoramaterrasse geht es um 15 Uhr weiter mit Bernd Köhler & ewo2. In den 70er-Jahren wurde der politische Liedermacher unter dem Namen „Schlauch” bundesweit bekannt. Heute ist er mit seinem außergewöhnlichen musikalisch-politischen Projekt „ewo2 – das kleine elektronische weltorchester” unterwegs. Mit einer Mischung aus Folk, Elektronik und Rock’n’Roll verwebt er gemeinsam mit Laurent Leroi (Akkordeon) und Joachim Romeis (Geige) Engagement, Kunst und Spaß an der Musik.

Um 16 Uhr heißt es dann Bühne frei für SHIN-EN. Die Mannheimer Kultband um Sänger/Songwriter Brian Posch überzeugt mit deutschsprachigem Indie-Alternative-Rock und sozialkritischen Texten. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Franc (Gitarre), Pascal (Bass, Gesang) und Kete (Schlagwerkzeug) rockt Posch die Panoramaterrasse mit Poesie und Schmackes.

In einem großen, bunten und spontanen Chor sind alle Festbesucher um 17 Uhr eingeladen, mitzusingen. Als besonderen Ohrenschmaus wird der Jugendchor der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße – kurz Juphi – unter der Leitung von Marina Kammerloch seine dreisprachige Freiheitshymne in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache singen. Im Anschluss präsentiert die Kolpingskapelle das musikalische Ergebnis des Workshops.

Höhepunkt am Abend ist das 90-minütige Programm „TOHUWABOHU“ von Mave O’Rick und dem Drummer Lars Müller im Festsaal des Schlosses. Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Musik, Kabarett und Interaktion stellen sie bisherige Konventionen der Unterhaltung auf den Kopf und kreieren das Tohuwabohu vor allem in den Köpfen ihrer Zuschauer. Das fünfte Studioalbum „Tohuwabohu“ des Neustadter Künstlers und Musikers Mave O’Rick ist dem Genre Singer-Songwriter zuzuordnen. Zusammen mit Lars Müller, der jahrelang erfolgreich als Drummer der Band ‚Testsieger‘ durch Deutschland tourte und aktuell mit der offiziellen RPR1-Band ‚BUZZ‘ auf den Bühnen dieses Landes zu Hause ist, präsentiert er mit diesem lang gereiften Konzept einen ganz besonderen Konzertabend.

Im Anschluss klingt „Musik am Schloss“ im wahrsten Sinne des Wortes bei guter Musik, Getränken und Gesprächen gemütlich aus.

Für das leibliche Wohl ist während des Festes ab 13 Uhr gesorgt.

Der Eintritt für die Programmpunkte über Tag (13 Uhr – 18 Uhr) ist frei.

Karten für das Abendprogramm um 19 Uhr mit „TOHUWABOHU“ gibt es zu 19,- € (1. Kat.) und 17,- € (2. Kat.) unter www.hambacher-schloss.de oder direkt in Neustadt an der Weinstraße an den Vorverkaufsstellen bei Quodlibet Buchhandlung, Tabak-Weiss, Media Markt und Globus Markt.

Weitere Informationen gibt es unter www.neustadt.eu und www.hambacher-schloss.de.